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Новости Война
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КНДР отправила в Россию 3 тыс. военных для участия в войне с Украиной, – разведка Южной Кореи

Військові КНДР

По данным разведки Южной Кореи, Северная Корея направила 3000 военных в Россию, и ожидается, что эта цифра будет увеличиваться.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Пхеньян пообещал предоставить России в общей сложности около 10 000 военных, развертывание которых, как ожидается, завершится к декабрю, сообщили законодатели журналистам после брифинга национального разведывательного агентства Южной Кореи.

"Признаки обучения войск в Северной Корее были обнаружены в сентябре и октябре", - сказала после брифинга Пак Сун Вон, член парламентского комитета по разведке. "Похоже, что войска сейчас рассредоточены по нескольким учебным базам в России и адаптируются к местной среде".

Ранее Национальная разведывательная служба Сеула сообщила, что Северная Корея отправила около 1500 военнослужащих спецназа в Россию на кораблях, и они, вероятно, будут развернуты для участия в войне в Украине после обучения и акклиматизации.

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Также отмечается, что власти Пхеньяна пытались не допустить распространения новостей о пребывании своих солдат в РФ. "Есть признаки того, что власти Северной Кореи перемещают и изолируют эти семьи (военных) в определенном месте, чтобы эффективно контролировать их и тщательно расправляться со слухами", - сообщили в разведке.

Также подтверждено, что Россия наняла "большое количество" переводчиков для северокорейских солдат, обучая их использованию военного оборудования, такого как беспилотники.

"Российские инструкторы оценивают, что северокорейская армия имеет прекрасные физические качества и моральный дух, но ей не хватает понимания современной войны, например атаки беспилотников", - сообщил один из депутатов парламента Южной Кореи.

Читайте также: Зеленский об участии военных КНДР в войне: Есть информация о подготовке двух подразделений, возможно двух бригад по 6 тыс. человек

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Автор: 

КНДР (1226) разведка (4194) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+8
Американці нарешті побачили, але не можуть зрозуміти навіщо військові кндр прибули в росію.
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23.10.2024 17:51 Ответить
+7
Нам не хватає ще тільки косоокої мразоти від
пончика кім чен ина , мля ...)
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23.10.2024 17:43 Ответить
+4
Кармі не треба питати дозволу: тепер собаки будуть ласувати знищеними корейцями.
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23.10.2024 17:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пд Корея якось зреагує?
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23.10.2024 17:18 Ответить
Вже з"явились на Ютюбі свіжі теорії, що південні образились і продадуть нам ракети на 800 км.

Ось !!
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23.10.2024 18:18 Ответить
ну ось здає інфу. реагує.
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23.10.2024 21:06 Ответить
2-3 дня для ВСУ роботи
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23.10.2024 17:19 Ответить
але з 200ми
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23.10.2024 17:20 Ответить
Так... А де ділися ще 7000 півне-корейців з 10 000 що анонсували?
Вангую що за тиждень цифер зменшиться до 1000 потім, до 100 потім до 6 що були ліквідовані на полігоні донецька...
Усьо - Українські песики можуть видихнути з полегшенням 🤣
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23.10.2024 17:21 Ответить
уже дизертировали
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23.10.2024 17:23 Ответить
Цього не буде, бо їхні сім'ї в заручниках. У дезертира можуть знищити всіх його рідних.

