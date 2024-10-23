КНДР відправила в Росію 3 тис. військових для участі у війні з Україною, – розвідка Південної Кореї

За даними розвідки Південної Кореї, Північна Корея направила 3000 військових до Росії, і очікується, що ця цифра буде збільшуватися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Пхеньян пообіцяв надати Росії загалом близько 10 000 військових, розгортання яких, як очікується, завершиться до грудня, повідомили законодавці журналістам після брифінгу національного розвідувального агентства Південної Кореї.

"Ознаки навчання військ у Північній Кореї були виявлені у вересні та жовтні", — сказала після брифінгу Пак Сун Вон, член парламентського комітету з розвідки. "Схоже, що війська зараз розосереджені по кількох навчальних базах у Росії та адаптуються до місцевого середовища".

Раніше Національна розвідувальна служба Сеула повідомила, що Північна Корея відправила близько 1500 військовослужбовців спецназу до Росії на кораблях, і вони, ймовірно, будуть розгорнуті для участі у війні в Україні після навчання та акліматизації.

Читайте також: Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ: Це свідчить про проблеми у Путіна

Також зазначається, що влада Пхеньяну намагалася не допустити поширення новин про перебування свої солдатів в РФ. "Є ознаки того, що влада Північної Кореї переміщує та ізолює ці сім’ї (військових) у певному місці, щоб ефективно контролювати їх і ретельно розправлятися з чутками", – повідомили у розвідці.

Також підтвержено, що Росія найняла "велику кількість" перекладачів для північнокорейських солдатів, навчаючи їх використанню військового обладнання, такого як безпілотники.

"Російські інструктори оцінюють, що північнокорейська армія має чудові фізичні якості та моральний дух, але їй бракує розуміння сучасної війни, як-от атаки безпілотників", — повідомив один з депутатів парламенту Південної Кореї.

Читайте також: Зеленський про участь військових КНДР у війні: Маємо інформацію про підготовку двох підрозділів, можливо двох бригад по 6 тис. осіб

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.