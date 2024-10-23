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Новини Війна
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КНДР відправила в Росію 3 тис. військових для участі у війні з Україною, – розвідка Південної Кореї

Військові КНДР

За даними розвідки Південної Кореї, Північна Корея направила 3000 військових до Росії, і очікується, що ця цифра буде збільшуватися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Пхеньян пообіцяв надати Росії загалом близько 10 000 військових, розгортання яких, як очікується, завершиться до грудня, повідомили законодавці журналістам після брифінгу національного розвідувального агентства Південної Кореї.

"Ознаки навчання військ у Північній Кореї були виявлені у вересні та жовтні", — сказала після брифінгу Пак Сун Вон, член парламентського комітету з розвідки. "Схоже, що війська зараз розосереджені по кількох навчальних базах у Росії та адаптуються до місцевого середовища".

Раніше Національна розвідувальна служба Сеула повідомила, що Північна Корея відправила близько 1500 військовослужбовців спецназу до Росії на кораблях, і вони, ймовірно, будуть розгорнуті для участі у війні в Україні після навчання та акліматизації.

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Також зазначається, що влада Пхеньяну намагалася не допустити поширення новин про перебування свої солдатів в РФ. "Є ознаки того, що влада Північної Кореї переміщує та ізолює ці сім’ї (військових) у певному місці, щоб ефективно контролювати їх і ретельно розправлятися з чутками", – повідомили у розвідці.

Також підтвержено, що Росія найняла "велику кількість" перекладачів для північнокорейських солдатів, навчаючи їх використанню військового обладнання, такого як безпілотники.

"Російські інструктори оцінюють, що північнокорейська армія має чудові фізичні якості та моральний дух, але їй бракує розуміння сучасної війни, як-от атаки безпілотників", — повідомив один з депутатів парламенту Південної Кореї.

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Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Автор: 

КНДР (1252) розвідка (3881) Південна Корея (469)


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Топ коментарі
+8
Американці нарешті побачили, але не можуть зрозуміти навіщо військові кндр прибули в росію.
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23.10.2024 17:51 Відповісти
+7
Нам не хватає ще тільки косоокої мразоти від
пончика кім чен ина , мля ...)
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23.10.2024 17:43 Відповісти
+4
Кармі не треба питати дозволу: тепер собаки будуть ласувати знищеними корейцями.
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23.10.2024 17:24 Відповісти
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Пд Корея якось зреагує?
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23.10.2024 17:18 Відповісти
Вже з"явились на Ютюбі свіжі теорії, що південні образились і продадуть нам ракети на 800 км.

Ось !!
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23.10.2024 18:18 Відповісти
ну ось здає інфу. реагує.
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23.10.2024 21:06 Відповісти
2-3 дня для ВСУ роботи
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23.10.2024 17:19 Відповісти
але з 200ми
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23.10.2024 17:20 Відповісти
Так... А де ділися ще 7000 півне-корейців з 10 000 що анонсували?
Вангую що за тиждень цифер зменшиться до 1000 потім, до 100 потім до 6 що були ліквідовані на полігоні донецька...
Усьо - Українські песики можуть видихнути з полегшенням 🤣
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23.10.2024 17:21 Відповісти
уже дизертировали
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23.10.2024 17:23 Відповісти
Цього не буде, бо їхні сім'ї в заручниках. У дезертира можуть знищити всіх його рідних.

