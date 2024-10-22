Південна Корея може відправити військовий персонал в Україну, - Newsweek
Південна Корея може відправити військовий і розвідувальний персонал в Україну після того, як КНДР відправила війська на підтримку Росії.
Про це пише Newsweek, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У медіа із посиланням на представника південнокорейської розвідки повідомили, що уряд і військові Республіки Корея "розглядають план відправки відповідної кількості персоналу, включаючи офіцерів розвідки, що спеціалізуються на Північній Кореї і експертів з тактики супротивника" в Україну.
Південнокорейський персонал в Україні проводитиме допити або надаватиме послуги перекладача, якщо північнокорейські солдати потраплятимуть у полон до українських сил. Вони також нададуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї.
Пізніше Міністерство оборони Південної Кореї заявило на пресбрифінгу, що із "відкритим ставленням" розгляне заходи з щодо можливого постачання летальної зброї в Україну. До цього Сеул надавав Україні лише гуманітарну допомогу.
Законодавство Південної Кореї забороняє її громадянам брати участь у військових діях за кордоном без спеціального дозволу від уряду. Також у Південній Кореї існують обмеження щодо експорту зброї та участі її громадян у військових діях за межами країни. Сеул не експортує зброю в країни, що перебувають у стані активного конфлікту, як, наприклад, Україна.
Військові КНДР у Росії
17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.
Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.
Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.
Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї.
Згодом стало відомо, що їх затримали.
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ті теж потужно нікого не відправили....
але не здалася, так буває коли скрепа в голові - слабоуміє і відвага!
ми дуже бистро все забуваємо....
"Не будуть помирати в Україні": Зеленський зробив заяву про французьких військових
Авторhttps://tsn.ua/authors/yuliya-abramova Юлія Абрамова Дата публікації23:02, 11.03.24
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України
Зеленський сказав, що Україна не потребує залучення іноземних військових.
Президент України Володимир Зеленський заявив, щоhttps://tsn.ua/exclusive/bilshe-niyakih-chervonih-liniy-putina-scho-zadumav-makron-2532850.html військові Франції "не помиратимуть в Україні", і доки Україна тримається, їм навряд чи доведеться ризикувати життям для захисту країн НАТО.
Про це український президент https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine/vos-enfants-ne-vont-pas-mourir-en-ukraine-zelensky-repond-a-macron-sur-l-envoi-de-troupes_AV-202403110812.html?fbclid=IwAR2hrON3gZWpcQeqOAA4rPRt6ycNDPJB3CseO2xpTprpQ6ZPc2moE86WCnE сказав в ефірі BFMTV.
За словами Зеленського, доки стоїть Україна, армія Франції перебуватиме на території своєї держави.
не соромно?
Хіба тоталітарна вісь не кинулася підтримувати путіна зброєю, електронікою, грішми в обіг санкцій за принципом "пацан сказав - пацан зробив", а демократичні країни роками вирішують питання по кожному патрону для України, щоб було одностайно і щоб "чого поганого не вийшло"?!
Для цього навіть не треба знати корейців. Достатньо відкрити новини. І навіть не в Кореях справа...
Прийміть це як аксіому.
ми все зробили так в 19му за що наши сини і онукі і Ваші правнукі будуть плювати на наші могили і будуть праві...