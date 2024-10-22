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Участие военных КНДР в войне вызывает большую тревогу, - министр МИД Нидерландов Велдкамп

Каспар Велдкамп про війська КНДР

Участие военных КНДР в войне России против Украины будет означать серьезную эскалацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в X (Twitter) написал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп.

"Сообщения о возможном привлечении северокорейских войск к войне России против Украины вызывают большое беспокойство. Это может привести к серьезной эскалации. Мы следим за ситуацией и при необходимости будем выступать за совместный подход в ЕС, ООН и НАТО", - подчеркнул министр.

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Автор: 

КНДР (1226) Нидерланды (1602)


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Топ комментарии
+10
А пронос не викликає?
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22.10.2024 11:23 Ответить
+8
Пронос зразу після глибокого занепокоєння , але перед лютою дристухою!
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22.10.2024 11:27 Ответить
+5
До занепокоєння та стурбованості ще тривога додалася. Спасибі велике
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22.10.2024 11:24 Ответить
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А пронос не викликає?
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22.10.2024 11:23 Ответить
Пронос зразу після глибокого занепокоєння , але перед лютою дристухою!
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22.10.2024 11:27 Ответить
До занепокоєння та стурбованості ще тривога додалася. Спасибі велике
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22.10.2024 11:24 Ответить
То може пора нашим союзникам припинити гратися в ''червоні лінії "!
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22.10.2024 11:27 Ответить
Як раз Нідерланди цією хернею не страждають.
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22.10.2024 11:36 Ответить
Епни валерьянки.
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22.10.2024 11:35 Ответить
Імпотенти. Турбуйтеся далі,скоро собакоїди і до вас прийдуть. Другу світову теж затикали Польщею, та Чехословакією, дозатикалися?
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22.10.2024 11:38 Ответить
Західні військові, а за ними і політики, поступово усвідомлюють - рашистів можна розбити тільки разом, утворивши військову коаліцію, як проти німців у Другу світову. Штовхати поперед себе Україну, та ще й піпеточкою відмірювати допомогу - це нікчемна політика.
Але це усвідомлення призводить до тремору рук і ніг та рідкого стулу у тих самих західних політиків. Та воно й не дивно.
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22.10.2024 11:38 Ответить
Військові, можливо, й усвідомлюють, а політики... тупіші, до них ще не доходить.
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22.10.2024 11:43 Ответить
Хорошими бійцями корейці не будуть. Але незрозуміло на скільки вони задовільняють потреби орків. Навіть ,якщо і підійдуть, то багато корейський фюрер їх не дасть. Але знову ж таки незрозуміло скільки їх може бути.
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22.10.2024 11:40 Ответить
Ага не будуть..зомбі, навчені, термін служби 10 років..війскова підготовка з дитсадочка...здача в полон розстріл всієї родини
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22.10.2024 12:03 Ответить
Так то воно так. Але тоталітарні армії рабів непередбачувані. Вже 18 корейців кудись здриснули з частини. Треба дивитись
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22.10.2024 13:59 Ответить
За тисчі кілометрів від війни говорити можна казна що.
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22.10.2024 11:43 Ответить
Красная линия, импотенты?
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22.10.2024 11:46 Ответить
Це корейці відмінників пожерти до ху ... лостану відправили, як нагороду
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22.10.2024 11:56 Ответить
недостаточная помощь даже хуже ее полного отсутствия, поскольку не давая возможности переломить ход войны, такая помощь лишь продлевает агонию и увеличивает количество жертв и разрушений.(с) Це цитата із статті Коха, бувшого кацапського діяча, а зараз начебто опозіціонера режиму путіна. Це його слова щодо поставок озброєння Україні від глобального Заходу.
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22.10.2024 12:25 Ответить
Як так, «занепокоєння»пропустили.
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22.10.2024 12:38 Ответить
Ого, дякуємо за Потужність!
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22.10.2024 13:23 Ответить
Ну нарешті! Тривога - це навіть сильніше за занепокоєння! Ну всьо, піздєц їм усім.
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22.10.2024 13:27 Ответить
 
 