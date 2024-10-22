Южная Корея может отправить военный персонал в Украину, - Newsweek
Южная Корея может отправить военный и разведывательный персонал в Украину после того, как КНДР отправила войска в поддержку России.
Об этом пишет Newsweek, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В медиа со ссылкой на представителя южнокорейской разведки сообщили, что правительство и военные Республики Корея "рассматривают план отправки соответствующего количества персонала, включая офицеров разведки, специализирующихся на Северной Корее и экспертов по тактике противника" в Украину.
Южнокорейский персонал в Украине будет проводить допросы или предоставлять услуги переводчика, если северокорейские солдаты будут попадать в плен к украинским силам. Они также предоставят Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях Северной Кореи.
Позже Министерство обороны Южной Кореи заявило на пресс-брифинге, что с "открытым отношением" рассмотрит меры по возможной поставке летального оружия в Украину. До этого Сеул предоставлял Украине только гуманитарную помощь.
Законодательство Южной Кореи запрещает ее гражданам участвовать в военных действиях за рубежом без специального разрешения от правительства. Также в Южной Корее существуют ограничения на экспорт оружия и участие ее граждан в военных действиях за пределами страны. Сеул не экспортирует оружие в страны, находящиеся в состоянии активного конфликта, как, например, Украина.
Военные КНДР в России
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.
Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.
Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.
Впоследствии стало известно, что их задержали.
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ті теж потужно нікого не відправили....
але не здалася, так буває коли скрепа в голові - слабоуміє і відвага!
ми дуже бистро все забуваємо....
"Не будуть помирати в Україні": Зеленський зробив заяву про французьких військових
Авторhttps://tsn.ua/authors/yuliya-abramova Юлія Абрамова Дата публікації23:02, 11.03.24
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України
Зеленський сказав, що Україна не потребує залучення іноземних військових.
Президент України Володимир Зеленський заявив, щоhttps://tsn.ua/exclusive/bilshe-niyakih-chervonih-liniy-putina-scho-zadumav-makron-2532850.html військові Франції "не помиратимуть в Україні", і доки Україна тримається, їм навряд чи доведеться ризикувати життям для захисту країн НАТО.
Про це український президент https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine/vos-enfants-ne-vont-pas-mourir-en-ukraine-zelensky-repond-a-macron-sur-l-envoi-de-troupes_AV-202403110812.html?fbclid=IwAR2hrON3gZWpcQeqOAA4rPRt6ycNDPJB3CseO2xpTprpQ6ZPc2moE86WCnE сказав в ефірі BFMTV.
За словами Зеленського, доки стоїть Україна, армія Франції перебуватиме на території своєї держави.
не соромно?
Хіба тоталітарна вісь не кинулася підтримувати путіна зброєю, електронікою, грішми в обіг санкцій за принципом "пацан сказав - пацан зробив", а демократичні країни роками вирішують питання по кожному патрону для України, щоб було одностайно і щоб "чого поганого не вийшло"?!
Для цього навіть не треба знати корейців. Достатньо відкрити новини. І навіть не в Кореях справа...
Прийміть це як аксіому.
ми все зробили так в 19му за що наши сини і онукі і Ваші правнукі будуть плювати на наші могили і будуть праві...