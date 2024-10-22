Зеленський про участь військових КНДР у війні: Маємо інформацію про підготовку двох підрозділів, можливо двох бригад по 6 тис. осіб

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї, може бути навіть дві бригади по 6 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму сьогоднішньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що було кілька доповідей Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті й щодо перспектив на найближчий час.

Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери", - сказав Зеленський.

Президент подякував усім країнам і лідерам, які засудили приєднання Північної Кореї до російської війни.

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"Зрозуміло, що в Пхеньяні так само, як і в Москві, не рахують людей і не цінують людські життя. Але ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити. Тому ми разом повинні зупинити Росію та її спільників", - наголосив глава держави.

Також Зеленський зауважив, що якщо КНДР може втручатись у війну в Європі, отже, нинішнього тиску на цей режим точно недостатньо.

"І якщо Росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати. Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу. Бажано, не тільки словами.

Я дякую всім, хто допомагає Україні! Я дякую всім нашим воїнам та кожному й кожній, хто працює заради України!" - підсумував президент.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Україна може отримати летальну зброю від Південної Кореї. Повідомлялося, що влада Республіки Корея готова відійти від офіційної політики підтримки нелетальної зброї та забезпечити Україну оборонним та наступальним озброєнням. Таке рішення може бути відповіддю на приєднання КНДР до війни.

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.