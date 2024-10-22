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Новости Война
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Ландсбергис призвал направить западные войска в Украину в ответ на участие КНДР в войне

габріелюс,ландсбергіс

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Европы пересмотреть идею президента Франции Эмманюэля Макрона о размещении войск в Украине на фоне сообщений об участии военных из КНДР в российско-украинской войне.

Об этом он заявил в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если информация о том, что российские карательные отряды оснащены северокорейскими боеприпасами и военными, подтвердится, нам придется вернуться к "европейским сапогам на украинской земле" и другим идеям, предложенным Макроном", - сказал Ландсбергис.

Президент Франции выдвинул это предложение в феврале, однако его сразу отверг канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что никакие европейские или натовские войска не будут размещены в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участие военных КНДР в войне вызывает большую тревогу, - министр МИД Нидерландов Велдкамп

"К сожалению, мы снова отстаем и действуем пассивно, но я верю в нашу общую способность предпринять все необходимые проактивные шаги, чтобы превратить идеи президента Макрона в действия", - добавил глава МИД Литвы.

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Автор: 

КНДР (1226) Литва (2504) Евросоюз (17274) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Топ комментарии
+6
Врешті потроху приходе здравий глузд. Добре, яще буде не пізно. А то виходить, що тільки одна Україна бореться зі вселенським злом, а захід мямлить, що то не його війна.
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22.10.2024 12:22 Ответить
+5
"ми про таке з шефом ху@лом не домовлялись!"

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22.10.2024 12:06 Ответить
+5
Почекайте. Західні президенти ще не закупились памперсами.
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22.10.2024 12:06 Ответить
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"ми про таке з шефом ху@лом не домовлялись!"

