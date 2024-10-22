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Военных из КНДР заметили на одной из баз в Приморском крае РФ: "Приехали из Северной Кореи красавчики-союзники". ВИДЕО

Северокорейских военных заметили в воинской части 127-й мотострелковой дивизии РФ в селе Сергеевка Приморского края России.

Об этом сообщает ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Издание геолокувало видео, на котором, как утверждает за кадром автор, зафиксировано прибытие солдат КНДР.

Отмечается, что видео, предположительно, снято на территории воинской части 44980 127-й мотострелковой дивизии в селе Сергеевка Приморского края.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ландсбергис призвал направить западные войска в Украину в ответ на участие КНДР в войне

"Приехали из Северной Кореи красавцы-союзники. Надеюсь, война на этом закончится", - цитирует ASTRA автора видео, который говорит на якутском языке.

По данным росСМИ, изображенный на видео казарменный комплекс - самый новый в Приморском крае. Он был открыт в июле 2022 года.

Ранее в сети появилось видео, на котором, как утверждалось, зафиксирована тренировка северокорейских солдат на территории РФ. Локацией также указывалась Сергеевка в Приморском крае.

Читайте также: Военных из КНДР могут бросить на зимние штурмы Покровска или на другие восточные участки фронта, - The Guardian

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Автор: 

КНДР (1226) россия (96192) военнослужащие (6183)


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Топ комментарии
+12
З одного боку так.Корейці без досвіду,********* обладнання і особливої мотивації воювать на чужій війні.Які вояки з одної з найбідніших країн світу тільки час покаже,але,12000 це приблизно 3 бригади.Все одно будуть відволікать наші сили і ресурси,будуть вчитись і адаптуватись.Краще б їх не було.
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22.10.2024 13:43 Ответить
+8
Европа и США хотят чтобы Украина в одиночку расправилась над всей мразотой со всего мира? Или чтобы все ети мрази настроили военных баз и плацдармов на окупированных территориях. Украины Может етих косоглазых пропустить в Европу и тогда там начнут чесаться?
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22.10.2024 13:41 Ответить
+6
Тобто у північнокорейських бойових рабах - надія простого народа роисси на побєду над 22-й армієй міра. Довоювались.
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22.10.2024 13:36 Ответить
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Харакірі это в Японии.
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22.10.2024 13:36 Ответить
З одного боку так.Корейці без досвіду,********* обладнання і особливої мотивації воювать на чужій війні.Які вояки з одної з найбідніших країн світу тільки час покаже,але,12000 це приблизно 3 бригади.Все одно будуть відволікать наші сили і ресурси,будуть вчитись і адаптуватись.Краще б їх не було.
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22.10.2024 13:43 Ответить
українські коти собаки лиси вовки, ще такого не їли.
кістки обтягнуті шкірою, зі смаком рису.
делікатес, ***....
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22.10.2024 13:44 Ответить
За наших собачок я трохи непокоюся. Чи не відчують вони, що ці найманці колись споживали їхніх сородичів? Так і апетит можуть собі зіпсувати
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22.10.2024 13:54 Ответить
Красапети! - іх ше "Ахмат" не бачив!
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22.10.2024 13:34 Ответить
мабуть таких овечок у ахмата ще не було
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22.10.2024 17:45 Ответить
Тобто у північнокорейських бойових рабах - надія простого народа роисси на побєду над 22-й армієй міра. Довоювались.
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22.10.2024 13:36 Ответить
"Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко , що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності."

