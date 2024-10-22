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Військових із КНДР помітили на одній з баз у Приморському краї РФ: "Приехали с Северной Кореи красавчики-союзники". ВIДЕО

Північнокорейських військових помітили у військовій частині 127-ї мотострілецької дивізії РФ у селі Сергіївка Приморського краю Росії.

Про це повідомляє ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Видання геолокувало відео, на якому, як стверджує за кадром автор, зафіксовано прибуття солдатів КНДР.

Зазначається, що відео, імовірно, знято на території військової частини 44980 127-ї мотострілецької дивізії в селі Сергіївка Приморського краю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ландсбергіс закликав направити західні війська в Україну у відповідь на участь КНДР у війні

"Приїхали з Північної Кореї красені-союзники. Сподіваюся, війна на цьому закінчиться", - цитує ASTRA автора відео, який говорить якутською мовою.

За даними росЗМІ, зображений на відео казармовий комплекс – найновіший у Приморському краї. Він був відкритий у липні 2022 року.

Раніше в мережі з’явилося відео, на якому, як стверджувалося, зафіксовано тренування північнокорейських солдатів на території РФ. Локацією також вказувалася Сергіївка в Приморському краї.

Читайте також: Військових з КНДР можуть кинути на зимові штурми Покровська чи на інші східні ділянки фронту, - The Guardian 

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Також читайте: КНДР назвала "безпідставними чутками" звинувачення у відправленні своїх військ до РФ

Автор: 

КНДР (1252) росія (66080) військовослужбовці (4809)


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Топ коментарі
+12
З одного боку так.Корейці без досвіду,********* обладнання і особливої мотивації воювать на чужій війні.Які вояки з одної з найбідніших країн світу тільки час покаже,але,12000 це приблизно 3 бригади.Все одно будуть відволікать наші сили і ресурси,будуть вчитись і адаптуватись.Краще б їх не було.
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22.10.2024 13:43 Відповісти
+8
Европа и США хотят чтобы Украина в одиночку расправилась над всей мразотой со всего мира? Или чтобы все ети мрази настроили военных баз и плацдармов на окупированных территориях. Украины Может етих косоглазых пропустить в Европу и тогда там начнут чесаться?
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22.10.2024 13:41 Відповісти
+6
Тобто у північнокорейських бойових рабах - надія простого народа роисси на побєду над 22-й армієй міра. Довоювались.
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22.10.2024 13:36 Відповісти
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Харакірі это в Японии.
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22.10.2024 13:36 Відповісти
З одного боку так.Корейці без досвіду,********* обладнання і особливої мотивації воювать на чужій війні.Які вояки з одної з найбідніших країн світу тільки час покаже,але,12000 це приблизно 3 бригади.Все одно будуть відволікать наші сили і ресурси,будуть вчитись і адаптуватись.Краще б їх не було.
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22.10.2024 13:43 Відповісти
українські коти собаки лиси вовки, ще такого не їли.
кістки обтягнуті шкірою, зі смаком рису.
делікатес, ***....
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22.10.2024 13:44 Відповісти
За наших собачок я трохи непокоюся. Чи не відчують вони, що ці найманці колись споживали їхніх сородичів? Так і апетит можуть собі зіпсувати
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22.10.2024 13:54 Відповісти
Красапети! - іх ше "Ахмат" не бачив!
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22.10.2024 13:34 Відповісти
мабуть таких овечок у ахмата ще не було
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22.10.2024 17:45 Відповісти
Тобто у північнокорейських бойових рабах - надія простого народа роисси на побєду над 22-й армієй міра. Довоювались.
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22.10.2024 13:36 Відповісти
"Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко , що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності."

