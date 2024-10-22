Украина может получить летальное оружие от Южной Кореи, - СМИ

Власти Республики Корея готовы отойти от официальной политики поддержки нелетального оружия и обеспечить Украину оборонительным и наступательным вооружением. Такое решение может быть ответом на присоединение КНДР к войне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет южнокорейское информационное агентство News1.kr.

"Канцелярия президента объявила, что рассмотрит все сценарии, которые будут развиваться в связи с вопросом отправки северокорейских спецподразделений в Россию, и подготовит ответные меры. В частности, было принято решение отойти от официальной политики поддержки нелетального оружия и оставить открытой возможность поставки летального оружия Украине, если ситуация в будущем ухудшится", - говорится в сообщении.

Канцелярия президента не обнародует конкретных контрмер, чтобы сохранить стратегическую двусмысленность. Однако высокопоставленный чиновник отметил, что Южная Корея может "рассмотреть поддержку оборонительного оружия, рассматривая сценарии шаг за шагом, и если ограничения будут казаться чрезмерными, мы можем рассмотреть поддержку наступательного оружия в самом конце".

Конкретные решения будут соответствовать имеющемуся уровню военного сотрудничества между Россией и КНДР. Если этот показатель превысит приемлемые для Сеула пределы, Южная Корея может предоставить Украине летальное оружие.

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Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.