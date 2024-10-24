Южная Корея может рассмотреть вопрос поставки оружия в Украину, - президент Юн Сок Йоль

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что может рассмотреть вопрос о предоставлении оружия Украине в зависимости от масштабов военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом он заявил после саммита с президентом Польши Анджеем Дудой в Сеуле.

"Если Северная Корея отправит спецсилы на войну в Украину, мы будем оказывать поддержку Украине шаг за шагом и рассмотрим принятие необходимых мер для обеспечения безопасности Корейского полуострова", - сказал он.

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Юн Сок Йоль заявил, что Южная Корея придерживалась принципа не поставлять смертоносное оружие напрямую, однако может пересмотреть это "более гибко в зависимости от военной активности Северной Кореи".

Лидеры Польши и Южной Кореи осудили отправку войск КНДР в Россию, заявив, что это "прямое нарушение Устава ООН и резолюций Совета Безопасности ООН" и "провокация", которая угрожает глобальной безопасности за пределами Корейского полуострова и Европы.

"Республика Корея никогда не будет сидеть сложа руки и будет принимать необходимые меры шаг за шагом в координации с международным сообществом в зависимости от развития военного сотрудничества Северной Кореи и России", - добавил президент.

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Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

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15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

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15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

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