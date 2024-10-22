КНДР назвала "безосновательными слухами" обвинения в отправлении своих войск в РФ

Северная Корея отвергла обвинения со стороны Южной Кореи и Украины в том, что она отправляет солдат воевать на стороне России в войне против Украины, утверждая, что ее отношения с Москвой являются "легитимными и основанными на сотрудничестве". А соответствующую информацию о войсках в КНДР называют их как "безосновательные слухи".

Об этом пишет Yonhap, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не чувствует необходимости комментировать такие безосновательные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные и дружеские отношения и сотрудничество между двумя суверенными странами", - заявил дипломат постоянного представительства КНДР в ООН, имя которого не называется, во время заседания Первого комитета Генассамблеи Организации по вопросам разоружения и международной безопасности.

Это первый публичный комментарий официального представителя Пхеньяна после того, как на прошлой неделе разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что КНДР решила отправить около 12 тысяч военных на войну России в Украине и уже направила 1500 солдат во Владивосток для адаптационной подготовки.

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В то же время государственные рупоры Пхеньяна хранят молчание относительно сообщений Киева и Сеула о развертывании северокорейских подразделений для поддержки российской агрессивной войны против Украины.

Кремль также отказывается подтверждать сообщения о привлечении военных из КНДР к войне и вместо этого цитирует комментарии американской стороны об отсутствии у США убедительных доказательств подготовки военного персонала КНДР к участию в войне на стороне России.

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