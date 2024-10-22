Ландсбергис призвал направить западные войска в Украину в ответ на участие КНДР в войне
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Европы пересмотреть идею президента Франции Эмманюэля Макрона о размещении войск в Украине на фоне сообщений об участии военных из КНДР в российско-украинской войне.
Об этом он заявил в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если информация о том, что российские карательные отряды оснащены северокорейскими боеприпасами и военными, подтвердится, нам придется вернуться к "европейским сапогам на украинской земле" и другим идеям, предложенным Макроном", - сказал Ландсбергис.
Президент Франции выдвинул это предложение в феврале, однако его сразу отверг канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что никакие европейские или натовские войска не будут размещены в Украине.
"К сожалению, мы снова отстаем и действуем пассивно, но я верю в нашу общую способность предпринять все необходимые проактивные шаги, чтобы превратить идеи президента Макрона в действия", - добавил глава МИД Литвы.
Участие военных КНДР в войне России против Украины
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.
Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.
Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.
Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.
А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.
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2. Чому напали - точно не знає ніхто. Як на мене, що показати, "хто хазяїн в регіоні", ну і тупо, як завжди "чтоби всє дрожалі, чтобі уважалі".
3. Підготовка до нападу на країни Заходу? Серйозно? Та навіть з Україною це буде менше 200 млн проти приблизно 1,3-1,4 млрд.
ти звертаєшся? що ж це за звернення таке від тебе з накидуванням гімна на західних партнерів? це не звертання - це бикування з докорами. так це не працює. звертання - це коли ти просиш допомогу, а не бикуєш і не обсираєш тих, хто може тобі допомогти. бо чим більше ти їх обсираєш, тим більше вони будуть тобі пвпєточно допомагати, а з часом взагалі можуть послати нах. і нічого їм не буде, бо вони в НАТО. тільки такий неповноцінний як ти, буде тут верещати, що кацапи колонами далі підуть на Європу. відповідь тобі - не підуть. бо сцять. але точної гарантії на 100% нема, що вони не підуть чи не обстріляють країну НАТО ракетами. ми ж не Боги, щоб знати точно все наперед. Тому Захід готується, посилюється. і допомагаючи Україні послаблює таким чином русню. і ніколи він не дасть в Україну саму новішу зброю. дають спочатку безплатно те, що застаріле. а коли дійде справа до поставок новішої зброї чи взагалі нової, то можуть тоді запустити ленд-ліз.. Це - стратегія Заходу. а не сцикливість Байдена, як там ******* накидувати трампісти... Трамп критикує Байдена за те, що той витрачає мільярди доларів на допомогу Україні і що він ту допомогу припинить як тільки знову заїде у Білий дім (не раз таке він казав), а трамповські боти тут на форумі куєсосять Байдена за те, що той допомагає Україні піпєточно і в той же самий час нахвалюють Трампа, який взагалі проти надання допомоги Україні. Підтримують того, хто проти надання Україні допомоги і критикують того, хто надає Україні допомогу. а ти і далі слухай того коха, дятла ти кусок...
герр Шольц після наступних виборів попрямує на звалище політичної історії.
Один з найбезвольніших і найсіріших канцлерів за всю історію ФРН.
10 000$,..
і воюйте, як хочете..