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Новости Война
15 027 99

Первые подразделения военных из КНДР уже прибыли в зону боевых действий, их зафиксировали в Курской области РФ, - ГУР МО

ГУР зафіксувало військових КНДР у Курській області

Первые подразделения военных из КНДР, которые готовились на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны, в частности, 23 октября 2024 года их появление зафиксировано в Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба ГУР МО.

"Подготовка прибывших в Россию солдат армии КНДР происходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора - "Барановский" (Уссурийск), "Донгуз" (Улан-Удэ), "Екатеринославский" (Екатеринославка), 248-й (Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка). На слаживание военных из Северной Кореи, которых Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель", - говорится в сообщении.

По информации ГУР, численность переброшенных в Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

Ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

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"Присланных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла. В Кремле возлагают большие надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом", - отмечают в ГУР.

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

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Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

Автор: 

КНДР (1226) Курск (1150) ГУР (469)


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Топ комментарии
+20
Зараз ми на це відповімо новими, ще більш потужними укладками асфальту.
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24.10.2024 19:28 Ответить
+15
а їх взагалі міняти будуть, чи можно не заморачуватись?
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24.10.2024 19:06 Ответить
+14
то тепер наші собаки будуть жерти корейців?
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24.10.2024 19:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
тепер місцеві хай ховають собак, бо у чучхе буде суцільний цілодобовий барбекю після дієти на корейщині.
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24.10.2024 19:02 Ответить
І котів теж.
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24.10.2024 19:05 Ответить
у котів більше шансів вижити, вони на відміну від собак не волають на всю вулицю.
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24.10.2024 19:07 Ответить
На смак корейці майже такі ж як і кубинці, - експертна думка наших песиків.
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24.10.2024 20:13 Ответить
У Світі близько 25тисяч солдат диверсантів спец. підрозділів, із них 10тис.Північна Корея і це дуже серйозно! Дуже вправно, з високим професіоналізмом риють тунелі, як у Південну Корею, так і вчили рити палестинців у Газі, Лівані на десятки км. в тил ...?!
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24.10.2024 19:21 Ответить
Знаєш - колись мені один офіцер-десантник сказав: "Ты можешь натянуть на "двуметрового амбала" голубой берет и три полосатых тельника - однако, десантником он от этого не станет...". (Це було сказано перед виводом військ СРСР з Афгану... Тоді всіх солдат одягали у форму десантників і після тримісячної підготовки кидали в Афган... Ці "10 тисяч" можуть буть такими ж "спецпризначенцями"... І, до того ж - "спецпризначенці" тунелі не риють... Це - інженерні частини... Туди завжди набирають з шахтарів - вони не страждають на клаустрофобію та вміють працювать з гірничим обладнанням... (таке було і у І Світову війну - коли масово рили тунелі з обох сторін Західного фронту... )
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24.10.2024 19:43 Ответить
там відбирали не спецпризначенців, а тих, хто має менше всього підстав з'*******. Там таких "спецпризначенців першого бою" яких не жалко, у чучхе *****, приблизно тільки ж, скільки і у Саратовській області.
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24.10.2024 20:24 Ответить
вони рити вміють чи воювати? а досвід де взяли? з ким воював ким?
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25.10.2024 04:08 Ответить
ТОчно! "Одірвуться на повну..." бо два роки тому "Хом"як" розпорядився, щоб корейці собак не їли...
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24.10.2024 19:23 Ответить
Це в південній Кореї рік тому заборонили їсти собак. А Північна Корея продовжує їх вживати. І у цих 10-12 тисяч корейців родини у заручниках у чучхе. Тож їх просто так не візьмеш розповідями про теплий полон в Україні та триразовим харчуванням, на жаль.
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25.10.2024 04:08 Ответить
Пропоную ловити корейців на спеціально навчених собак
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24.10.2024 22:19 Ответить
Бабусі путіна пропонують нагодувати прибулих на війну з Україною військових КНДР їжею з безпритульних російських собак:
Джерело: https://t.me/nevzorovtv/22198
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25.10.2024 01:33 Ответить
Старі дурu зовсім збожеволіли.
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25.10.2024 04:14 Ответить
буданов фіксує так само, як ппо - шахеди? в польоті?
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24.10.2024 19:04 Ответить
"...щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу..." Джерело:

