Військових із КНДР помітили на одній з баз у Приморському краї РФ: "Приехали с Северной Кореи красавчики-союзники". ВIДЕО

Північнокорейських військових помітили у військовій частині 127-ї мотострілецької дивізії РФ у селі Сергіївка Приморського краю Росії.

Про це повідомляє ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Видання геолокувало відео, на якому, як стверджує за кадром автор, зафіксовано прибуття солдатів КНДР.

Зазначається, що відео, імовірно, знято на території військової частини 44980 127-ї мотострілецької дивізії в селі Сергіївка Приморського краю.

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"Приїхали з Північної Кореї красені-союзники. Сподіваюся, війна на цьому закінчиться", - цитує ASTRA автора відео, який говорить якутською мовою.

За даними росЗМІ, зображений на відео казармовий комплекс – найновіший у Приморському краї. Він був відкритий у липні 2022 року.

Раніше в мережі з’явилося відео, на якому, як стверджувалося, зафіксовано тренування північнокорейських солдатів на території РФ. Локацією також вказувалася Сергіївка в Приморському краї.

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Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

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