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22.10.2024 12:06 Ответить
Почекайте. Західні президенти ще не закупились памперсами.
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22.10.2024 12:06 Ответить
А навіщо їм памперси? Свою безпеку вони цілком здатні забезпечити і НАТО це не жарти, бо чому ж тоді ПаРаша напала на нас, а не на ту ж саму Литву? .
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22.10.2024 12:37 Ответить
Це було не жартами у часи Рейгана. Зараз вони самі кажуть що мають недостатню воєнну складову для спротиву Москві. А кацапи напали на Україну для ,,спроби пера,, Це перше. А друге вони сподівалися після захвату України використати наш людський потенціал у майбутній війні з Заходом.
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22.10.2024 12:41 Ответить
1. Хто саме "вони" кажуть? Може, Рююте? Щось від нього я такої маячні не чув.
2. Чому напали - точно не знає ніхто. Як на мене, що показати, "хто хазяїн в регіоні", ну і тупо, як завжди "чтоби всє дрожалі, чтобі уважалі".
3. Підготовка до нападу на країни Заходу? Серйозно? Та навіть з Україною це буде менше 200 млн проти приблизно 1,3-1,4 млрд.
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22.10.2024 12:58 Ответить
шо-небудь. тобто не переконливі аргументи, а просто накидування на вентилятор..
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22.10.2024 12:59 Ответить
Хіба складно погуглити слова різних представників країн НАТО про їхні проблеми у військовій сфері і що вони згаяли час за пару останніх десятиріч?
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22.10.2024 13:06 Ответить
це просто поодинокі заяви. проте тисячі танків леопард 2 новіших модифікацій є у Європі. також у США є тисячі танків абрамс. я вже взагалі мовчу про натівську авіацію і авіаносні групи. а скільки бронетехніки і ******** авіації є у кацапів? шо, м'ясом вони на Європу підуть? кацапи чітко усвідомоюють, що як тільки вони рипнуться проти НАТО, то єм відразу піста. тому й не рипаються. і не рипнуться. чого вони корейців сюди тягнуть? непальців, індусів, кубинців і різних африканців? про так? щоб показати, що у них є союзники? навряд. тягнуть тому, що сцять проводити бусифікацію у себе на болотах, а дурнів йти на контракт і на м'ясо не збільшується, а навпаки - зменшується. тому й піднімають вони виплати за підписання контрактів. тож будь трохи адекватнішим, Михайло Дужик і не накидуй тут своє гімно на вентилятор. а то тобі вже тут купу акаунтів заблокували. )
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22.10.2024 13:19 Ответить
Я розумію, що мені купу акків заблокували Мабуть з подачі таких як ти. Які мають виключно власну думку і не припускають що може бути інша точка зору на одну й ту саму подію.
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22.10.2024 13:37 Ответить
не варто на мене вішати ярлик павліка морозова. ми не з таких. а щодо того чого заблокували.. хм. а ти не задумувався чому? може тому, що пишеш тут різну дичину і обсираєш наших західних партнерів замість того, щоб бути їм вдячним за надану допомогу Україні. От тільки питання: свідомо ти це тут робиш через такий свій характер чи робиш таке за фублі? звісно, кожна людина має право на власну думку. та це не значить, що вона може нести шо попало, а тим більше якщо ще несе це за фублі..
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22.10.2024 13:57 Ответить
Я їх нігде не обсираю. Я дорікаю їм з самого початку російського вторгнення за абсолютно недостатню допомогу нам, як основним противникам і їхнього потенційного ворога також. Я сьогодні вже тут приводив цитату із статті екскацапського урядовця Коха щодо допомоги Заходу Україні. Приведу ще раз. Тому що я особисто таку думку набагато раніше цього Коха висловлював. ,,Будем откровенны: недостаточная помощь даже хуже ее полного отсутствия, поскольку не давая возможности переломить ход войны, такая помощь лишь продлевает агонию и увеличивает количество жертв и разрушений.,(с) А.Кох,, А ще хочу ще одну цитату тут поставити. Вона від власника цього сайту. ,,Тому основною ознакою я зробив форум, позбавлений будь-якої модерації. Це була принципова умова, і навіть коли щось писали образливе про мене особисто, я не прибирав.(с),, На цьому став популярним ресурс. Ну а зараз, розумію, знову в бан. Хай щастить!
