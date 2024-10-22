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Новости Война
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КНДР назвала "безосновательными слухами" обвинения в отправлении своих войск в РФ

КНДР назвала

Северная Корея отвергла обвинения со стороны Южной Кореи и Украины в том, что она отправляет солдат воевать на стороне России в войне против Украины, утверждая, что ее отношения с Москвой являются "легитимными и основанными на сотрудничестве". А соответствующую информацию о войсках в КНДР называют их как "безосновательные слухи".

Об этом пишет Yonhap, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не чувствует необходимости комментировать такие безосновательные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные и дружеские отношения и сотрудничество между двумя суверенными странами", - заявил дипломат постоянного представительства КНДР в ООН, имя которого не называется, во время заседания Первого комитета Генассамблеи Организации по вопросам разоружения и международной безопасности.

Это первый публичный комментарий официального представителя Пхеньяна после того, как на прошлой неделе разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что КНДР решила отправить около 12 тысяч военных на войну России в Украине и уже направила 1500 солдат во Владивосток для адаптационной подготовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Южная Корея может отправить военный персонал в Украину, - Newsweek

В то же время государственные рупоры Пхеньяна хранят молчание относительно сообщений Киева и Сеула о развертывании северокорейских подразделений для поддержки российской агрессивной войны против Украины.

Кремль также отказывается подтверждать сообщения о привлечении военных из КНДР к войне и вместо этого цитирует комментарии американской стороны об отсутствии у США убедительных доказательств подготовки военного персонала КНДР к участию в войне на стороне России.

Читайте: США вместе с союзниками изучают ситуацию относительно военных Северной Корее в РФ, - Белый дом

Автор: 

КНДР (1226)


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Топ комментарии
+14
Ми живемо в світі де сцяти в очі на державному рівні вже стало нормою.
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22.10.2024 08:18 Ответить
+4
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22.10.2024 09:02 Ответить
+3
Ну, якщо їх не буде в Україні, то пропоную з першого полоненого кндр зняти скальп і відправити узкоглазому пухляку !
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22.10.2024 08:42 Ответить
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а я про що казав?
для пєльмєня, це самогубство, добровільно випустити 11 тис. рабів з концтабору!
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22.10.2024 08:17 Ответить
нєнє.
краще про тебе, хамло трамвайне.
ой, вибач, ти не знаєш, що таке трамвай.
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22.10.2024 09:14 Ответить
а шо це?
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22.10.2024 09:32 Ответить
Ми живемо в світі де сцяти в очі на державному рівні вже стало нормою.
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22.10.2024 08:18 Ответить
не просто - а сцяти в очі і запевняти що то Божа роса - розтирайте, пийте та радійте... 🤣
нажаль - відсутність звичайного критичного мислення призводить до регулярної урино-терапії...
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22.10.2024 12:39 Ответить
ну побачимо на реакцію наших собачок.
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22.10.2024 08:20 Ответить
Це не відправлення - це "співпраця" - східна ******* від пупса
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22.10.2024 08:24 Ответить
Ну, якщо їх не буде в Україні, то пропоную з першого полоненого кндр зняти скальп і відправити узкоглазому пухляку !
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22.10.2024 08:42 Ответить
брехати навчилися не гірше персів і орків
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22.10.2024 08:47 Ответить
Немає корейців - немає проблем з полоненими. Лише собаки погризли якісь косоокі трупи, хто їх рахує
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22.10.2024 08:57 Ответить
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22.10.2024 09:02 Ответить
한국인 항복! 매일 쌀 한 컵과 한국까지의 운송을 보장합니다. 우크라이나에 영광을!
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22.10.2024 09:20 Ответить
영웅들에게 영광을!
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22.10.2024 12:37 Ответить
 
 