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Новини Війна
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Ландсбергіс закликав направити західні війська в Україну у відповідь на участь КНДР у війні

габріелюс,ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Європи переглянути ідею президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення військ в Україні на тлі повідомлень про участь військових з КНДР у російсько-українській війні. 

Про це він заявив в інтерв'ю Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо інформація про те, що російські каральні загони оснащені північнокорейськими боєприпасами та військовими, підтвердиться, нам доведеться повернутися до "європейських чобіт на українській землі" та інших ідей, запропонованих Макроном", - сказав Ландсбергіс.

Президент Франції висунув цю пропозицію в лютому, проте її відразу відкинув канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявивши, що жодні європейські чи натовські війська не будуть розміщені в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Участь військових КНДР у війні викликає велику тривогу, - міністр МЗС Нідерландів Велдкамп

"На жаль, ми знову відстаємо і діємо пасивно, але я вірю в нашу спільну здатність вжити всіх необхідних проактивних кроків, щоб перетворити ідеї президента Макрона на дії", - додав глава МЗС Литви.

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Автор: 

КНДР (1252) Литва (2448) Євросоюз (13666) Ландсбергіс Габріелюс (214)


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Топ коментарі
+6
Врешті потроху приходе здравий глузд. Добре, яще буде не пізно. А то виходить, що тільки одна Україна бореться зі вселенським злом, а захід мямлить, що то не його війна.
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22.10.2024 12:22 Відповісти
+5
"ми про таке з шефом ху@лом не домовлялись!"

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22.10.2024 12:06 Відповісти
+5
Почекайте. Західні президенти ще не закупились памперсами.
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22.10.2024 12:06 Відповісти
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"ми про таке з шефом ху@лом не домовлялись!"