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22.10.2024 14:12 Ответить
бл... знайшов кого цитувати... коха... ти ще тут соловйова зацитуй.. чи *********. "нєдостаточная помощь" - це краще, ніж взагалі ніякої. якщо ти цього не розумієш, то ти дійсно недалекий. делікатно висловлюючись... не обсираєш, а дорікаєш.... ти бл дякувати маєш за ту допомогу, яка нам надається, а не дорікати. дорікати можуть тільки самі європейці чи американці, проте не ми. а що той їбучий кох зробив, щоб ху йло не пішло в Україну війною? сидить зараз те чмо десь в теплій Європі чи в Ізраїлі і ще сміє дорікати. а собі бл задати питання воно не хоче? що він зробив для того, щоб ху йло не розпочало війну? бо вина за війну є і на тому коху також. коха тут можна було би зрозуміти лише в одному випадку - коли він зараз був би у лавах "РДК" чи "Легіону Свободи Росії". а так, то він просто накидує гімно, намагаючись обісрати Захід, а не свою срашку. і ти, дятле, йому в цьому підгавкуєш. тільки питання: за фублі чи як корисний ідіот. швидше, другий варіант.
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22.10.2024 15:12 Ответить
Навіть якщо б це був будь хто, то як це вплинуло б на зміст цитати? Що в ній неправильного? А якби я сказав що це цитата від Черчиля чи від якогось ********* дружнього нам президента іншої країни. Це б змінило твою думку? Керівники балтійських країн якраз і кажуть подібне.
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22.10.2024 15:17 Ответить
ти головного не зрозумів. за допопогу українці мають дякувати, а не бикувати, дорікати чи обсирати. і це вже не перший раз такі заяви лунають на Заході від західних політиків. а от щодо дорікати - це мають робити союзники і партнери України. но не ми. поляки, чехи, латиші, литовці, естонці, румуни, німці, фіни, шведи, британці, американці, французи, японці, канадці.. весь західний світ. тільки від них можуть бути цитати з доріканням про те, що недостатньо Захід допомагає Україні. а нам чітко потрібно усвідомити - дорікати ми могли би тільки в тому випадку, якби нам Захід був зобов'язаний надати допомогу. і Будапешстський меморандум тут ні до чого. це просто папірець. тільки лохи могли такий папірець підписати. і щоб в тебе було менше ілюзій стосовно того меморандуму, то є його текст на Вікіпедії чи в інших архівах. прочитай уважно. якщо лінь читати, то послухай, що говорив учасник тодішніх подій стосовно цього Меморандуму: https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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22.10.2024 15:28 Ответить
Меморандум вже давно проїхали. Зараз інші реалії. Про початок висловлювань очільниками західних країн щодо можливих конфліктів з росією у разі падіння України тобі цитати приводити чи все ж таки сам знайдеш? Їх вже десятки. Питання стоїть чому досі немає тотальної допомоги нам, якщо ви (Захід) вже самі публічно визнаєте, що окупація нашої країни може привести до війни в Європі. Чому продовжується піпєточна допомога? Захід, навіть у разі якщо він нам не зобов'язаний ніякими папірцями, мав би подбати просто про себе. Надаючи нам велику перевагу над кацапами НАТО змогло б захистити себе чужими руками. Я звертаюсь до здорового глузду у ковбоїв. І звісно ж переймаючись в першу чергу за свою країну.
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22.10.2024 15:46 Ответить
не потрібно мені ніяких цитат. Для мене це вже було очевидним ще з літа минулого року, що без посилення допомоги Україні і введення західних військ в Україну на допомогу ЗСУ орків з України не вигнати. а паралельно має ще бути посилення санкцій проти кацапні і титанічна робота наших дипломатів з країнами так званого Глобального півдня, щоб вони зменшували свою торгівлю з кацапами раз не хочуть приєднуватись до санкцій. і не тільки зменшували торгівлю, а ще в першу чергу не допомагали кацапам обходити санкції...