Геть подуріли! Спочатку навчіть користуватись, а потім виділяйте.
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24.10.2024 19:05 Ответить
Якщо кацапи своїх на гроші "кидають" - то корейці їх точно не побачать... Гроші отримуватиме "бойовий хом"як"...
Останні випадки такої "купівлі бойових рабів", у Європі, були у армії Фрідріха ІІ та англійського короля Георга... Перший купував їх для своєї армії у сусідніх князівствах. Другий - там же, для своєї армії у війні з США... (спроба купить солдат в Росії не вдалася - "не зійшлися в ціні" з Катериною ІІ Та й Пугачовське повстання завадило...). А от в США з"явилася значна німецька діаспора - за рахунок дезертирів та полонених...
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24.10.2024 19:32 Ответить
хутин буде платити хом'якові $ 2 000 на місяць за кожного солдата а зарплата солдата 3 долари на місяць (я таке чула), от хом'яку щастя привалило.
А відповідь Заходу? А немає його, точніше - Україні не дано дозвіл бuти в глибину рабсії.
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25.10.2024 04:27 Ответить
ПОбачимо...
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25.10.2024 07:02 Ответить
Я була б дуже рада якби все пішло так як ви кажете. Чесно.
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26.10.2024 19:08 Ответить
і 300 гр мила на місяць щоб ці дурні хоч помuлися перед смертю. дуже сподіваюся, що більшість із них здoхне на Українській землі.
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25.10.2024 04:18 Ответить
треба куреянським собачикам сбиватися в стаї і нарешті помститися за своїх чотиролапих братів в кндр.
ци в кацапських собачиків теж зайва хромосома?
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24.10.2024 19:05 Ответить
а їх взагалі міняти будуть, чи можно не заморачуватись?
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24.10.2024 19:06 Ответить
друге
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24.10.2024 19:07 Ответить
cat juche > /dev/null одразу.
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24.10.2024 19:09 Ответить
ну це мабуть тільки кодери розуміють.
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24.10.2024 19:15 Ответить
обнуляти так, а міняти то пончик їх вже обміняв.
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24.10.2024 19:11 Ответить
НЕ здивуюся, якщо вони взагалі в полон не здаватимуться... Хіба що без свідомості, або наші "язика" захоплять... Там мізки "промиті до блиску сонця "чучхе"...
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24.10.2024 19:34 Ответить
Наши уже ролик на корейском сняли о призыве сдаваться в плен,но тут если Южная Корея подключится и пообещает им убежище то могут и побежать всей толпой.
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24.10.2024 20:58 Ответить
Та там "у сім шарів у голові насрано"... Путін своїм "срать" почав лише років двадцять тому... А там "серуть" ще з 50-тих...
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24.10.2024 21:01 Ответить
шлунок не намахаеш, коли жерти хочеться - уся ідеологія тухне одразу
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25.10.2024 04:11 Ответить
Знаю... І собачатина, між іншим, непогана на смак... Більш того - вона корисна - особливо у холодному кліматі наших широт, при нестачі тваринних білків... Рятує від туберкульозу... Недарма в тюрмах колишнього СРСР "зеки" собак їли...
Між іншим, у Північній кореї донедавна був дуже низький процент захворюваності цією хворобою...
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25.10.2024 07:07 Ответить
це міф, туберкульоз вбивають антибіотики а не собачатина
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25.10.2024 07:32 Ответить
Знайомий їжака жер. Туберкульоз лікував. Все це міфи.
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25.10.2024 09:36 Ответить
Про "їжака" - не знаю... А от стосовно собачатини - маю певні докази... Але це Ваше право - вірить мені, чи не вірить...
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25.10.2024 09:53 Ответить
Можна спробувать міняти на снаряди та ракети.
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24.10.2024 22:40 Ответить
думаєте південні будуть їх брати на перевиховання? Є великі сумніви.
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24.10.2024 23:06 Ответить
то тепер наші собаки будуть жерти корейців?
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24.10.2024 19:10 Ответить
Колесо сансари
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24.10.2024 19:14 Ответить
Ні, це харчовий ланцюжок.
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25.10.2024 10:13 Ответить
поки що не наші. Курські будуть мститись.
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24.10.2024 19:17 Ответить
А , ну да... Це ж курщина...
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24.10.2024 20:09 Ответить
Курщина -це Україна
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24.10.2024 22:31 Ответить
собакам кордони не відомі
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25.10.2024 04:12 Ответить
Дроноводи чи гарматне м'яZо ?
Чучхерія готується до війни з Кореєю ! !!
Так що знищувати або заводити в полон - це вельми бажана ціль це тільки для України а й для Демократичних Країн!!! На Евросоюз ні Ната ні Корея ні Ізраїль ( ну вже майже трохи) не мають того досвіду відбиття масованих дронових атак !
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24.10.2024 19:13 Ответить
з чого ви взяли що люди, вимуштруваних з дитсадочка вбивствам і війні ,виявляться легкою здобиччю для вчорашніх цивільних, з яких складається наша армія.
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24.10.2024 19:41 Ответить
Интересно, в какой войне с дронами, ГРАДами, КАБами и баллистическими ракетами участвовали эти северокорейские Рэмбо с детского сада?
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24.10.2024 22:34 Ответить
Їх просто вчили вмерти за лідера. А яким чином то вже не важливо.
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24.10.2024 22:42 Ответить
Марширувати їх вчили і цеглу ламати ударом долоні.
