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Южная Корея может отправить военный персонал в Украину, - Newsweek

корея,південна

Южная Корея может отправить военный и разведывательный персонал в Украину после того, как КНДР отправила войска в поддержку России.

Об этом пишет Newsweek, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В медиа со ссылкой на представителя южнокорейской разведки сообщили, что правительство и военные Республики Корея "рассматривают план отправки соответствующего количества персонала, включая офицеров разведки, специализирующихся на Северной Корее и экспертов по тактике противника" в Украину.

Южнокорейский персонал в Украине будет проводить допросы или предоставлять услуги переводчика, если северокорейские солдаты будут попадать в плен к украинским силам. Они также предоставят Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях Северной Кореи.

Позже Министерство обороны Южной Кореи заявило на пресс-брифинге, что с "открытым отношением" рассмотрит меры по возможной поставке летального оружия в Украину. До этого Сеул предоставлял Украине только гуманитарную помощь.

Также смотрите: Разведка Южной Кореи идентифицировала северокорейского инженера, участвовавшего в ракетных обстрелах Украины. ФОТО

Законодательство Южной Кореи запрещает ее гражданам участвовать в военных действиях за рубежом без специального разрешения от правительства. Также в Южной Корее существуют ограничения на экспорт оружия и участие ее граждан в военных действиях за пределами страны. Сеул не экспортирует оружие в страны, находящиеся в состоянии активного конфликта, как, например, Украина.

Военные КНДР в России

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Автор: 

КНДР (1226) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+14
Поки Південна може, Північна вже відправила... І так, ****, з усім...
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22.10.2024 01:11 Ответить
+10
Северокорейцы едут на Сосию воевать с оружием в том числе балистическими ракетами, а южная корея нам предоставит делегацию юристов и переводчиков допрашивать пленных. Каких нах. пленных? Будут косоглазые с отрезаными головами в плен попадать и на утилизацию. Еще для косоглазых ублюдком будем строить пансионат и кормить их лучше чем наших пенсионеров и военных.
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22.10.2024 00:39 Ответить
+8
А США можуть надати дозвіл на далекобійні удари по росії своєю зброєю. А Франція може ввести війська. "Ані оба могут".
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22.10.2024 00:17 Ответить
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А США можуть надати дозвіл на далекобійні удари по росії своєю зброєю. А Франція може ввести війська. "Ані оба могут".
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22.10.2024 00:17 Ответить
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22.10.2024 06:51 Ответить
хай персонал ВПК їде з технікою на натурні випробування.
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22.10.2024 00:21 Ответить
Щось мені підказує , що саме так і буде , а може вже і є .
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22.10.2024 10:57 Ответить
поки що ні, але концептуально питання розглядається.
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22.10.2024 11:38 Ответить
Ифан, тут тебе водки не нальют, а ну ка метнулся за хрюсским кораблем мац ква кабанчиком
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22.10.2024 07:35 Ответить
алкаш, я не пью крепкое
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22.10.2024 07:51 Ответить
Лучше дайте оружие, которого у вас как у собаки блох.
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22.10.2024 00:24 Ответить
Ніззя. Ескалація.
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22.10.2024 08:14 Ответить
в чергу за Францією...
ті теж потужно нікого не відправили....
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22.10.2024 00:32 Ответить
у цих можуть бути яйця. У франції їх ніколи не було
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22.10.2024 00:47 Ответить
ви забули гвардію наполеона - та лягла,
але не здалася, так буває коли скрепа в голові - слабоуміє і відвага!
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22.10.2024 00:52 Ответить
не та вже річка сена, як і гудзон вже не той...
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22.10.2024 00:52 Ответить
тобто і у французів, ну яки копнути, теж є яйця....
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22.10.2024 00:56 Ответить
ви забули французів якi прикривали відступ через ла манш англійського експедиціонного корпусу і остатків французських віськ після оточення і повної поразки союзників під Дюнкерком і які майже всі там і лягли.
ми дуже бистро все забуваємо....
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22.10.2024 01:07 Ответить
А це як?

"Не будуть помирати в Україні": Зеленський зробив заяву про французьких військових

Авторhttps://tsn.ua/authors/yuliya-abramova Юлія Абрамова Дата публікації23:02, 11.03.24

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

Зеленський сказав, що Україна не потребує залучення іноземних військових.

Президент України Володимир Зеленський заявив, щоhttps://tsn.ua/exclusive/bilshe-niyakih-chervonih-liniy-putina-scho-zadumav-makron-2532850.html військові Франції "не помиратимуть в Україні", і доки Україна тримається, їм навряд чи доведеться ризикувати життям для захисту країн НАТО.