ти звертаєшся? що ж це за звернення таке від тебе з накидуванням гімна на західних партнерів? це не звертання - це бикування з докорами. так це не працює. звертання - це коли ти просиш допомогу, а не бикуєш і не обсираєш тих, хто може тобі допомогти. бо чим більше ти їх обсираєш, тим більше вони будуть тобі пвпєточно допомагати, а з часом взагалі можуть послати нах. і нічого їм не буде, бо вони в НАТО. тільки такий неповноцінний як ти, буде тут верещати, що кацапи колонами далі підуть на Європу. відповідь тобі - не підуть. бо сцять. але точної гарантії на 100% нема, що вони не підуть чи не обстріляють країну НАТО ракетами. ми ж не Боги, щоб знати точно все наперед. Тому Захід готується, посилюється. і допомагаючи Україні послаблює таким чином русню. і ніколи він не дасть в Україну саму новішу зброю. дають спочатку безплатно те, що застаріле. а коли дійде справа до поставок новішої зброї чи взагалі нової, то можуть тоді запустити ленд-ліз.. Це - стратегія Заходу. а не сцикливість Байдена, як там ******* накидувати трампісти... Трамп критикує Байдена за те, що той витрачає мільярди доларів на допомогу Україні і що він ту допомогу припинить як тільки знову заїде у Білий дім (не раз таке він казав), а трамповські боти тут на форумі куєсосять Байдена за те, що той допомагає Україні піпєточно і в той же самий час нахвалюють Трампа, який взагалі проти надання допомоги Україні. Підтримують того, хто проти надання Україні допомоги і критикують того, хто надає Україні допомогу. а ти і далі слухай того коха, дятла ти кусок...
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22.10.2024 18:23 Ответить
До того я тебе не ображав особисто. Навіщо мені зараз вислуховувати від тебе про мою ,,неповноцінність,,? Скоріше ти сам випускник школи для ,,альтернативно обдарованих,, де абетку 8 років вчать.
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22.10.2024 19:26 Ответить
в твому випадку краще бути неповноцінним, ніж накидувачем гімна на західних партнерів за фублі.
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22.10.2024 19:30 Ответить
про це повна фігня. За його критику забанили з 1го входу і назавжди, як мені казали
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22.10.2024 22:06 Ответить
по цій ж лозіці західні партнери тобі платять в євро і доларах, щоб ти їм ж*пу вилизував і пісні співав. Хоча за таку якість я б і цента не заплатив, то вони явно переплачують.
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22.10.2024 22:05 Ответить
лікуйся, довбойоба ти кусок.
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22.10.2024 22:11 Ответить
хз...що з цього вийде - тов. Сі скаже - "В цьому випадку я надійшлю 100 тис китайців і захід всереться"
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22.10.2024 12:09 Ответить
Вуйку, не сміши. Не у кількостях тут справа, а у принципі. Сі може 100 млн присилати - Хаймерсу нема різниці чи там 1000 чи 1000000.
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22.10.2024 12:12 Ответить
У тої всієї східної *********** є великий плюс: вони ніколи не виділи іншої війни, аніж на планшеті у вигляді 3д-симуляцій. Це добре і дуже добре, бо після першого СПРАВЖНЬОГО вою і потім вибуху святковий настрій кудись щезає, а коричнева пляма на штанах збільшується неконтрольовано. Але ж, *****, їх же вбіса БАГАТО!!!!!
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22.10.2024 12:16 Ответить
Добрі будуть добрива...
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22.10.2024 12:19 Ответить
Сі воно нахрін не потрібно, бо основний ринок збуту для Китаю не Пн.Кореі не ПаРаша )))
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22.10.2024 12:38 Ответить
Які війська, права людини. У них рівність, любов, демократія, круасани, економіка.
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22.10.2024 12:13 Ответить
байден з шольцом вже пустили теленького в штанці...
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22.10.2024 12:16 Ответить
Врешті потроху приходе здравий глузд. Добре, яще буде не пізно. А то виходить, що тільки одна Україна бореться зі вселенським злом, а захід мямлить, що то не його війна.
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22.10.2024 12:22 Ответить
Нажаль, не приходить. Це просто зойки з переляку. Кожен сам від себе щось спонтанно верещить. Немає негайних загальних дій, які без сумніву мали б вже бути у такій структурі як НАТО.
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22.10.2024 12:44 Ответить
Ну то направте - там і інші підтягнуться
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22.10.2024 13:18 Ответить
>> ... проте її відразу відкинув канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявивши, що жодні європейські чи натовські війська не будуть розміщені в Україні.

герр Шольц після наступних виборів попрямує на звалище політичної історії.

Один з найбезвольніших і найсіріших канцлерів за всю історію ФРН.
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22.10.2024 13:27 Ответить
Обісцяне й обісране сцикло!
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22.10.2024 13:32 Ответить
А трохи по іншому не можна, пане Ландсбергісу,- укласти безпековой союзницький договір Литви з Україною,- і на його основі цілком правомірно направити литовських військових на допомогу ЗСУ на нашу територію, а не сподіватися на те, чого ніколи не може бути,- що усі країни-члени НАТО погодяться на те, що Ви пропонуєте?
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22.10.2024 13:31 Ответить
а потім каци нападуть на литву, а сша їм скаже, самі себе захищайте. Не фіг було Україну підтримувати. Як вам таке?
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22.10.2024 22:11 Ответить
вояк НАТО спокійно заплатить українському ТЦК, або ВЛК,
10 000$,..
і воюйте, як хочете..
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22.10.2024 13:59 Ответить
 
 