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25.10.2024 09:39 Ответить
Так у орків с кндр документи тісної співпраці підписані. Так що поява їх в курьскій волості на території рф це цілком очікуваний факт. Кинуть їх для відвоювання мабуть
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24.10.2024 19:27 Ответить
Зараз ми на це відповімо новими, ще більш потужними укладками асфальту.
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24.10.2024 19:28 Ответить
Примусово евакуйована з Покровського району, каже, що асфальт клали коли її вивозили.
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25.10.2024 09:41 Ответить
Досить грамотно з їх сторони. Виходить, що до нас війска КНДР не вводило, а на кого ми там напоремося на території рашистів, це вже як кажеться - наші проблеми =(
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24.10.2024 19:46 Ответить
Теж тієї ж думки.
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24.10.2024 19:56 Ответить
Так их там РДК будет резать на лоскуты и скармливать друзьям человека.
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24.10.2024 22:35 Ответить
А тем временем генсек ООН Гуттериш приехал в Казань на саммит БРИКС и тискал ладошку международному преступнику в розыске Куйлу...
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24.10.2024 19:52 Ответить
І не тільки він, представники більше 30 країн приїхали потертися об путіна і пожерти з ним за одним столом.
В американських головних виданнях вийшли статті про те, що путіна повернули у велику політику.
Повний треш.
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25.10.2024 04:35 Ответить
Зате американці їх не бачать
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24.10.2024 19:58 Ответить
як що буданов все знає, чому вони досі живі? іх в стальних куленепробивних бочках транспортують?
чи, байден наказав не чіпати до 5 листопада?
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24.10.2024 20:01 Ответить
А також Буданов знає, скільки тисяч кацапів є на тому чи іншому напрямку. І що ? Наприклад, ти-Буданов. Що б ти зробив ? І чим ці вузькоокі принципово для нас відрізняються від тих же бурятів ?
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25.10.2024 08:44 Ответить
буряти ріднесенькі. у нас був прим'єр бурят.
а то наволоч прийдешня, собакоїди конечні. сусідський сірко, їх так ненавидить, аж не спить по ночам.
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25.10.2024 08:52 Ответить
буряти ріднесенькі ? Ти нічого не переплутав ? Розкажи це тим українцям, які залишилася живими після того, що ті покидьки у нас влаштовували, навіть під Києвом. А також нашим військовим, чиїх побратимів ці тварини показово страчували.
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25.10.2024 09:01 Ответить
як же я втомився спілкуватися з упоротими дегенератами. ти собі не уявляєш.
написано ж: у нас був прем'єр, бурят.
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25.10.2024 09:04 Ответить
Певно щодня сам із собою перед дзеркалом спілкуєшся ? Співчуваю.
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25.10.2024 09:17 Ответить
хахаха....
на концерті 95 кварталу, такий жартик підслухав?
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25.10.2024 09:22 Ответить
В Єханурова теща з Нововолинська.
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25.10.2024 09:43 Ответить
Одна нога тут, друга - там.
12 000 разів.
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24.10.2024 20:09 Ответить
У відповідь Сеул дасть нам високоточну зброю потрібної дальності.
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24.10.2024 20:17 Ответить
Побільше касетних снарядів.
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24.10.2024 20:30 Ответить
В обидві жмені він дасть (( пообіцяли своїх перекладачів прислати , ото і вся допомога , ну іще глибока стурбованість .
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24.10.2024 21:17 Ответить
А куда смотрели спутники США? Если узкожопоглазые уже курский ранет кушают в садах мичуринских? Сам Остин и даже Сало-ванн в упор не видят бойцов пуздра! Вот же комедь убогая.
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24.10.2024 21:02 Ответить
Так а чем они нас могут удивить? Меткостью стрельбы? Быстрее и выносливее бегают, чем русские витязи?
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24.10.2024 21:08 Ответить
тебе точно нічим , рівно як і решта кацапської армії . Воно, звісно, можна шапками закидати кого бажаєш , от проблема тільки хто ті шапки кидати буде .
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24.10.2024 21:20 Ответить
То есть, сначала эти борцы за всемирное чучхе пожрут прифронтовых собак. которые обожрались кацапсятины, а потом сами пойдут на корм национальной еде? Не слишком ли дочучхуя для пищевой цепочки? Может им намекнуть, что можно сразу жрать москалей?
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24.10.2024 22:20 Ответить
Интересно, что будет, если показательно первых пленных северокорейцев скормить собакам?
Неужели Гутерриш выразит озабоченность?
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24.10.2024 22:30 Ответить
На своїй території параша може використовувати будь-які війська, хоч Свазіленду.
Якщо з'являться у нас - то вже інше питання.
Чому такий кіпіш у владі - не зрозуміло, мабуть потрібно було всі ризики Курської операції прораховувати заздалегідь, чи не так?
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24.10.2024 22:31 Ответить
Я не понимаю, чем эти воины чучхе ужаснее войск кадыркина? Вождь пузатее?
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24.10.2024 22:38 Ответить
Вивчіть питання, хто захопив наші позиції за каналом в Часовому Ярі
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24.10.2024 22:44 Ответить
Ага, а вы - кто сбежал с места выполнения боевых задач в Курской и Брянской областях.
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24.10.2024 23:36 Ответить
Взять в плен и публично казнить как наёмника в Киеве на Евбазе.
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24.10.2024 23:09 Ответить
https://x.com/ukrainiansfirst



