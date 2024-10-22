КНДР назвала "безпідставними чутками" звинувачення у відправленні своїх військ до РФ

Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є "легітимними й заснованими на співпраці". А відповідну інформацію про війська у КНДР називають їх як "безпідставні чутки".

Про це пише Yonhap, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується так званого військового співробітництва з Росією, моя делегація не відчуває потреби коментувати такі безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР та підірвати законні й дружні відносини та співпрацю між двома суверенними країнами", - заявив дипломат постійного представництва КНДР в ООН, ім’я якого не називається, під час засідання Першого комітету Генасамблеї Організації з питань роззброєння та міжнародної безпеки.

Це перший публічний коментар офіційного представника Пхеньяна після того, як минулого тижня розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що КНДР вирішила надіслати близько 12 тисяч військових на війну Росії в Україні і вже направила 1500 солдатів до Владивостока для адаптаційної підготовки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може передати КНДР ядерні технології в обмін на військових, - посол Південної Кореї Хванг

Водночас державні рупори Пхеньяна зберігають мовчання стосовно повідомлень Києва і Сеула про розгортання північнокорейських підрозділів для підтримки російської агресивної війни проти України.

Кремль також відмовляється підтверджувати повідомлення про залучення військових із КНДР до війни й натомість цитує коментарі американської сторони про відсутність у США переконливих доказів підготовки військового персоналу КНДР до участі у війні на боці Росії.

Також читайте: США разом із союзниками вивчають ситуацію щодо військових Північної Кореї в РФ, - Білий дім