влада Північної Кореї переміщує та ізолює ці сім'ї (військових) у певному місці Джерело:
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23.10.2024 17:58 Ответить
срах велике діло. може в той момен про своїх не думати - рефлекси не заглушити.
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23.10.2024 21:07 Ответить
так никто не узнает
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24.10.2024 11:05 Ответить
Кармі не треба питати дозволу: тепер собаки будуть ласувати знищеними корейцями.
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23.10.2024 17:24 Ответить
а читати повністю та уважно намагався?
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23.10.2024 17:30 Ответить
анонсували 12 тищ, але тими засобами, що виявили південні корейці можна було перевезти тищі 3. що не означає, що вони на цьому зупинилися і все. будуть підвозити далі.
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23.10.2024 17:30 Ответить
Це дуже погана ідея для касапів - так лінію фронту не прорвати.
Суть саме в ОДНОРАЗОВІЙ ВЛИКІЙ кількості - щоб прорвати фронт...
А гратися маленькими партіями - це так - пугало в городі.
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23.10.2024 22:40 Ответить
ну може вони їх будуть накопичувати, а далі на штурм. в принципі ситуація погана - м'ясо у них є і буде. з іншого боку: хто б міг подумати 2,5 роки назад, що в українсько-російській війні іноземні війська першими ************ кацапам?
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23.10.2024 23:41 Ответить
Друже - ситуація така якою ти її бачиш - а не такая яку тобі впарюють.
Україна ДУЖЕ велика по території та населенню країна для захоплення військовими методами. Звідси ВСІ ті наслідки які ми спостерігаємо.
Лише касапська пропаганда впарює абсолютну брехливу тезу, що Україна маленька, без населення, без економікі, яку за два тридні захопимо. ЦЕ АБСОЛЮТНА маячня.
Той хто це розуміє - розуміє що катастрофи в Україні НЕ СТАНЕТЬСЯ НІКОЛИ - а от росія спочатку обламає зуби, потім рухне внутрішньо, потім її тіло розтащать на запчастини.
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24.10.2024 00:09 Ответить
воно начебто і так, але є ж перед очима приклад 1918го.
запас мацності є і він набагато більший, ніж 100 років тому, але ж не безмежний.
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24.10.2024 09:41 Ответить
А в кого він безмежний?
Безмежний запас - лише коли люди почнуть добувати корисні копалини в космосі на астероїдах.
А так ВСЕ на землі скінченне.
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24.10.2024 13:33 Ответить
Так їх не зразу 10 тисяч пришлють а окремими партіями.
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23.10.2024 17:46 Ответить
В чому тоді військовий задум?
Те що можуть 10 000 одночасно ніколи не зроблять 3 рази по 3000.
Суть саме в одноразовому великому напорі мяса, а не в повільній прожарці.
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23.10.2024 22:42 Ответить
Будут присылать по мере утилизации. Рашистские полигоны не могут сразу переварить десятки тысяч корейцев. Так что Ын будет пару раз в месяц присылать ешелон нового мяса *****. И вряд ли все ограничится 10-тью тысячами. А там и китаезы с иранцами придут ***** на помощь если корейцы закончатся
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23.10.2024 18:20 Ответить
Тобто задум кацапів - це повільна УТИЛІЗАЦІЯ півне-корейців?
А колобок про це знає? 🤣
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23.10.2024 22:44 Ответить
а мы давай 3000 индейцев из США
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23.10.2024 17:25 Ответить
тобто ? Апачів ? Норм !!
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23.10.2024 18:16 Ответить
Так как же так!? Америкосы хоть убей, хоть в упор ничего не наблюдают---хоть и спутники летают!
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23.10.2024 17:26 Ответить
Все вони бачать. Ще раз, поки в США не пройдуть вибори вони не будуть робити нічого що може вплинути на електорат.
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23.10.2024 17:47 Ответить
Вже побачили, тепер будуть з'ясовувати навіщо вони там.
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23.10.2024 17:52 Ответить
Нам не хватає ще тільки косоокої мразоти від
пончика кім чен ина , мля ...)
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23.10.2024 17:43 Ответить
*** и "американцы" все свалили. Как же ракеты и асфальт? Когда появятся попросите передать в Госдепартамент что англичане кирпичом ружья не чистят корейцы уже рядом.
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23.10.2024 17:43 Ответить
Американці нарешті побачили, але не можуть зрозуміти навіщо військові кндр прибули в росію.
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23.10.2024 17:51 Ответить
Це вже ескалація, чи ще ні?
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23.10.2024 17:53 Ответить
Військові КНДР вміють робити підкопи під ворожі укріплення. Це неабияке надбання для РФ. Деякі тонелі до Південної Кореї мали розмір, який танки долали
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23.10.2024 18:07 Ответить
ага. це всім відомо!
а ще вони виграли всі олімпіади та чемпіонати.
і висадились на сонце. але з тієї негарячої сторони та вночі.
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23.10.2024 18:22 Ответить
цікаво, написи на приладах та пристроях у K9 Thunder на корейській мові, чи є варіанти з англійською?
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23.10.2024 18:23 Ответить
Тобто на теріторії України будуть воювати всі від узкоглазих до якихось сомалійців-як казав Резніков що у нас полігон. Не здивуюсь як з часом якісь хусити чи талібанці будуть вести тут свою борьбу з западом.
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23.10.2024 18:59 Ответить
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23.10.2024 19:13 Ответить
Це вся допомога від південної Кореї? Повідомлення і обурення?
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23.10.2024 19:27 Ответить
Шо тепер нато мабуть їх побачило після того як розвідка південної кореї їм про це протрубила а коли Україна ще пару днів тому доповіла то сліпі і глухі...п*дараси
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23.10.2024 20:14 Ответить
Люди!! Прячьте собак!!
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23.10.2024 20:25 Ответить

Дай Бог , щоби наші песики зʼїли цю косооку мразоту ,
а не навпаки )
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23.10.2024 21:29 Ответить
Ти вже сховався, дiлдо?
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23.10.2024 22:33 Ответить
Україні треба НЕГАЙНО почати переговори з Республікою Корея (Південна Корея - далі Корея) про:

ЯКЩО і ПОКИ Корея зацікавлена в такій справі, то

Якщо війсковослужбовці КНДР (із Північної Кореї) ДОБРОВІЛЬНО здаються у полон Силам оборони України і подають заявку на отримання статусу політичного притулку в Кореї,

то Україна організує зустрічі цих полонених з представниками Кореї для подальшої роботи з ними, наприклад, для з'ясування їхніх мотивів та іншої інформації для того, щоби Корея могла захиститися від потенційних шпигунів чи диверсантів чи інших небажаних варіантів.

Якщо Корея комусь із цих полонених вирішує надати політичний притулок,
то Україна передає таких полонених представникам Кореї.
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24.10.2024 03:33 Ответить
Звісно, якщо ця справа здійснюється, то про неї треба повідомити військовим із КНДР.
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24.10.2024 03:39 Ответить
Аххх, Кавалєнка- кавалєєєнка.
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24.10.2024 06:58 Ответить
 
 