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22.10.2024 12:06 Відповісти
Почекайте. Західні президенти ще не закупились памперсами.
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22.10.2024 12:06 Відповісти
А навіщо їм памперси? Свою безпеку вони цілком здатні забезпечити і НАТО це не жарти, бо чому ж тоді ПаРаша напала на нас, а не на ту ж саму Литву? .
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22.10.2024 12:37 Відповісти
Це було не жартами у часи Рейгана. Зараз вони самі кажуть що мають недостатню воєнну складову для спротиву Москві. А кацапи напали на Україну для ,,спроби пера,, Це перше. А друге вони сподівалися після захвату України використати наш людський потенціал у майбутній війні з Заходом.
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22.10.2024 12:41 Відповісти
1. Хто саме "вони" кажуть? Може, Рююте? Щось від нього я такої маячні не чув.
2. Чому напали - точно не знає ніхто. Як на мене, що показати, "хто хазяїн в регіоні", ну і тупо, як завжди "чтоби всє дрожалі, чтобі уважалі".
3. Підготовка до нападу на країни Заходу? Серйозно? Та навіть з Україною це буде менше 200 млн проти приблизно 1,3-1,4 млрд.
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22.10.2024 12:58 Відповісти
шо-небудь. тобто не переконливі аргументи, а просто накидування на вентилятор..
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22.10.2024 12:59 Відповісти
Хіба складно погуглити слова різних представників країн НАТО про їхні проблеми у військовій сфері і що вони згаяли час за пару останніх десятиріч?
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22.10.2024 13:06 Відповісти
це просто поодинокі заяви. проте тисячі танків леопард 2 новіших модифікацій є у Європі. також у США є тисячі танків абрамс. я вже взагалі мовчу про натівську авіацію і авіаносні групи. а скільки бронетехніки і ******** авіації є у кацапів? шо, м'ясом вони на Європу підуть? кацапи чітко усвідомоюють, що як тільки вони рипнуться проти НАТО, то єм відразу піста. тому й не рипаються. і не рипнуться. чого вони корейців сюди тягнуть? непальців, індусів, кубинців і різних африканців? про так? щоб показати, що у них є союзники? навряд. тягнуть тому, що сцять проводити бусифікацію у себе на болотах, а дурнів йти на контракт і на м'ясо не збільшується, а навпаки - зменшується. тому й піднімають вони виплати за підписання контрактів. тож будь трохи адекватнішим, Михайло Дужик і не накидуй тут своє гімно на вентилятор. а то тобі вже тут купу акаунтів заблокували. )
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22.10.2024 13:19 Відповісти
Я розумію, що мені купу акків заблокували Мабуть з подачі таких як ти. Які мають виключно власну думку і не припускають що може бути інша точка зору на одну й ту саму подію.
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22.10.2024 13:37 Відповісти
не варто на мене вішати ярлик павліка морозова. ми не з таких. а щодо того чого заблокували.. хм. а ти не задумувався чому? може тому, що пишеш тут різну дичину і обсираєш наших західних партнерів замість того, щоб бути їм вдячним за надану допомогу Україні. От тільки питання: свідомо ти це тут робиш через такий свій характер чи робиш таке за фублі? звісно, кожна людина має право на власну думку. та це не значить, що вона може нести шо попало, а тим більше якщо ще несе це за фублі..
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22.10.2024 13:57 Відповісти
Я їх нігде не обсираю. Я дорікаю їм з самого початку російського вторгнення за абсолютно недостатню допомогу нам, як основним противникам і їхнього потенційного ворога також. Я сьогодні вже тут приводив цитату із статті екскацапського урядовця Коха щодо допомоги Заходу Україні. Приведу ще раз. Тому що я особисто таку думку набагато раніше цього Коха висловлював. ,,Будем откровенны: недостаточная помощь даже хуже ее полного отсутствия, поскольку не давая возможности переломить ход войны, такая помощь лишь продлевает агонию и увеличивает количество жертв и разрушений.,(с) А.Кох,, А ще хочу ще одну цитату тут поставити. Вона від власника цього сайту. ,,Тому основною ознакою я зробив форум, позбавлений будь-якої модерації. Це була принципова умова, і навіть коли щось писали образливе про мене особисто, я не прибирав.(с),, На цьому став популярним ресурс. Ну а зараз, розумію, знову в бан. Хай щастить!
