РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9815 посетителей онлайн
Новости Война
2 612 15

РФ опасается жесткой реакции Китая, поэтому осторожна в вопросе привлечения военных КНДР к войне, - Зеленский

Зеленський прокоментував залучення військ КНДР до війни проти України

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ведет себя осторожно в вопросе привлечения военных из Северной Кореи для участия в войне против Украины, потому что опасается "жесткой реакции" Китая.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Относительно КНДР. РФ так осторожно с этой тематикой носятся, я думаю, чтобы Китай жестко не реагировал. Мало того, очень осторожно воспринимают эту тематику и ЕС, и Соединенные Штаты. Обратите внимание. Очень сдержанно. Но мы бьем тревогу, потому что мы знаем, что для нас это риски", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что от Южной Кореи "были очень прямые ударения", что КНДР помогает россиянам и снарядами, и оружием, и военными.

Также читайте: Украина не обсуждает вступление в НАТО "частями", - Зеленский

"Мне кажется, от них я видел открытый этот сигнал", - добавил президент.

Также он объяснил поддержку политики России бедностью КНДР.

"Я думаю, из-за денег (КНДР поддерживает политику РФ - ред.). Я думаю, Северная Корея - очень бедная. Они своих людей будут отправлять на фронт", - добавил Зеленский.

Он отметил, что Украина фиксировала офицеров и технический персонал из КНДР на временно оккупированных территориях.

"Я думаю, они (КНДР - ред.) направили офицеров из-за того, чтобы их офицеры поняли, что происходит сначала, а потом отправлять контингент. Потому что как им управлять, как им командовать?" - отметил президент, добавив, что речь идет о языковом барьере.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Военных из КНДР заметили на одной из баз в Приморском крае РФ: "Приехали из Северной Кореи красавчики-союзники". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) Китай (3045) КНДР (1226) россия (96192)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
От дибіл. Шоб Китай був не згоден, жодного корейця б на теренах кацапії не зʼявилося б.
показать весь комментарий
22.10.2024 15:52 Ответить
+10
піздьож - все це робиться за згоди і з відома кєтайців...
показать весь комментарий
22.10.2024 15:40 Ответить
+8
Та ну нах -- Китаи буде давити на рашку? - з якого дива?
показать весь комментарий
22.10.2024 15:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
піздьож - все це робиться за згоди і з відома кєтайців...
показать весь комментарий
22.10.2024 15:40 Ответить
100% . Але він бавиться у Найвеличнічого Борцуна Світу за мир. І читає по бумажці
показать весь комментарий
22.10.2024 17:12 Ответить
"зелизун"
показать весь комментарий
22.10.2024 15:41 Ответить
Та ну нах -- Китаи буде давити на рашку? - з якого дива?
показать весь комментарий
22.10.2024 15:43 Ответить
Кон Чен Ий ні кроку без спонсора не ступає, а найвеличніший навіть наділив конедеерію якимось суверенітетом...
показать весь комментарий
22.10.2024 15:49 Ответить
От дибіл. Шоб Китай був не згоден, жодного корейця б на теренах кацапії не зʼявилося б.
показать весь комментарий
22.10.2024 15:52 Ответить
Раша … побоюється "жорсткої реакції" Китаю. ?? З якої він планети взагалі? Відправка корейців в Україну і є "реакцією" саме Китаю та з його погодженя! Я так розумію, що Зелені радники також з Китаю?
показать весь комментарий
22.10.2024 15:53 Ответить
Когда вы говорите, такое чувство, что бредите.
показать весь комментарий
22.10.2024 16:05 Ответить
щось від цієї заяви....відчувся слабозабутий аромат травневих шашличків....
показать весь комментарий
22.10.2024 16:24 Ответить
Або це така мила, дитяча маніпуляція. Або тупість...
показать весь комментарий
22.10.2024 16:29 Ответить
Воно читає, що йому написали , зміст йому не цікавий!
показать весь комментарий
22.10.2024 16:43 Ответить
Північна Корея почала заперечувати звинувачення з боку Південної Кореї та України у відправленні військових для участі у війні на боці Росії. У КНДР назвали це "безпідставними стереотипними чутками".
показать весь комментарий
22.10.2024 17:10 Ответить
Вова, всім похєр на твою війну. Світ чекає глобального звіздєца з Китаєм та Іраном, а не між маленькою сцикливою парашкою та Наполєончиком. Змирись. І заїдай шашличкми
показать весь комментарий
22.10.2024 17:11 Ответить
Нужно быть полным дебилом чтобы не понимать что все что делает ***** ето с одобрения Китая.
показать весь комментарий
22.10.2024 18:21 Ответить
Китаю російсько-українська війна вигідна з усіх боків. Тут одночасне ослаблення Росії, щоб мати можливість задешево освоювати її природні ресурси і ослаблення економіки ЄС через втрату прямих торговельних ланцюжків та дешевих кацапських енергоносіїв. І відволікання військової уваги США від Тихоокеанського регіону. З якого боку не подивись Китай в плюсі. Тому відправка корейців на Україну йому теж вигідна.
показать весь комментарий
22.10.2024 19:35 Ответить
 
 