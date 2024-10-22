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Новини Війна
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КНДР назвала "безпідставними чутками" звинувачення у відправленні своїх військ до РФ

КНДР назвала

Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є "легітимними й заснованими на співпраці". А відповідну інформацію про війська у КНДР називають їх як "безпідставні чутки". 

Про це пише Yonhap, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується так званого військового співробітництва з Росією, моя делегація не відчуває потреби коментувати такі безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР та підірвати законні й дружні відносини та співпрацю між двома суверенними країнами", - заявив дипломат постійного представництва КНДР в ООН, ім’я якого не називається, під час засідання Першого комітету Генасамблеї Організації з питань роззброєння та міжнародної безпеки.

Це перший публічний коментар офіційного представника Пхеньяна після того, як минулого тижня розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що КНДР вирішила надіслати близько 12 тисяч військових на війну Росії в Україні і вже направила 1500 солдатів до Владивостока для адаптаційної підготовки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може передати КНДР ядерні технології в обмін на військових, - посол Південної Кореї Хванг

Водночас державні рупори Пхеньяна зберігають мовчання стосовно повідомлень Києва і Сеула про розгортання північнокорейських підрозділів для підтримки російської агресивної війни проти України.

Кремль також відмовляється підтверджувати повідомлення про залучення військових із КНДР до війни й натомість цитує коментарі американської сторони про відсутність у США переконливих доказів підготовки військового персоналу КНДР до участі у війні на боці Росії.

Також читайте: США разом із союзниками вивчають ситуацію щодо військових Північної Кореї в РФ, - Білий дім

Автор: 

КНДР (1252)


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Топ коментарі
+14
Ми живемо в світі де сцяти в очі на державному рівні вже стало нормою.
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22.10.2024 08:18 Відповісти
+4
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22.10.2024 09:02 Відповісти
+3
Ну, якщо їх не буде в Україні, то пропоную з першого полоненого кндр зняти скальп і відправити узкоглазому пухляку !
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22.10.2024 08:42 Відповісти
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а я про що казав?
для пєльмєня, це самогубство, добровільно випустити 11 тис. рабів з концтабору!
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22.10.2024 08:17 Відповісти
нєнє.
краще про тебе, хамло трамвайне.
ой, вибач, ти не знаєш, що таке трамвай.
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22.10.2024 09:14 Відповісти
а шо це?
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22.10.2024 09:32 Відповісти
Ми живемо в світі де сцяти в очі на державному рівні вже стало нормою.
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22.10.2024 08:18 Відповісти
не просто - а сцяти в очі і запевняти що то Божа роса - розтирайте, пийте та радійте... 🤣
нажаль - відсутність звичайного критичного мислення призводить до регулярної урино-терапії...
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22.10.2024 12:39 Відповісти
ну побачимо на реакцію наших собачок.
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22.10.2024 08:20 Відповісти
Це не відправлення - це "співпраця" - східна ******* від пупса
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22.10.2024 08:24 Відповісти
Ну, якщо їх не буде в Україні, то пропоную з першого полоненого кндр зняти скальп і відправити узкоглазому пухляку !
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22.10.2024 08:42 Відповісти
брехати навчилися не гірше персів і орків
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22.10.2024 08:47 Відповісти
Немає корейців - немає проблем з полоненими. Лише собаки погризли якісь косоокі трупи, хто їх рахує
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22.10.2024 08:57 Відповісти
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22.10.2024 09:02 Відповісти
한국인 항복! 매일 쌀 한 컵과 한국까지의 운송을 보장합니다. 우크라이나에 영광을!
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22.10.2024 09:20 Відповісти
영웅들에게 영광을!
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22.10.2024 12:37 Відповісти
 
 