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22.10.2024 14:12 Відповісти
бл... знайшов кого цитувати... коха... ти ще тут соловйова зацитуй.. чи *********. "нєдостаточная помощь" - це краще, ніж взагалі ніякої. якщо ти цього не розумієш, то ти дійсно недалекий. делікатно висловлюючись... не обсираєш, а дорікаєш.... ти бл дякувати маєш за ту допомогу, яка нам надається, а не дорікати. дорікати можуть тільки самі європейці чи американці, проте не ми. а що той їбучий кох зробив, щоб ху йло не пішло в Україну війною? сидить зараз те чмо десь в теплій Європі чи в Ізраїлі і ще сміє дорікати. а собі бл задати питання воно не хоче? що він зробив для того, щоб ху йло не розпочало війну? бо вина за війну є і на тому коху також. коха тут можна було би зрозуміти лише в одному випадку - коли він зараз був би у лавах "РДК" чи "Легіону Свободи Росії". а так, то він просто накидує гімно, намагаючись обісрати Захід, а не свою срашку. і ти, дятле, йому в цьому підгавкуєш. тільки питання: за фублі чи як корисний ідіот. швидше, другий варіант.
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22.10.2024 15:12 Відповісти
Навіть якщо б це був будь хто, то як це вплинуло б на зміст цитати? Що в ній неправильного? А якби я сказав що це цитата від Черчиля чи від якогось ********* дружнього нам президента іншої країни. Це б змінило твою думку? Керівники балтійських країн якраз і кажуть подібне.
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22.10.2024 15:17 Відповісти
ти головного не зрозумів. за допопогу українці мають дякувати, а не бикувати, дорікати чи обсирати. і це вже не перший раз такі заяви лунають на Заході від західних політиків. а от щодо дорікати - це мають робити союзники і партнери України. но не ми. поляки, чехи, латиші, литовці, естонці, румуни, німці, фіни, шведи, британці, американці, французи, японці, канадці.. весь західний світ. тільки від них можуть бути цитати з доріканням про те, що недостатньо Захід допомагає Україні. а нам чітко потрібно усвідомити - дорікати ми могли би тільки в тому випадку, якби нам Захід був зобов'язаний надати допомогу. і Будапешстський меморандум тут ні до чого. це просто папірець. тільки лохи могли такий папірець підписати. і щоб в тебе було менше ілюзій стосовно того меморандуму, то є його текст на Вікіпедії чи в інших архівах. прочитай уважно. якщо лінь читати, то послухай, що говорив учасник тодішніх подій стосовно цього Меморандуму: https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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22.10.2024 15:28 Відповісти
Меморандум вже давно проїхали. Зараз інші реалії. Про початок висловлювань очільниками західних країн щодо можливих конфліктів з росією у разі падіння України тобі цитати приводити чи все ж таки сам знайдеш? Їх вже десятки. Питання стоїть чому досі немає тотальної допомоги нам, якщо ви (Захід) вже самі публічно визнаєте, що окупація нашої країни може привести до війни в Європі. Чому продовжується піпєточна допомога? Захід, навіть у разі якщо він нам не зобов'язаний ніякими папірцями, мав би подбати просто про себе. Надаючи нам велику перевагу над кацапами НАТО змогло б захистити себе чужими руками. Я звертаюсь до здорового глузду у ковбоїв. І звісно ж переймаючись в першу чергу за свою країну.
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22.10.2024 15:46 Відповісти
не потрібно мені ніяких цитат. Для мене це вже було очевидним ще з літа минулого року, що без посилення допомоги Україні і введення західних військ в Україну на допомогу ЗСУ орків з України не вигнати. а паралельно має ще бути посилення санкцій проти кацапні і титанічна робота наших дипломатів з країнами так званого Глобального півдня, щоб вони зменшували свою торгівлю з кацапами раз не хочуть приєднуватись до санкцій. і не тільки зменшували торгівлю, а ще в першу чергу не допомагали кацапам обходити санкції...

