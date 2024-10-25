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Новости Война
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Зеленский заслушал доклад Сырского: Первые военные КНДР зайдут в зоны боевых действий 27–28 октября

Зеленський заслухав доповідь головкома Сирського

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте и в Курской области, в частности о привлечении Россией военных из Северной Кореи к войне против Украины.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Доклад Главкома Сырского. Ситуация на фронте сейчас, особое внимание - Покровскому, Кураховскому и Лиманскому направлениям. В Донецкой области трудно, но наши боевые бригады держат позиции и делают все возможное для уничтожения оккупанта", - отметил он.

Также Сырский доложил об операции ВСУ на Курщине.

"Реализуем наши задачи. Буферная зона на российской территории защищает Украину от российских попыток расширения войны на востоке нашего государства и обеспечивает ощутимые российские потери. Главнокомандующий доложил о выполнении задач нашими подразделениями в определенных районах Курской области", - рассказал Зеленский.

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Также главком доложил и о привлечении Россией военных из Северной Кореи.

По информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий. Это очевидный эскалационный шаг России, который имеет значение, в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани в эти дни", - сообщил президент.

Глава государства подчеркнул, что мир может четко увидеть, чего на самом деле хочет Россия, и это продолжение войны.

"Именно поэтому нужна принципиальная и сильная реакция лидеров мира. Фактическое привлечение Северной Кореи к боевым действиям должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию", - добавил Зеленский.

Читайте также: Первые подразделения военных из КНДР уже прибыли в зону боевых действий, их зафиксировали в Курской области РФ, - ГУР МО

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

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Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

Также читайте: Зеленский заслушал доклад Сырского о Курской операции: Благодаря ей удалось освободить существенное количество наших людей

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) КНДР (1232) Александр Сырский (623) Курск (1150)


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Топ комментарии
+15
В зв'язку з появою корейців на фронті, Зеля доручив Сирському прискорити темпи здачі української землі на Донбасі.
Є підстава, бо корейці ж появились.
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25.10.2024 13:00 Ответить
+13
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25.10.2024 13:35 Ответить
+10
Тьфу, теж мені налякали!
В нас є секретний підрозділ, просто вже пробив час і можна розсекретити цей підрозділ:
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25.10.2024 13:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Добре,що Сцирський сказав дату точну))Як же без такої важливої інформації керувати обороною(((
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25.10.2024 12:51 Ответить
Вони вже воюють в курській - пару днів...
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25.10.2024 12:56 Ответить
Натякаєте,що президент настільки пірнув в оборону Курахового чи Покровська,що немав часу новини про курщину прочитати?)
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25.10.2024 13:09 Ответить
Ні на що не натякаю - маю 300% гарантію від того хто воює там...
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25.10.2024 13:40 Ответить
сирку бАданов дату підсказав....
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25.10.2024 13:28 Ответить
коли 1-й скальп , червоної потвори?
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25.10.2024 12:54 Ответить
Поки той ,,світ" не накриє конкретно, жоднох адекватної реакції не буде!!
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25.10.2024 12:57 Ответить
Потрібен новий Перл Харбор, тільки він примусив США вступити у війну. Бо так би невідомо, чим би війна скінчилася.
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25.10.2024 14:11 Ответить
І.Згурець - генерал - десантник - тільки що на Прямому сказав якшо наші не готові до них - буде біда - це спецпризначенці - які володіють ножем - як ми ложкою
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25.10.2024 12:58 Ответить
щоб вдаритиножем треба підійти
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25.10.2024 14:16 Ответить
Вони в основному вночі - тільки прорвуться - виріжуть всю частину
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25.10.2024 14:22 Ответить
ключове слово прорвуться, тому не виріжуть, бо ніхто спати не буде.
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25.10.2024 15:01 Ответить
В зв'язку з появою корейців на фронті, Зеля доручив Сирському прискорити темпи здачі української землі на Донбасі.
Є підстава, бо корейці ж появились.
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25.10.2024 13:00 Ответить
Тьфу, теж мені налякали!
В нас є секретний підрозділ, просто вже пробив час і можна розсекретити цей підрозділ:
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25.10.2024 13:02 Ответить
І ще супостат ще не знає, що наш "Главний Маршал" льоша арестовіч веде підмогу суперсекретного підрозділу верещучки, безуглої, трєт'якової, богуцької та др. під прикриттям арахамії з гранатометом та татаровим. Хана корейцям!
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25.10.2024 13:20 Ответить
ще про аллахвердієву забулисьте...
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26.10.2024 07:00 Ответить
Алахвердієва в іншому роді військ "Корабельні Сосни". В цих хоч зовнішність прийнятна, а на тих перерахованих мною, даже після 3-х стаканів самогону без здригання не подивишся.
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26.10.2024 08:45 Ответить
Заслухов.
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25.10.2024 13:05 Ответить
А где наши азиаты, негры, латиносы ? Почему воны не заходют в зону бойовых дий?
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25.10.2024 13:07 Ответить
Їм же буде потрібно гроші платити, а всі наші гроші пішли самі знаєте куди...
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25.10.2024 13:54 Ответить
Вони навіть українцям гроші не платять, а просто бусифікують, то вони будуть платити іноземним проф. найманцям? Жаба давить.
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25.10.2024 14:12 Ответить
Зе лений упирь перекладає відповідальність на лідерів світу,а що ти як видатний військовий ухилянт зробив для захисту України???
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25.10.2024 13:07 Ответить
Говорять що корейці дуже працьовиті - якщо їх взяти у полон і годувати - будуть швидко будувати фортифікаційні споруди
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25.10.2024 13:09 Ответить
І служать вони в армії по 10 років! Хі-Хі-Хі! Ха-Ха-Ха! Хо-Хо-Хо!)))
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25.10.2024 13:49 Ответить
"....особлива увага - Покровському, Курахівському та Лиманському напрямкам..."

