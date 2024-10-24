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Новости Помощь Украине
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Южная Корея может рассмотреть вопрос поставки оружия в Украину, - президент Юн Сок Йоль

Південна Корея може постачати зброю Україні

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что может рассмотреть вопрос о предоставлении оружия Украине в зависимости от масштабов военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом он заявил после саммита с президентом Польши Анджеем Дудой в Сеуле.

"Если Северная Корея отправит спецсилы на войну в Украину, мы будем оказывать поддержку Украине шаг за шагом и рассмотрим принятие необходимых мер для обеспечения безопасности Корейского полуострова", - сказал он.

Читайте также: ООН вряд ли введет новые санкции против КНДР за отправку солдат воевать против Украины, - Reuters

Юн Сок Йоль заявил, что Южная Корея придерживалась принципа не поставлять смертоносное оружие напрямую, однако может пересмотреть это "более гибко в зависимости от военной активности Северной Кореи".

Лидеры Польши и Южной Кореи осудили отправку войск КНДР в Россию, заявив, что это "прямое нарушение Устава ООН и резолюций Совета Безопасности ООН" и "провокация", которая угрожает глобальной безопасности за пределами Корейского полуострова и Европы.

"Республика Корея никогда не будет сидеть сложа руки и будет принимать необходимые меры шаг за шагом в координации с международным сообществом в зависимости от развития военного сотрудничества Северной Кореи и России", - добавил президент.

Также читайте: КНДР отправила в Россию 3 тыс. военных для участия в войне с Украиной, - разведка Южной Кореи

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

Читайте также: НАТО подтвердило пребывание военных Северной Кореи в России

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО подтвердило пребывание военных Северной Кореи в России

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

Также читайте: В соглашении между КНДР и РФ есть "секретный пункт" об отправке северокорейских солдат в Украину, - WSJ

Автор: 

КНДР (1226) россия (96216) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+8
Може....розглянути....Задовбали.
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24.10.2024 14:11 Ответить
+8
зараз США підключаться і Євросоюз і допомога до 2050 року почне надходити.
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24.10.2024 14:34 Ответить
+6
Быстрее шевелитесь. Потому что Ын не запросто так помогает *****. Ын расчитывает что потом ***** поможет ему захватить южную корею
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24.10.2024 14:13 Ответить
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Процес пішов ??
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24.10.2024 14:03 Ответить
Да, 2-3 тижні.
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24.10.2024 14:11 Ответить
зараз США підключаться і Євросоюз і допомога до 2050 року почне надходити.
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24.10.2024 14:34 Ответить
Ну так вони вже там, навіть США побачили.
Судячи з усього, демократичний стиль правління передбачає нерішучість.
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24.10.2024 14:03 Ответить
",,може розглянути питання постачання,," -- Немає слів!(, Цей світ ********"!, коли Треба Діяти!!! усі блєть жують соплі!(,
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24.10.2024 14:07 Ответить
Дід нинішнього пончика навіть зовні намагався бути схожим на Сталіна.

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24.10.2024 14:10 Ответить
зеля у френчі теж під нього косить..
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24.10.2024 14:16 Ответить
Може....розглянути....Задовбали.
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24.10.2024 14:11 Ответить
Там вже достатньо співпраці, тепер дайте Україні достатньо зброї , ваші " хаймерс 239", ваші танки і самохідні артустановки!!! Дякуємо!!!
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24.10.2024 14:13 Ответить
Быстрее шевелитесь. Потому что Ын не запросто так помогает *****. Ын расчитывает что потом ***** поможет ему захватить южную корею
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24.10.2024 14:13 Ответить
В таком случае им нужно накапливать оружие у себя, а не раздавать другим странам
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24.10.2024 14:16 Ответить
Оно им не поможет если Сосия впишется за Ына. У них единственный шанс ето помочь нам уничтожить Сосию убрав у Ына главного союзника.
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24.10.2024 14:24 Ответить
Сосия за себя вписаться не может, уже клянчит людей у союзников, имеет наибольший дефицит кадров для экономики за всю историю. Само собой, россиян отправлять на войну с южной Кореей никто не будет
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24.10.2024 14:29 Ответить
Там вже Китай впишеться. Це наче його стратегічні інтереси.
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24.10.2024 15:05 Ответить
Зброю теж час від часу потрібно оновлювати.
Застарілу можуть передати нам, зараз майже всі "партнери" так роблять.
Виключення - деякі зразки нової зброї нам передають виключно для випробувань.
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24.10.2024 17:20 Ответить
може розглянути, а може й не розглянути, в результаті розгляду може дадуть, а може й не дадуть...
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24.10.2024 14:20 Ответить
спочатку зроблять оцінку, потом може розглянуть.... а час йде !!
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24.10.2024 14:28 Ответить
Може. А може й ні.
Якщо це не туман війни, то тоді демократія для війни не годиться, зовсім.
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24.10.2024 14:33 Ответить
як завжди словоблюддя
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24.10.2024 14:45 Ответить
- залежно від масштабів військової співпраці...
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24.10.2024 15:08 Ответить
А може й не розглянути при всій сцикливості Америки і Заходу.
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24.10.2024 15:19 Ответить
Не может, а должна срочно! Это же в их интересах, поскольку северных отправили кроме всего, еще и чтоб натренировать в реальных действиях, чтоб потом напасть на юг.
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24.10.2024 15:28 Ответить
давно пора
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24.10.2024 15:57 Ответить
Ага... Замість того, щоб одразу почати надавати зброю, вони ще будуть дивитися, наскільки серйозно буде залученою КНДР до війни. Будуть рахувати кількість солдат, чи шо? Тіпа, якщо як зараз 10 000, то це ще нормально. А от якщо півмільйона, то можна буде дати дві-три гармати, але без снарядів. І стріляти з них по території рф не можна буде. Ну бо це буде ескалацією.
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24.10.2024 17:28 Ответить
 
 