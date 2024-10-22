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Південна Корея може відправити військовий персонал в Україну, - Newsweek

корея,південна

Південна Корея може відправити військовий і розвідувальний персонал в Україну після того, як КНДР відправила війська на підтримку Росії.

Про це пише Newsweek, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У медіа із посиланням на представника південнокорейської розвідки повідомили, що уряд і військові Республіки Корея "розглядають план відправки відповідної кількості персоналу, включаючи офіцерів розвідки, що спеціалізуються на Північній Кореї і експертів з тактики супротивника" в Україну.

Південнокорейський персонал в Україні проводитиме допити або надаватиме послуги перекладача, якщо північнокорейські солдати потраплятимуть у полон до українських сил. Вони також нададуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї.

Пізніше Міністерство оборони Південної Кореї заявило на пресбрифінгу, що із "відкритим ставленням" розгляне заходи з щодо можливого постачання летальної зброї в Україну. До цього Сеул надавав Україні лише гуманітарну допомогу.

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Законодавство Південної Кореї забороняє її громадянам брати участь у військових діях за кордоном без спеціального дозволу від уряду. Також у Південній Кореї існують обмеження щодо експорту зброї та участі її громадян у військових діях за межами країни. Сеул не експортує зброю в країни, що перебувають у стані активного конфлікту, як, наприклад, Україна.

Військові КНДР у Росії

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї.

Згодом стало відомо, що їх затримали.

Автор: 

КНДР (1252) Південна Корея (469)


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Топ коментарі
+14
Поки Південна може, Північна вже відправила... І так, ****, з усім...
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22.10.2024 01:11 Відповісти
+10
Северокорейцы едут на Сосию воевать с оружием в том числе балистическими ракетами, а южная корея нам предоставит делегацию юристов и переводчиков допрашивать пленных. Каких нах. пленных? Будут косоглазые с отрезаными головами в плен попадать и на утилизацию. Еще для косоглазых ублюдком будем строить пансионат и кормить их лучше чем наших пенсионеров и военных.
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22.10.2024 00:39 Відповісти
+8
А США можуть надати дозвіл на далекобійні удари по росії своєю зброєю. А Франція може ввести війська. "Ані оба могут".
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22.10.2024 00:17 Відповісти
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А США можуть надати дозвіл на далекобійні удари по росії своєю зброєю. А Франція може ввести війська. "Ані оба могут".
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22.10.2024 00:17 Відповісти
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22.10.2024 06:51 Відповісти
хай персонал ВПК їде з технікою на натурні випробування.
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22.10.2024 00:21 Відповісти
Щось мені підказує , що саме так і буде , а може вже і є .
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22.10.2024 10:57 Відповісти
поки що ні, але концептуально питання розглядається.
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22.10.2024 11:38 Відповісти
Ифан, тут тебе водки не нальют, а ну ка метнулся за хрюсским кораблем мац ква кабанчиком
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22.10.2024 07:35 Відповісти
алкаш, я не пью крепкое
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22.10.2024 07:51 Відповісти
Лучше дайте оружие, которого у вас как у собаки блох.
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22.10.2024 00:24 Відповісти
Ніззя. Ескалація.
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22.10.2024 08:14 Відповісти
в чергу за Францією...
ті теж потужно нікого не відправили....
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22.10.2024 00:32 Відповісти
у цих можуть бути яйця. У франції їх ніколи не було
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22.10.2024 00:47 Відповісти
ви забули гвардію наполеона - та лягла,
але не здалася, так буває коли скрепа в голові - слабоуміє і відвага!
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22.10.2024 00:52 Відповісти
не та вже річка сена, як і гудзон вже не той...
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22.10.2024 00:52 Відповісти
тобто і у французів, ну яки копнути, теж є яйця....
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22.10.2024 00:56 Відповісти
ви забули французів якi прикривали відступ через ла манш англійського експедиціонного корпусу і остатків французських віськ після оточення і повної поразки союзників під Дюнкерком і які майже всі там і лягли.
ми дуже бистро все забуваємо....
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22.10.2024 01:07 Відповісти
А це як?

"Не будуть помирати в Україні": Зеленський зробив заяву про французьких військових

Авторhttps://tsn.ua/authors/yuliya-abramova Юлія Абрамова Дата публікації23:02, 11.03.24

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

Зеленський сказав, що Україна не потребує залучення іноземних військових.

Президент України Володимир Зеленський заявив, щоhttps://tsn.ua/exclusive/bilshe-niyakih-chervonih-liniy-putina-scho-zadumav-makron-2532850.html військові Франції "не помиратимуть в Україні", і доки Україна тримається, їм навряд чи доведеться ризикувати життям для захисту країн НАТО.

