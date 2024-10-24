Первые подразделения военных из КНДР уже прибыли в зону боевых действий, их зафиксировали в Курской области РФ, - ГУР МО
Первые подразделения военных из КНДР, которые готовились на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны, в частности, 23 октября 2024 года их появление зафиксировано в Курской области РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба ГУР МО.
"Подготовка прибывших в Россию солдат армии КНДР происходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора - "Барановский" (Уссурийск), "Донгуз" (Улан-Удэ), "Екатеринославский" (Екатеринославка), 248-й (Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка). На слаживание военных из Северной Кореи, которых Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель", - говорится в сообщении.
По информации ГУР, численность переброшенных в Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.
Ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.
"Присланных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла. В Кремле возлагают большие надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом", - отмечают в ГУР.
Участие военных КНДР в войне России против Украины
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.
Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.
Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.
Впоследствии стало известно, что их задержали.
Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.
А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..
Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.
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Джерело: https://t.me/nevzorovtv/22198
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Останні випадки такої "купівлі бойових рабів", у Європі, були у армії Фрідріха ІІ та англійського короля Георга... Перший купував їх для своєї армії у сусідніх князівствах. Другий - там же, для своєї армії у війні з США... (спроба купить солдат в Росії не вдалася - "не зійшлися в ціні" з Катериною ІІ Та й Пугачовське повстання завадило...). А от в США з"явилася значна німецька діаспора - за рахунок дезертирів та полонених...
А відповідь Заходу? А немає його, точніше - Україні не дано дозвіл бuти в глибину рабсії.
ци в кацапських собачиків теж зайва хромосома?
Між іншим, у Північній кореї донедавна був дуже низький процент захворюваності цією хворобою...
Чучхерія готується до війни з Кореєю ! !!
Так що знищувати або заводити в полон - це вельми бажана ціль це тільки для України а й для Демократичних Країн!!! На Евросоюз ні Ната ні Корея ні Ізраїль ( ну вже майже трохи) не мають того досвіду відбиття масованих дронових атак !
В американських головних виданнях вийшли статті про те, що путіна повернули у велику політику.
Повний треш.
чи, байден наказав не чіпати до 5 листопада?
а то наволоч прийдешня, собакоїди конечні. сусідський сірко, їх так ненавидить, аж не спить по ночам.
написано ж: у нас був прем'єр, бурят.
на концерті 95 кварталу, такий жартик підслухав?
12 000 разів.
Неужели Гутерриш выразит озабоченность?
Якщо з'являться у нас - то вже інше питання.
Чому такий кіпіш у владі - не зрозуміло, мабуть потрібно було всі ризики Курської операції прораховувати заздалегідь, чи не так?
https://x.com/ukrainiansfirst
Ukrainian
https://x.com/ukrainiansfirst
@ukrainiansfirst
·https://x.com/ukrainiansfirst/status/1849503040946028859
Тепереча все буде навпаки..
Эти солдаты КНДР (до того, как их перемелет ЗСУ) повлекут +1000 и более смертей воинов ЗСУ.
я не жартую 🙁
Ще одні імбицили вв'яззуються напряму у війну!!!
Кілька місяців і ці вузькоокі будуть солдатами з бойовим досвідом!!!
Вангую, що ми втратимо увесь Донбас, Курщину, частину Сумщини і Харківщини в найближчі кілька місяців!
ЯКЩО і ПОКИ Корея зацікавлена в такій справі, то
Якщо війсковослужбовці КНДР (із Північної Кореї) ДОБРОВІЛЬНО здаються у полон Силам оборони України і подають заявку на отримання статусу політичного притулку в Кореї,
то Україна організує зустрічі цих полонених з представниками Кореї для подальшої роботи з ними, наприклад, для з'ясування їхніх мотивів та іншої інформації для того, щоби Корея могла захиститися від потенційних шпигунів чи диверсантів чи інших небажаних варіантів.
Якщо Корея комусь із цих полонених вирішує надати політичний притулок,
то Україна передає таких полонених представникам Кореї.
Звісно, якщо ця справа здійснюється, то про неї треба повідомити військовим із КНДР.
Чоловіка - про його зарплату.
Другу армію світу про те, навіщо їй знадобилось 12000 північнокорейських військових у курській області через три роки після початку трьохденної СВО.