Джерело:
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22.10.2024 13:36 Ответить
Х/з - кацапи з цього влаштували ціле шоу. Зазвичай всі підлості вони роблять тихо...
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22.10.2024 13:45 Ответить
Цій косоокій худобі навіть чорні пакети не потрібно бо то сміття ніхто не буде забирати.
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22.10.2024 13:38 Ответить
ці півтораметрові ремби, телефона ніколи не бачили, не то що смартфона зі всіма базовими функціями.
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22.10.2024 13:39 Ответить
Ну чому ж на перекурі,один навіть палить,але то напевно кацап.
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22.10.2024 15:45 Ответить
Европа и США хотят чтобы Украина в одиночку расправилась над всей мразотой со всего мира? Или чтобы все ети мрази настроили военных баз и плацдармов на окупированных территориях. Украины Может етих косоглазых пропустить в Европу и тогда там начнут чесаться?
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22.10.2024 13:41 Ответить
Европа и США хотят чтобы Украина в одиночку расправилась над всей мразотой со всего мира?
Если вы так пишите,то значит до сих пор не разобрались,что твориться.Вот вам ссылка(нажать "тиць"),где уже всё разжевали.

https://www.tiktok.com/@faynaua/photo/7422932787679825158?_d=secCgYIASAHKAESPgo8L60fm6Zau0WHeQYAjrIU5HaMNXCh8%2BeWF%2F2%2FWMg7mbPp%2F4y2qmXGxFXO%2Fce%2B6iK0KVEG0MEa8JLDChRsGgA%3D&_r=1&aweme_type=150&checksum=570dd7dec22d2da65f2f14ffff88272cab91c0cd7cb95e04a1678f15e77ef918&link_reflow_popup_iteration_sharer=%7B%7D&pic_cnt=1&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAANlu0vwHooCrQ68edp-iU3LRuDItGg476SUjVCbpRUduiXQ4Q-csPREq3cqFkODnR&share_app_id=1233&share_item_id=7422932787679825158&share_link_id=aa53e0c1-0d33-42c6-a930-946c2f587a68&sharer_language=ru&social_share_type=14&source=h5_m&timestamp=1729609891&u_code=di56c02i5hdk11&ug_btm=b8727%2Cb2878&ug_photo_idx=0&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=6951970176150635525&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=telegram тиць
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22.10.2024 18:18 Ответить
Яких ще доказів треба нашим ,, союзничкам"??!! Які поки що не бачуть!!!
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22.10.2024 13:42 Ответить
Касаби, бережить собак, ці уйобки, яки ваши брати, пожерти до вас приперлись.
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22.10.2024 13:46 Ответить
може вони касабів і поїдять, то ж свинособаки.
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22.10.2024 17:57 Ответить
Цікаво шо всі деесекалатори випали в осад...
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22.10.2024 13:47 Ответить
Вот только северокорейцы еще не драли руssких !
Пусть крепчают...
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22.10.2024 13:52 Ответить
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22.10.2024 14:07 Ответить
У якості піхоти вони чудові вояки, перебувають у гарному фізичному стані, молоді, будуть інтегровані у малі штурмові групи, у прямих боєзіткненнях зі стрілецькою зброєю ЗСУ явно поступатимуться і це факт. Якщо ці покемони справлять враження, то будуть постачатися на фронт вже у промислових масштабах
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22.10.2024 14:57 Ответить
явно, ти чому так вирішило? ти з окопа пишеш чмо ухилянтське?
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22.10.2024 17:59 Ответить
Как там написал Друган , берегите собак от ускоглазой орды всех пожрут, да нет, на Украине болт , наши собаки сожрут любого с сапогами.
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22.10.2024 15:41 Ответить
Раніше кацапів строїв Північний Кавказ, а тепер буде строїть ще й Північна Корея.
"Мужик, скажи "чучхе, круто!". )))

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22.10.2024 16:19 Ответить
Местные всех собак по домам попрятали...
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22.10.2024 17:39 Ответить
Я не вірю, що люди на цьому і попередніх відео з північної Кореї, адже відомо, що населення в цій країні за десятиліття систематичної нестачі протеїну дуже низького росту. Це факт. На відео молоді люди азіатської зовнішності і доволі високорослі.
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22.10.2024 19:16 Ответить
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22.10.2024 23:16 Ответить
 
 