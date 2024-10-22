Україна може отримати летальну зброю від Південної Кореї, - ЗМІ

Влада Республіки Корея готова відійти від офіційної політики підтримки нелетальної зброї та забезпечити Україну оборонним та наступальним озброєнням. Таке рішення може бути відповіддю на приєднання КНДР до війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише південнокорейське інформаційне агентство News1.kr.

"Канцелярія президента оголосила, що розгляне всі сценарії, які розвиватимуться у зв'язку з питанням відправки північнокорейських спецпідрозділів до Росії, і підготує заходи у відповідь. Зокрема, було ухвалено рішення відійти від офіційної політики підтримки нелетальної зброї та залишити відкритою можливість постачання летальної зброї Україні, якщо ситуація в майбутньому погіршиться", – йдеться у повідомленні.

Канцелярія президента не оприлюднює конкретних контрзаходів, щоб зберегти стратегічну двозначність. Однак високопоставлений чиновник зазначив, що Південна Корея може "розглянути підтримку оборонної зброї, розглядаючи сценарії крок за кроком, і якщо обмеження видаватимуться надмірними, ми можемо розглянути підтримку наступальної зброї в самому кінці".

Конкретні рішення будуть відповідати наявному рівню військової співпраці між Росією та КНДР. Якщо цей показник перевищить прийнятні для Сеулу межі, Південна Корея може надати Україні летальну зброю.

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Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.