Джерело:
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22.10.2024 13:36 Відповісти
Х/з - кацапи з цього влаштували ціле шоу. Зазвичай всі підлості вони роблять тихо...
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22.10.2024 13:45 Відповісти
Цій косоокій худобі навіть чорні пакети не потрібно бо то сміття ніхто не буде забирати.
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22.10.2024 13:38 Відповісти
ці півтораметрові ремби, телефона ніколи не бачили, не то що смартфона зі всіма базовими функціями.
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22.10.2024 13:39 Відповісти
Ну чому ж на перекурі,один навіть палить,але то напевно кацап.
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22.10.2024 15:45 Відповісти
Европа и США хотят чтобы Украина в одиночку расправилась над всей мразотой со всего мира? Или чтобы все ети мрази настроили военных баз и плацдармов на окупированных территориях. Украины Может етих косоглазых пропустить в Европу и тогда там начнут чесаться?
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22.10.2024 13:41 Відповісти
Европа и США хотят чтобы Украина в одиночку расправилась над всей мразотой со всего мира?
Если вы так пишите,то значит до сих пор не разобрались,что твориться.Вот вам ссылка(нажать "тиць"),где уже всё разжевали.

https://www.tiktok.com/@faynaua/photo/7422932787679825158?_d=secCgYIASAHKAESPgo8L60fm6Zau0WHeQYAjrIU5HaMNXCh8%2BeWF%2F2%2FWMg7mbPp%2F4y2qmXGxFXO%2Fce%2B6iK0KVEG0MEa8JLDChRsGgA%3D&_r=1&aweme_type=150&checksum=570dd7dec22d2da65f2f14ffff88272cab91c0cd7cb95e04a1678f15e77ef918&link_reflow_popup_iteration_sharer=%7B%7D&pic_cnt=1&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAANlu0vwHooCrQ68edp-iU3LRuDItGg476SUjVCbpRUduiXQ4Q-csPREq3cqFkODnR&share_app_id=1233&share_item_id=7422932787679825158&share_link_id=aa53e0c1-0d33-42c6-a930-946c2f587a68&sharer_language=ru&social_share_type=14&source=h5_m&timestamp=1729609891&u_code=di56c02i5hdk11&ug_btm=b8727%2Cb2878&ug_photo_idx=0&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=6951970176150635525&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=telegram тиць
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22.10.2024 18:18 Відповісти
Яких ще доказів треба нашим ,, союзничкам"??!! Які поки що не бачуть!!!
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22.10.2024 13:42 Відповісти
Касаби, бережить собак, ці уйобки, яки ваши брати, пожерти до вас приперлись.
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22.10.2024 13:46 Відповісти
може вони касабів і поїдять, то ж свинособаки.
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22.10.2024 17:57 Відповісти
Цікаво шо всі деесекалатори випали в осад...
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22.10.2024 13:47 Відповісти
Вот только северокорейцы еще не драли руssких !
Пусть крепчают...
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22.10.2024 13:52 Відповісти
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22.10.2024 14:07 Відповісти
У якості піхоти вони чудові вояки, перебувають у гарному фізичному стані, молоді, будуть інтегровані у малі штурмові групи, у прямих боєзіткненнях зі стрілецькою зброєю ЗСУ явно поступатимуться і це факт. Якщо ці покемони справлять враження, то будуть постачатися на фронт вже у промислових масштабах
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22.10.2024 14:57 Відповісти
явно, ти чому так вирішило? ти з окопа пишеш чмо ухилянтське?
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22.10.2024 17:59 Відповісти
Как там написал Друган , берегите собак от ускоглазой орды всех пожрут, да нет, на Украине болт , наши собаки сожрут любого с сапогами.
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22.10.2024 15:41 Відповісти
Раніше кацапів строїв Північний Кавказ, а тепер буде строїть ще й Північна Корея.
"Мужик, скажи "чучхе, круто!". )))

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22.10.2024 16:19 Відповісти
Местные всех собак по домам попрятали...
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22.10.2024 17:39 Відповісти
Я не вірю, що люди на цьому і попередніх відео з північної Кореї, адже відомо, що населення в цій країні за десятиліття систематичної нестачі протеїну дуже низького росту. Це факт. На відео молоді люди азіатської зовнішності і доволі високорослі.
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22.10.2024 19:16 Відповісти
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22.10.2024 23:16 Відповісти
 
 