https://x.com/ukrainiansfirst

Ukrainian



https://x.com/ukrainiansfirst

@ukrainiansfirst

·https://x.com/ukrainiansfirst/status/1849503040946028859

Тепереча все буде навпаки..

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24.10.2024 23:18 Ответить
Український собака після прибуття корейців
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24.10.2024 23:29 Ответить
вот же собакоеды ****...........................и эти ***** в чернозем хотят.............................
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24.10.2024 23:48 Ответить
первых пленных собакаедов отдать на обед нашим четвероногим друзьям!северонедокореец в ушанке-деликатес собачкам!
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24.10.2024 23:51 Ответить
Факт весьма проблемный, но не непреодолимый.
Эти солдаты КНДР (до того, как их перемелет ЗСУ) повлекут +1000 и более смертей воинов ЗСУ.
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25.10.2024 00:00 Ответить
Народ , ховайте своїх песиків від косооких собакожерів ,
я не жартую 🙁
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25.10.2024 00:54 Ответить
Вони мабудь здаватися не будуть ...але хто зна ? ну тоді і фарш як мін добрива...північно корейський, хімічний елемент ,нашім землям не завадить ...
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25.10.2024 01:12 Ответить
Мабуть більшість коментаторів не розуміє на скільки це для нас буде проблемою, при чому величезною!!!
Ще одні імбицили вв'яззуються напряму у війну!!!
Кілька місяців і ці вузькоокі будуть солдатами з бойовим досвідом!!!
Вангую, що ми втратимо увесь Донбас, Курщину, частину Сумщини і Харківщини в найближчі кілька місяців!
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25.10.2024 01:40 Ответить
З Шахедів іранських сміялися.
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25.10.2024 09:46 Ответить
Україні треба НЕГАЙНО почати переговори з Республікою Корея (Південна Корея - далі Корея) про:

ЯКЩО і ПОКИ Корея зацікавлена в такій справі, то

Якщо війсковослужбовці КНДР (із Північної Кореї) ДОБРОВІЛЬНО здаються у полон Силам оборони України і подають заявку на отримання статусу політичного притулку в Кореї,

то Україна організує зустрічі цих полонених з представниками Кореї для подальшої роботи з ними, наприклад, для з'ясування їхніх мотивів та іншої інформації для того, щоби Корея могла захиститися від потенційних шпигунів чи диверсантів чи інших небажаних варіантів.

Якщо Корея комусь із цих полонених вирішує надати політичний притулок,
то Україна передає таких полонених представникам Кореї.

Звісно, якщо ця справа здійснюється, то про неї треба повідомити військовим із КНДР.
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25.10.2024 02:22 Ответить
Це швидше за все пробна партія. Перевірять як піде, і далі буде більше
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25.10.2024 07:24 Ответить
Ніколи не питай жінку про її вік.
Чоловіка - про його зарплату.
Другу армію світу про те, навіщо їй знадобилось 12000 північнокорейських військових у курській області через три роки після початку трьохденної СВО.

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25.10.2024 08:29 Ответить
Теж про це подумалося. "Ми-вторая армія міра ! В гарячєй вайне ми пабєдім Украіну за два дня, чє єє там побеждать-то ?!" Раніше якісь темношкірі на полі бою зі сторони кацапів траплялися, тепер-вузькоокі комуняки. "Вторая армія міра". Другосортна, скоріше.
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25.10.2024 08:55 Ответить
Я служив на Далекім Сході, я завжди ****** покемонів, вони цілі села там мали, і ось тепер я зрозумів, я був правий.
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25.10.2024 09:54 Ответить
Я родом з Сумщини,так що не дуже воно весело.12000-це чотири бригади цих фанатикiв.
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25.10.2024 10:06 Ответить
 
 