Про це український президент https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine/vos-enfants-ne-vont-pas-mourir-en-ukraine-zelensky-repond-a-macron-sur-l-envoi-de-troupes_AV-202403110812.html?fbclid=IwAR2hrON3gZWpcQeqOAA4rPRt6ycNDPJB3CseO2xpTprpQ6ZPc2moE86WCnE сказав в ефірі BFMTV.

За словами Зеленського, доки стоїть Україна, армія Франції перебуватиме на території своєї держави.
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22.10.2024 08:03 Ответить
Северокорейцы едут на Сосию воевать с оружием в том числе балистическими ракетами, а южная корея нам предоставит делегацию юристов и переводчиков допрашивать пленных. Каких нах. пленных? Будут косоглазые с отрезаными головами в плен попадать и на утилизацию. Еще для косоглазых ублюдком будем строить пансионат и кормить их лучше чем наших пенсионеров и военных.
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22.10.2024 00:39 Ответить
почекайте. То офіційна версія. Ви хочете щоб путін оскаженів і відкрив 2ий фронт проти півд. кореї? сша і європа кожну ніч в памперсах спати лягає від цієї думки, а це одна нещасна корея. Хто за них вступиться?
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22.10.2024 00:50 Ответить
Цілком можливо, що корейські жителі півдня зможуть умовити північних здаватися. Пояснять їм усе толково, що помирати даремно не треба - на них чекають квартири в Сеулі тощо.
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22.10.2024 01:51 Ответить
Там сім'ї в заручниках.
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22.10.2024 02:00 Ответить
Якщо синок пропаде безвісти/загине, то доля сім'ї буде тією ж самою.
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22.10.2024 19:26 Ответить
Бідна Україна. В епіцентрі такого лайна... іран, китай, обидві кореї. Що завтра???
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22.10.2024 00:54 Ответить
як що? - відос
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22.10.2024 00:58 Ответить
Поки Південна може, Північна вже відправила... І так, ****, з усім...
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22.10.2024 01:11 Ответить
так так десь і північні і південні корейці нас не відрізняють...
не соромно?
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22.10.2024 01:51 Ответить
ви хоч раз в своєму нікчемному житті корейця чи кореянку бачили, спілкувалися?
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22.10.2024 01:53 Ответить
Ти п'яний чи упоротий?
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22.10.2024 13:20 Ответить
теж питання до підлайкнувших казла...
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22.10.2024 01:55 Ответить
Соромлюся спитати, а що Євген неправильно сказав, що ви так обурилися? Хіба Північна Корея не допомагає вже майже рік рашці мільйонами снарядів, ракет, а тепер вже і м'ясом, тоді як Південну Корею "уся королівська кіннота" вмовляє дати Україні хоч щось з її прекрасної зброї?!
Хіба тоталітарна вісь не кинулася підтримувати путіна зброєю, електронікою, грішми в обіг санкцій за принципом "пацан сказав - пацан зробив", а демократичні країни роками вирішують питання по кожному патрону для України, щоб було одностайно і щоб "чого поганого не вийшло"?!
Для цього навіть не треба знати корейців. Достатньо відкрити новини. І навіть не в Кореях справа...
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22.10.2024 10:27 Ответить
Демократи в таких випадках завжди програють тоталітаризму.
Прийміть це як аксіому.
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22.10.2024 07:02 Ответить
У Південної Кореї є балістичні ракети з противобункерною боеголовкою. Ех, ідеально підійшли би щоб знести лінію Суровікіна з її підземними комунікаціями.
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22.10.2024 02:02 Ответить
а корейцям ***** - вони своїх міряють на кілограми...
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22.10.2024 02:07 Ответить
плачте, мамо...
ми все зробили так в 19му за що наши сини і онукі і Ваші правнукі будуть плювати на наші могили і будуть праві...
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22.10.2024 02:54 Ответить
Можуть відправити, а можуть не відправит
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22.10.2024 03:27 Ответить
В той час як союзники ***** вже діють, так звані друзі та партнери України "можуть" або ні. Перспектива така собі...
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22.10.2024 05:57 Ответить
Кацапи лякають.
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22.10.2024 07:12 Ответить
Жорстка відповідь! Для чого так ескалірують?!
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22.10.2024 07:45 Ответить
це вже 3-я світова чи просто ескалація чи велика стурбованість, ООН - що у вас там в статуті?
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22.10.2024 08:32 Ответить
Хрінпіду відмовиться, бо випливе на весь світ отой бардак який він створив в Україні.
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22.10.2024 09:33 Ответить
 
 