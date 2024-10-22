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Новини
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Участь військових КНДР у війні викликає велику тривогу, - міністр МЗС Нідерландів Велдкамп

Каспар Велдкамп про війська КНДР

Участь військових КНДР у війні Росії проти України означатиме серйозну ескалацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у  X (Twitter) написав міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.

"Повідомлення про можливе залучення північнокорейських військ до війни Росії проти України викликають велике занепокоєння. Це може призвести до серйозної ескалації. Ми стежимо за ситуацією і за необхідності будемо виступати за спільний підхід в ЄС, ООН та НАТО", - наголосив міністр.

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Автор: 

КНДР (1252) Нідерланди (1588)


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Топ коментарі
+10
А пронос не викликає?
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22.10.2024 11:23 Відповісти
+8
Пронос зразу після глибокого занепокоєння , але перед лютою дристухою!
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22.10.2024 11:27 Відповісти
+5
До занепокоєння та стурбованості ще тривога додалася. Спасибі велике
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22.10.2024 11:24 Відповісти
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А пронос не викликає?
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22.10.2024 11:23 Відповісти
Пронос зразу після глибокого занепокоєння , але перед лютою дристухою!
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22.10.2024 11:27 Відповісти
До занепокоєння та стурбованості ще тривога додалася. Спасибі велике
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22.10.2024 11:24 Відповісти
То може пора нашим союзникам припинити гратися в ''червоні лінії "!
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22.10.2024 11:27 Відповісти
Як раз Нідерланди цією хернею не страждають.
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22.10.2024 11:36 Відповісти
Епни валерьянки.
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22.10.2024 11:35 Відповісти
Імпотенти. Турбуйтеся далі,скоро собакоїди і до вас прийдуть. Другу світову теж затикали Польщею, та Чехословакією, дозатикалися?
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22.10.2024 11:38 Відповісти
Західні військові, а за ними і політики, поступово усвідомлюють - рашистів можна розбити тільки разом, утворивши військову коаліцію, як проти німців у Другу світову. Штовхати поперед себе Україну, та ще й піпеточкою відмірювати допомогу - це нікчемна політика.
Але це усвідомлення призводить до тремору рук і ніг та рідкого стулу у тих самих західних політиків. Та воно й не дивно.
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22.10.2024 11:38 Відповісти
Військові, можливо, й усвідомлюють, а політики... тупіші, до них ще не доходить.
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22.10.2024 11:43 Відповісти
Хорошими бійцями корейці не будуть. Але незрозуміло на скільки вони задовільняють потреби орків. Навіть ,якщо і підійдуть, то багато корейський фюрер їх не дасть. Але знову ж таки незрозуміло скільки їх може бути.
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22.10.2024 11:40 Відповісти
Ага не будуть..зомбі, навчені, термін служби 10 років..війскова підготовка з дитсадочка...здача в полон розстріл всієї родини
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22.10.2024 12:03 Відповісти
Так то воно так. Але тоталітарні армії рабів непередбачувані. Вже 18 корейців кудись здриснули з частини. Треба дивитись
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22.10.2024 13:59 Відповісти
За тисчі кілометрів від війни говорити можна казна що.
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22.10.2024 11:43 Відповісти
Красная линия, импотенты?
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22.10.2024 11:46 Відповісти
Це корейці відмінників пожерти до ху ... лостану відправили, як нагороду
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22.10.2024 11:56 Відповісти
недостаточная помощь даже хуже ее полного отсутствия, поскольку не давая возможности переломить ход войны, такая помощь лишь продлевает агонию и увеличивает количество жертв и разрушений.(с) Це цитата із статті Коха, бувшого кацапського діяча, а зараз начебто опозіціонера режиму путіна. Це його слова щодо поставок озброєння Україні від глобального Заходу.
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22.10.2024 12:25 Відповісти
Як так, «занепокоєння»пропустили.
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22.10.2024 12:38 Відповісти
Ого, дякуємо за Потужність!
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22.10.2024 13:23 Відповісти
Ну нарешті! Тривога - це навіть сильніше за занепокоєння! Ну всьо, піздєц їм усім.
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22.10.2024 13:27 Відповісти
 
 