У суворій відповідності до наказу товариша полковника з ФСБ.
Особлива увага - щоб Донбас здавали "по графіку".
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25.10.2024 13:09 Ответить
ці зелені невдахи не здатні організувати ефективну оборону, це вже всім очевидно. просто дарма утилізують народ та здають країну.
для тих кому вибори не на часі - вже не буде кому вибирати
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25.10.2024 13:12 Ответить
не невдахи , а цілком ефективні зрадники по здачі України
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25.10.2024 13:24 Ответить
Зе потужно заслухав доповідь - наказав провести нагальні потужні дії.. потужно роздав першочергові завдання та побіг до роялю
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25.10.2024 13:23 Ответить
А хто заважає Україні шукати союзників, які надішлють своїх солдатів сюди?
Допоки корейці будуть на території параші - норми міжнародного права формально не порушені.
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25.10.2024 13:25 Ответить
Зе та підшкірний Сирок відтягнули Курською операцією військових КНДР- геніально !!
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25.10.2024 13:27 Ответить
за це треба платити гроші, свої, але це не входить в плани шмарклявої банди, краще вкрасти і куратори наганяй зроблять, а союзники за свої не дозволять.
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25.10.2024 14:20 Ответить
Зелений Генералісімус війск КВН попередив пересічних про війська КвНДР ! Потужно.
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25.10.2024 13:26 Ответить
Дубль два - Якщо Зєля не зрадник, він повинен не планами пустопоржніми займатися, а терміново змінити Сирського та Баргилевича! Жодної ефективної дії після звільнення Залужного та Шаптали!
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25.10.2024 13:30 Ответить
А як же план по мобіутилізації населення і оманські домовленості?
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25.10.2024 13:44 Ответить
Що таке оманські домовленості?
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25.10.2024 13:52 Ответить
Для "особливо обдарованих" зебобіків:

