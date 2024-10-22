Военных из КНДР заметили на одной из баз в Приморском крае РФ: "Приехали из Северной Кореи красавчики-союзники". ВИДЕО

Северокорейских военных заметили в воинской части 127-й мотострелковой дивизии РФ в селе Сергеевка Приморского края России.

Об этом сообщает ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Издание геолокувало видео, на котором, как утверждает за кадром автор, зафиксировано прибытие солдат КНДР.

Отмечается, что видео, предположительно, снято на территории воинской части 44980 127-й мотострелковой дивизии в селе Сергеевка Приморского края.

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"Приехали из Северной Кореи красавцы-союзники. Надеюсь, война на этом закончится", - цитирует ASTRA автора видео, который говорит на якутском языке.

По данным росСМИ, изображенный на видео казарменный комплекс - самый новый в Приморском крае. Он был открыт в июле 2022 года.

Ранее в сети появилось видео, на котором, как утверждалось, зафиксирована тренировка северокорейских солдат на территории РФ. Локацией также указывалась Сергеевка в Приморском крае.

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Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.