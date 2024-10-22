РФ опасается жесткой реакции Китая, поэтому осторожна в вопросе привлечения военных КНДР к войне, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ведет себя осторожно в вопросе привлечения военных из Северной Кореи для участия в войне против Украины, потому что опасается "жесткой реакции" Китая.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Относительно КНДР. РФ так осторожно с этой тематикой носятся, я думаю, чтобы Китай жестко не реагировал. Мало того, очень осторожно воспринимают эту тематику и ЕС, и Соединенные Штаты. Обратите внимание. Очень сдержанно. Но мы бьем тревогу, потому что мы знаем, что для нас это риски", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что от Южной Кореи "были очень прямые ударения", что КНДР помогает россиянам и снарядами, и оружием, и военными.

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"Мне кажется, от них я видел открытый этот сигнал", - добавил президент.

Также он объяснил поддержку политики России бедностью КНДР.

"Я думаю, из-за денег (КНДР поддерживает политику РФ - ред.). Я думаю, Северная Корея - очень бедная. Они своих людей будут отправлять на фронт", - добавил Зеленский.

Он отметил, что Украина фиксировала офицеров и технический персонал из КНДР на временно оккупированных территориях.

"Я думаю, они (КНДР - ред.) направили офицеров из-за того, чтобы их офицеры поняли, что происходит сначала, а потом отправлять контингент. Потому что как им управлять, как им командовать?" - отметил президент, добавив, что речь идет о языковом барьере.

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