Про це український президент https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine/vos-enfants-ne-vont-pas-mourir-en-ukraine-zelensky-repond-a-macron-sur-l-envoi-de-troupes_AV-202403110812.html?fbclid=IwAR2hrON3gZWpcQeqOAA4rPRt6ycNDPJB3CseO2xpTprpQ6ZPc2moE86WCnE сказав в ефірі BFMTV.

За словами Зеленського, доки стоїть Україна, армія Франції перебуватиме на території своєї держави.
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22.10.2024 08:03 Відповісти
Северокорейцы едут на Сосию воевать с оружием в том числе балистическими ракетами, а южная корея нам предоставит делегацию юристов и переводчиков допрашивать пленных. Каких нах. пленных? Будут косоглазые с отрезаными головами в плен попадать и на утилизацию. Еще для косоглазых ублюдком будем строить пансионат и кормить их лучше чем наших пенсионеров и военных.
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22.10.2024 00:39 Відповісти
почекайте. То офіційна версія. Ви хочете щоб путін оскаженів і відкрив 2ий фронт проти півд. кореї? сша і європа кожну ніч в памперсах спати лягає від цієї думки, а це одна нещасна корея. Хто за них вступиться?
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22.10.2024 00:50 Відповісти
Цілком можливо, що корейські жителі півдня зможуть умовити північних здаватися. Пояснять їм усе толково, що помирати даремно не треба - на них чекають квартири в Сеулі тощо.
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22.10.2024 01:51 Відповісти
Там сім'ї в заручниках.
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22.10.2024 02:00 Відповісти
Якщо синок пропаде безвісти/загине, то доля сім'ї буде тією ж самою.
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22.10.2024 19:26 Відповісти
Бідна Україна. В епіцентрі такого лайна... іран, китай, обидві кореї. Що завтра???
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22.10.2024 00:54 Відповісти
як що? - відос
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22.10.2024 00:58 Відповісти
Поки Південна може, Північна вже відправила... І так, ****, з усім...
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22.10.2024 01:11 Відповісти
так так десь і північні і південні корейці нас не відрізняють...
не соромно?
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22.10.2024 01:51 Відповісти
ви хоч раз в своєму нікчемному житті корейця чи кореянку бачили, спілкувалися?
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22.10.2024 01:53 Відповісти
Ти п'яний чи упоротий?
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22.10.2024 13:20 Відповісти
теж питання до підлайкнувших казла...
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22.10.2024 01:55 Відповісти
Соромлюся спитати, а що Євген неправильно сказав, що ви так обурилися? Хіба Північна Корея не допомагає вже майже рік рашці мільйонами снарядів, ракет, а тепер вже і м'ясом, тоді як Південну Корею "уся королівська кіннота" вмовляє дати Україні хоч щось з її прекрасної зброї?!
Хіба тоталітарна вісь не кинулася підтримувати путіна зброєю, електронікою, грішми в обіг санкцій за принципом "пацан сказав - пацан зробив", а демократичні країни роками вирішують питання по кожному патрону для України, щоб було одностайно і щоб "чого поганого не вийшло"?!
Для цього навіть не треба знати корейців. Достатньо відкрити новини. І навіть не в Кореях справа...
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22.10.2024 10:27 Відповісти
Демократи в таких випадках завжди програють тоталітаризму.
Прийміть це як аксіому.
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22.10.2024 07:02 Відповісти
У Південної Кореї є балістичні ракети з противобункерною боеголовкою. Ех, ідеально підійшли би щоб знести лінію Суровікіна з її підземними комунікаціями.
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22.10.2024 02:02 Відповісти
а корейцям ***** - вони своїх міряють на кілограми...
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22.10.2024 02:07 Відповісти
плачте, мамо...
ми все зробили так в 19му за що наши сини і онукі і Ваші правнукі будуть плювати на наші могили і будуть праві...
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22.10.2024 02:54 Відповісти
Можуть відправити, а можуть не відправит
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22.10.2024 03:27 Відповісти
В той час як союзники ***** вже діють, так звані друзі та партнери України "можуть" або ні. Перспектива така собі...
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22.10.2024 05:57 Відповісти
Кацапи лякають.
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22.10.2024 07:12 Відповісти
Жорстка відповідь! Для чого так ескалірують?!
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22.10.2024 07:45 Відповісти
це вже 3-я світова чи просто ескалація чи велика стурбованість, ООН - що у вас там в статуті?
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22.10.2024 08:32 Відповісти
Хрінпіду відмовиться, бо випливе на весь світ отой бардак який він створив в Україні.
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22.10.2024 09:33 Відповісти
 
 