Південна Корея може відправити військовий персонал в Україну, - Newsweek

Південна Корея може відправити військовий і розвідувальний персонал в Україну після того, як КНДР відправила війська на підтримку Росії.

Про це пише Newsweek, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У медіа із посиланням на представника південнокорейської розвідки повідомили, що уряд і військові Республіки Корея "розглядають план відправки відповідної кількості персоналу, включаючи офіцерів розвідки, що спеціалізуються на Північній Кореї і експертів з тактики супротивника" в Україну.

Південнокорейський персонал в Україні проводитиме допити або надаватиме послуги перекладача, якщо північнокорейські солдати потраплятимуть у полон до українських сил. Вони також нададуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї.

Пізніше Міністерство оборони Південної Кореї заявило на пресбрифінгу, що із "відкритим ставленням" розгляне заходи з щодо можливого постачання летальної зброї в Україну. До цього Сеул надавав Україні лише гуманітарну допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідка Південної Кореї ідентифікувала північнокорейського інженера, який брав участь у ракетному обстрілі України. ФОТО

Законодавство Південної Кореї забороняє її громадянам брати участь у військових діях за кордоном без спеціального дозволу від уряду. Також у Південній Кореї існують обмеження щодо експорту зброї та участі її громадян у військових діях за межами країни. Сеул не експортує зброю в країни, що перебувають у стані активного конфлікту, як, наприклад, Україна.

Військові КНДР у Росії

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї.

Згодом стало відомо, що їх затримали.