влада Північної Кореї переміщує та ізолює ці сім'ї (військових) у певному місці Джерело:
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23.10.2024 17:58 Відповісти
срах велике діло. може в той момен про своїх не думати - рефлекси не заглушити.
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23.10.2024 21:07 Відповісти
так никто не узнает
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24.10.2024 11:05 Відповісти
Кармі не треба питати дозволу: тепер собаки будуть ласувати знищеними корейцями.
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23.10.2024 17:24 Відповісти
а читати повністю та уважно намагався?
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23.10.2024 17:30 Відповісти
анонсували 12 тищ, але тими засобами, що виявили південні корейці можна було перевезти тищі 3. що не означає, що вони на цьому зупинилися і все. будуть підвозити далі.
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23.10.2024 17:30 Відповісти
Це дуже погана ідея для касапів - так лінію фронту не прорвати.
Суть саме в ОДНОРАЗОВІЙ ВЛИКІЙ кількості - щоб прорвати фронт...
А гратися маленькими партіями - це так - пугало в городі.
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23.10.2024 22:40 Відповісти
ну може вони їх будуть накопичувати, а далі на штурм. в принципі ситуація погана - м'ясо у них є і буде. з іншого боку: хто б міг подумати 2,5 роки назад, що в українсько-російській війні іноземні війська першими ************ кацапам?
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23.10.2024 23:41 Відповісти
Друже - ситуація така якою ти її бачиш - а не такая яку тобі впарюють.
Україна ДУЖЕ велика по території та населенню країна для захоплення військовими методами. Звідси ВСІ ті наслідки які ми спостерігаємо.
Лише касапська пропаганда впарює абсолютну брехливу тезу, що Україна маленька, без населення, без економікі, яку за два тридні захопимо. ЦЕ АБСОЛЮТНА маячня.
Той хто це розуміє - розуміє що катастрофи в Україні НЕ СТАНЕТЬСЯ НІКОЛИ - а от росія спочатку обламає зуби, потім рухне внутрішньо, потім її тіло розтащать на запчастини.
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24.10.2024 00:09 Відповісти
воно начебто і так, але є ж перед очима приклад 1918го.
запас мацності є і він набагато більший, ніж 100 років тому, але ж не безмежний.
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24.10.2024 09:41 Відповісти
А в кого він безмежний?
Безмежний запас - лише коли люди почнуть добувати корисні копалини в космосі на астероїдах.
А так ВСЕ на землі скінченне.
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24.10.2024 13:33 Відповісти
Так їх не зразу 10 тисяч пришлють а окремими партіями.
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23.10.2024 17:46 Відповісти
В чому тоді військовий задум?
Те що можуть 10 000 одночасно ніколи не зроблять 3 рази по 3000.
Суть саме в одноразовому великому напорі мяса, а не в повільній прожарці.
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23.10.2024 22:42 Відповісти
Будут присылать по мере утилизации. Рашистские полигоны не могут сразу переварить десятки тысяч корейцев. Так что Ын будет пару раз в месяц присылать ешелон нового мяса *****. И вряд ли все ограничится 10-тью тысячами. А там и китаезы с иранцами придут ***** на помощь если корейцы закончатся
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23.10.2024 18:20 Відповісти
Тобто задум кацапів - це повільна УТИЛІЗАЦІЯ півне-корейців?
А колобок про це знає? 🤣
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23.10.2024 22:44 Відповісти
а мы давай 3000 индейцев из США
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23.10.2024 17:25 Відповісти
тобто ? Апачів ? Норм !!
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23.10.2024 18:16 Відповісти
Так как же так!? Америкосы хоть убей, хоть в упор ничего не наблюдают---хоть и спутники летают!
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23.10.2024 17:26 Відповісти
Все вони бачать. Ще раз, поки в США не пройдуть вибори вони не будуть робити нічого що може вплинути на електорат.
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23.10.2024 17:47 Відповісти
Вже побачили, тепер будуть з'ясовувати навіщо вони там.
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23.10.2024 17:52 Відповісти
Нам не хватає ще тільки косоокої мразоти від
пончика кім чен ина , мля ...)
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23.10.2024 17:43 Відповісти
*** и "американцы" все свалили. Как же ракеты и асфальт? Когда появятся попросите передать в Госдепартамент что англичане кирпичом ружья не чистят корейцы уже рядом.
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23.10.2024 17:43 Відповісти
Американці нарешті побачили, але не можуть зрозуміти навіщо військові кндр прибули в росію.
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23.10.2024 17:51 Відповісти
Це вже ескалація, чи ще ні?
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23.10.2024 17:53 Відповісти
Військові КНДР вміють робити підкопи під ворожі укріплення. Це неабияке надбання для РФ. Деякі тонелі до Південної Кореї мали розмір, який танки долали
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23.10.2024 18:07 Відповісти
ага. це всім відомо!
а ще вони виграли всі олімпіади та чемпіонати.
і висадились на сонце. але з тієї негарячої сторони та вночі.
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23.10.2024 18:22 Відповісти
цікаво, написи на приладах та пристроях у K9 Thunder на корейській мові, чи є варіанти з англійською?
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23.10.2024 18:23 Відповісти
Тобто на теріторії України будуть воювати всі від узкоглазих до якихось сомалійців-як казав Резніков що у нас полігон. Не здивуюсь як з часом якісь хусити чи талібанці будуть вести тут свою борьбу з западом.
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23.10.2024 18:59 Відповісти
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23.10.2024 19:13 Відповісти
Це вся допомога від південної Кореї? Повідомлення і обурення?
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23.10.2024 19:27 Відповісти
Шо тепер нато мабуть їх побачило після того як розвідка південної кореї їм про це протрубила а коли Україна ще пару днів тому доповіла то сліпі і глухі...п*дараси
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23.10.2024 20:14 Відповісти
Люди!! Прячьте собак!!
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23.10.2024 20:25 Відповісти

Дай Бог , щоби наші песики зʼїли цю косооку мразоту ,
а не навпаки )
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23.10.2024 21:29 Відповісти
Ти вже сховався, дiлдо?
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23.10.2024 22:33 Відповісти
Україні треба НЕГАЙНО почати переговори з Республікою Корея (Південна Корея - далі Корея) про:

ЯКЩО і ПОКИ Корея зацікавлена в такій справі, то

Якщо війсковослужбовці КНДР (із Північної Кореї) ДОБРОВІЛЬНО здаються у полон Силам оборони України і подають заявку на отримання статусу політичного притулку в Кореї,

то Україна організує зустрічі цих полонених з представниками Кореї для подальшої роботи з ними, наприклад, для з'ясування їхніх мотивів та іншої інформації для того, щоби Корея могла захиститися від потенційних шпигунів чи диверсантів чи інших небажаних варіантів.

Якщо Корея комусь із цих полонених вирішує надати політичний притулок,
то Україна передає таких полонених представникам Кореї.
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24.10.2024 03:33 Відповісти
Звісно, якщо ця справа здійснюється, то про неї треба повідомити військовим із КНДР.
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24.10.2024 03:39 Відповісти
Аххх, Кавалєнка- кавалєєєнка.
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24.10.2024 06:58 Відповісти
 
 