Зеленский об участии военных КНДР в войне: Есть информация о подготовке двух подразделений, возможно, двух бригад по 6 тыс. человек

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина располагает информацией о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи, может быть даже две бригады по 6 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем сегодняшнем видеообращении.

Зеленский отметил, что было несколько докладов Главкома Александра Сырского о ситуации на фронте и о перспективах на ближайшее время.

В частности, мы имеем информацию о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи - может быть даже две бригады по 6 тысяч человек. И это вызов. Но мы знаем, как на этот вызов ответить. И важно, чтобы от этого вызова не прятались и партнеры. Все партнеры", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил все страны и лидеров, которые осудили присоединение Северной Кореи к российской войне.

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"Понятно, что в Пхеньяне так же, как и в Москве, не считают людей и не ценят человеческие жизни. Но мы все в мире одинаково заинтересованы в том, чтобы войну завершить, а не продолжить. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и ее сообщников", - подчеркнул глава государства.

Также Зеленский отметил, что если КНДР может вмешиваться в войну в Европе, значит, нынешнего давления на этот режим точно недостаточно.

"И если Россия до сих пор может делать эту войну больше и дольше, значит, каждый в мире, кто до сих пор не помогает принуждать Россию к миру, на самом деле помогает Путину воевать. Преступников надо останавливать. Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно, не только словами.

Я благодарю всех, кто помогает Украине! Я благодарю всех наших воинов и каждого и каждую, кто работает ради Украины!" - подытожил президент.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Украина может получить летальное оружие от Южной Кореи. Сообщалось, что власти Республики Корея готовы отойти от официальной политики поддержки нелетального оружия и обеспечить Украину оборонительным и наступательным вооружением. Такое решение может быть ответом на присоединение КНДР к войне.

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.