https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&oq=%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTINCAEQLhiDARixAxiABDINCAIQLhiDARixAxiABDIKCAMQLhjUAhiABDIHCAQQABiABDIHCAUQLhiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABNIBCDc3MDJqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 оманські домовленості
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25.10.2024 13:58 Ответить
Не обдарований Олег, можете в двух словах пояснити, а не відсилати до якихось версій конспиративних? Який раз питаю - у відповідь тілько якесь бекання і ніякої конкретики.
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25.10.2024 15:30 Ответить
це те що ти викурив, шмаль ко
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25.10.2024 14:58 Ответить
Це типу гумор? Тупорилий...
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25.10.2024 15:31 Ответить
то ти не все докурив, у тебе ще ж має бути шмаль, ко.
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25.10.2024 21:45 Ответить
Таки ї банько...
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25.10.2024 21:47 Ответить
я шмаль, ко не курю, тому тільки ти.
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25.10.2024 22:33 Ответить
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27.10.2024 16:18 Ответить
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25.10.2024 13:35 Ответить
наркоманські будні
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25.10.2024 14:30 Ответить
Аби ( РАПТОМ.. Не припусти такого ))) до Конча-Заспа не добралися......
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25.10.2024 13:44 Ответить
Потужно докерувалися, сволочі... Докомандувалися. Досамітувалися. Догосподарювалися. Догастролювалися. Допланувалися. Доперемагалися. ***********. І дообісралися... Саме час на шибеницю.
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25.10.2024 13:57 Ответить
Смереки най ще ростуть. Для доморощених мерзотників вистачить і київських каштанів. Їм пасуватимуть "новорічні прикраси" якраз до Третього Майдану.
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25.10.2024 15:01 Ответить
зелений виродку, то може татарова проти корейців пошлеш? може, допоможе? з чеченцями в нього ж вийшло?
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25.10.2024 13:59 Ответить
То може пора просити союзників про заведення своїх військових. Але зелені подавляться але на таке не підуть
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25.10.2024 14:19 Ответить
Сирський зачитав дохляд написаний дЄрьмаком, зЄ даволєн
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25.10.2024 14:32 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=43931 Тысячи порезов Украине.

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25.10.2024 14:47 Ответить
А йому доповідають що робится на покровському напрямку і що робити ? ,чи його це не цікавить.
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25.10.2024 14:59 Ответить
Таке враження, що про Схвдний фронт забули і Сирський і Генеральний штаб
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25.10.2024 15:36 Ответить
Буданов учора на корейців чекав, Сирський - післязавтра чекає.
Тиждень тому писали що 18 корейців вже у сзч пішли під Курськом.
Пишіть нам, дурням, таких новин більше..
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25.10.2024 15:10 Ответить
Первые военные КНДР зайдут в зоны боевых действий 27-28 октября а там - Різдво... а далі - Великдень ...потім майські шашликі а потім... віримо кожному слову зелі
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25.10.2024 17:37 Ответить
Шкода шо прої*али не тільки пів держави , та ще і дали можливість зеленський шоблі , під війну грабувати, майбутнє своїх дітей ...
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25.10.2024 18:03 Ответить
Звідки така повага до "корейських військових"? Вони звичайні найманці і не більше. Називайте речі (вони є такими, бо їх віддали у тимчасове користування) своїми іменами!
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25.10.2024 22:00 Ответить
А найманці гірші військових воюють?
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25.10.2024 22:42 Ответить
Україні треба скористатися таким збігом інтересів сторін (якщо його буде виявлено у дійсності) :

Південна Корея може бути зацікавена надати політичний притулок комусь із цих північнокорейських військових, наприклад, якщо вони ДОБРОВІЛЬНО здадуться у полон Силам оборони України і подадуть заявку про отримання політичного притулку у Південній Кореї. (Звісно, після додаткової перевірки їх.)

Деякі із цих північнокорейських військових можуть бути зацікавлені здатися у полон і потім подати заявку про політичний притулок к Південній Кореї.
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26.10.2024 04:01 Ответить
Україні треба НЕГАЙНО почати переговори з Республікою Корея (Південна Корея - далі Корея) про:

ЯКЩО і ПОКИ Корея зацікавлена в такій справі, то

Якщо війсковослужбовці КНДР (із Північної Кореї) ДОБРОВІЛЬНО здаються у полон Силам оборони України і подають заявку на отримання статусу політичного притулку в Кореї,

то Україна організує зустрічі цих полонених з представниками Кореї для подальшої роботи з ними, наприклад, для з'ясування їхніх мотивів та іншої інформації для того, щоби Корея могла захиститися від потенційних шпигунів чи диверсантів чи інших небажаних варіантів.

Якщо Корея комусь із цих полонених вирішує надати політичний притулок,
то Україна передає таких полонених представникам Кореї.

Звісно, якщо ця справа здійснюється, то про неї треба повідомити військовим із КНДР.
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26.10.2024 04:34 Ответить
Два дебила это сила!
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26.10.2024 09:08 Ответить
Родители и родственники нового главкома ВСУ Александра Сырского до сих пор живут в России, а его отец - полковник российской армии в отставке.
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26.10.2024 09:12 Ответить
Асвальт вже постелили, доріжки там,квіточки,деревця, лавочки ???
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27.10.2024 08:54 Ответить
 
 