ти звертаєшся? що ж це за звернення таке від тебе з накидуванням гімна на західних партнерів? це не звертання - це бикування з докорами. так це не працює. звертання - це коли ти просиш допомогу, а не бикуєш і не обсираєш тих, хто може тобі допомогти. бо чим більше ти їх обсираєш, тим більше вони будуть тобі пвпєточно допомагати, а з часом взагалі можуть послати нах. і нічого їм не буде, бо вони в НАТО. тільки такий неповноцінний як ти, буде тут верещати, що кацапи колонами далі підуть на Європу. відповідь тобі - не підуть. бо сцять. але точної гарантії на 100% нема, що вони не підуть чи не обстріляють країну НАТО ракетами. ми ж не Боги, щоб знати точно все наперед. Тому Захід готується, посилюється. і допомагаючи Україні послаблює таким чином русню. і ніколи він не дасть в Україну саму новішу зброю. дають спочатку безплатно те, що застаріле. а коли дійде справа до поставок новішої зброї чи взагалі нової, то можуть тоді запустити ленд-ліз.. Це - стратегія Заходу. а не сцикливість Байдена, як там ******* накидувати трампісти... Трамп критикує Байдена за те, що той витрачає мільярди доларів на допомогу Україні і що він ту допомогу припинить як тільки знову заїде у Білий дім (не раз таке він казав), а трамповські боти тут на форумі куєсосять Байдена за те, що той допомагає Україні піпєточно і в той же самий час нахвалюють Трампа, який взагалі проти надання допомоги Україні. Підтримують того, хто проти надання Україні допомоги і критикують того, хто надає Україні допомогу. а ти і далі слухай того коха, дятла ти кусок...
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22.10.2024 18:23 Відповісти
До того я тебе не ображав особисто. Навіщо мені зараз вислуховувати від тебе про мою ,,неповноцінність,,? Скоріше ти сам випускник школи для ,,альтернативно обдарованих,, де абетку 8 років вчать.
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22.10.2024 19:26 Відповісти
в твому випадку краще бути неповноцінним, ніж накидувачем гімна на західних партнерів за фублі.
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22.10.2024 19:30 Відповісти
про це повна фігня. За його критику забанили з 1го входу і назавжди, як мені казали
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22.10.2024 22:06 Відповісти
по цій ж лозіці західні партнери тобі платять в євро і доларах, щоб ти їм ж*пу вилизував і пісні співав. Хоча за таку якість я б і цента не заплатив, то вони явно переплачують.
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22.10.2024 22:05 Відповісти
лікуйся, довбойоба ти кусок.
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22.10.2024 22:11 Відповісти
хз...що з цього вийде - тов. Сі скаже - "В цьому випадку я надійшлю 100 тис китайців і захід всереться"
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22.10.2024 12:09 Відповісти
Вуйку, не сміши. Не у кількостях тут справа, а у принципі. Сі може 100 млн присилати - Хаймерсу нема різниці чи там 1000 чи 1000000.
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22.10.2024 12:12 Відповісти
У тої всієї східної *********** є великий плюс: вони ніколи не виділи іншої війни, аніж на планшеті у вигляді 3д-симуляцій. Це добре і дуже добре, бо після першого СПРАВЖНЬОГО вою і потім вибуху святковий настрій кудись щезає, а коричнева пляма на штанах збільшується неконтрольовано. Але ж, *****, їх же вбіса БАГАТО!!!!!
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22.10.2024 12:16 Відповісти
Добрі будуть добрива...
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22.10.2024 12:19 Відповісти
Сі воно нахрін не потрібно, бо основний ринок збуту для Китаю не Пн.Кореі не ПаРаша )))
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22.10.2024 12:38 Відповісти
Які війська, права людини. У них рівність, любов, демократія, круасани, економіка.
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22.10.2024 12:13 Відповісти
байден з шольцом вже пустили теленького в штанці...
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22.10.2024 12:16 Відповісти
Врешті потроху приходе здравий глузд. Добре, яще буде не пізно. А то виходить, що тільки одна Україна бореться зі вселенським злом, а захід мямлить, що то не його війна.
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22.10.2024 12:22 Відповісти
Нажаль, не приходить. Це просто зойки з переляку. Кожен сам від себе щось спонтанно верещить. Немає негайних загальних дій, які без сумніву мали б вже бути у такій структурі як НАТО.
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22.10.2024 12:44 Відповісти
Ну то направте - там і інші підтягнуться
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22.10.2024 13:18 Відповісти
>> ... проте її відразу відкинув канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявивши, що жодні європейські чи натовські війська не будуть розміщені в Україні.

герр Шольц після наступних виборів попрямує на звалище політичної історії.

Один з найбезвольніших і найсіріших канцлерів за всю історію ФРН.
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22.10.2024 13:27 Відповісти
Обісцяне й обісране сцикло!
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22.10.2024 13:32 Відповісти
А трохи по іншому не можна, пане Ландсбергісу,- укласти безпековой союзницький договір Литви з Україною,- і на його основі цілком правомірно направити литовських військових на допомогу ЗСУ на нашу територію, а не сподіватися на те, чого ніколи не може бути,- що усі країни-члени НАТО погодяться на те, що Ви пропонуєте?
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22.10.2024 13:31 Відповісти
а потім каци нападуть на литву, а сша їм скаже, самі себе захищайте. Не фіг було Україну підтримувати. Як вам таке?
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22.10.2024 22:11 Відповісти
вояк НАТО спокійно заплатить українському ТЦК, або ВЛК,
10 000$,..
і воюйте, як хочете..
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22.10.2024 13:59 Відповісти
 
 