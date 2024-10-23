КНДР отправила в Россию 3 тыс. военных для участия в войне с Украиной, – разведка Южной Кореи

По данным разведки Южной Кореи, Северная Корея направила 3000 военных в Россию, и ожидается, что эта цифра будет увеличиваться.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Пхеньян пообещал предоставить России в общей сложности около 10 000 военных, развертывание которых, как ожидается, завершится к декабрю, сообщили законодатели журналистам после брифинга национального разведывательного агентства Южной Кореи.

"Признаки обучения войск в Северной Корее были обнаружены в сентябре и октябре", - сказала после брифинга Пак Сун Вон, член парламентского комитета по разведке. "Похоже, что войска сейчас рассредоточены по нескольким учебным базам в России и адаптируются к местной среде".

Ранее Национальная разведывательная служба Сеула сообщила, что Северная Корея отправила около 1500 военнослужащих спецназа в Россию на кораблях, и они, вероятно, будут развернуты для участия в войне в Украине после обучения и акклиматизации.

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Также отмечается, что власти Пхеньяна пытались не допустить распространения новостей о пребывании своих солдат в РФ. "Есть признаки того, что власти Северной Кореи перемещают и изолируют эти семьи (военных) в определенном месте, чтобы эффективно контролировать их и тщательно расправляться со слухами", - сообщили в разведке.

Также подтверждено, что Россия наняла "большое количество" переводчиков для северокорейских солдат, обучая их использованию военного оборудования, такого как беспилотники.

"Российские инструкторы оценивают, что северокорейская армия имеет прекрасные физические качества и моральный дух, но ей не хватает понимания современной войны, например атаки беспилотников", - сообщил один из депутатов парламента Южной Кореи.

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Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.