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Новости Война
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Украина не обсуждает вступление в НАТО "частями", - Зеленский

Зеленський про вступ до НАТО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал, возможно ли вступление Украины в НАТО в обмен на оккупированные территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны", - ответил он.

Зеленский не исключил, что "такие мысли у некоторых партнеров могут быть".

"Поэтому напрямую они не коммуницируют это со мной эти вопросы, но через медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины", - добавил глава государства.

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Президент отметил, что на всех переговорах сейчас Украина поднимает вопрос гарантий безопасности.

"Лучше всего - это НАТО. Во время войны - приглашение, абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры - что они сильнее, чем Россия, тогда у нас все будет в этом смысле положительно", - пояснил Зеленский.

Отвечая на вопрос, может ли начаться разговор о частичном вступлении в НАТО без оккупированных территорий, Зеленский сказал: "Все понимают, что какой бы путь у нас ни был, юридически никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет".

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По словам Зеленского, он подчеркивает приглашение потому, что оно дается стране в международно признанных границах.

"И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны. Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась. А уже какое вступление, как оно будет происходить, сколько - это следующий шаг, дипломатия. Могут быть разные форматы", - подытожил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20873) НАТО (10086) членство в НАТО (1534) территориальная целостность (238)


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Топ комментарии
+11
Звісно, бо ти не хочеш припинення війни, мира і якогось добробуту для України. И хочеш війну і довічно правити, як пуйло. Поки війна, допоки ці паскуди при владі будуть.
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22.10.2024 15:15 Ответить
+10
Дійсно, навіщо воно треба щоб частина України була в НАТО, а частина під руснею.
Краще щоб частина України була під руснею, а другу частину русня кожного дня бомбила шахедами і ракетами.
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22.10.2024 15:17 Ответить
+9
Це ж найкращий з можливих сценаріїв для нас. Якщо таке і справді можливо, то треба руками і ногами хапатися, а не носом крутити.

Але звісно нашій владі таке не підходить, бо тоді вибори, цілий список питань, на які треба буде відповідати і за війною вже не сховаєшся. Хоча могли б і не дуже хвилюватися, в нас не прийнято карати владу за злочини.
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22.10.2024 15:31 Ответить
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Звісно, бо ти не хочеш припинення війни, мира і якогось добробуту для України. И хочеш війну і довічно правити, як пуйло. Поки війна, допоки ці паскуди при владі будуть.
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22.10.2024 15:15 Ответить
знов боти закидують пуйловське "мир в обмін на теріторії"
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22.10.2024 15:17 Ответить
Бот у тебе в штанях, бо ти зеленобот.. Відосиками і корупцією, бездарним керуванням військами -на кордони 91 року ви не вийдете. Це реальність, яку Зе і ОП зробили.
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22.10.2024 15:41 Ответить
Та забий на нього. Скоро переможе Трамп і шось буде
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22.10.2024 17:11 Ответить
Або не буде. Трамп може змусить до капітуляції Україну.
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22.10.2024 18:09 Ответить
Невтішна перспектива в України.
Або пуйло, або зелідор... 😢
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22.10.2024 19:26 Ответить
Дійсно, навіщо воно треба щоб частина України була в НАТО, а частина під руснею.
Краще щоб частина України була під руснею, а другу частину русня кожного дня бомбила шахедами і ракетами.
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22.10.2024 15:17 Ответить
Пуйло не вічний, і ти напевно на волі не вічно будеш тоже.
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22.10.2024 15:26 Ответить
А допомога партнерів, мабуть, вічна? Весь снс в гарантіях безпеки в тому, щоб вони працювали незалежно від того, який вождь буде на росії, або які сили прийдуть до влади в країнах-партнерах України.
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22.10.2024 15:31 Ответить
"Президент зазначив, що на всіх переговорах зараз Україна підіймає питання гарантій безпеки."

"І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. Я вважаю, що це сильна частина пакету, який ми пропонуємо. Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилась."

А цей бородатий пан в курсі, що запрошення не дає жодних гарантій? Прямо як Будапештський меморандум.
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22.10.2024 15:29 Ответить
Це ж найкращий з можливих сценаріїв для нас. Якщо таке і справді можливо, то треба руками і ногами хапатися, а не носом крутити.

Але звісно нашій владі таке не підходить, бо тоді вибори, цілий список питань, на які треба буде відповідати і за війною вже не сховаєшся. Хоча могли б і не дуже хвилюватися, в нас не прийнято карати владу за злочини.
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22.10.2024 15:31 Ответить
Україна не обговорює вступ до НАТО "частинами", - Зеленський . Саме тому США Німеччина і члени НАТО протів прийняття України в НАТО разом з окупованими куйлом територіями.Ось і "зелений" рашистський співучасник окупації України вирішив допомогти куйлу .з окупацією всієї України .а не тієї,котру він окупував .але не тієї її частини,котра могла би бути в НАТО
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22.10.2024 15:39 Ответить
Просто дофига этого шашлычника.
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22.10.2024 16:06 Ответить
От жеж підар! Зелений ***** грає на руку кацапам! Зараз в НАТО і деокупація потім! Ця тварина хоче всю Україну віддати *****!
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22.10.2024 16:28 Ответить
так що, зеПідор робить мільярд атомних бомб, чи ще вагається?
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22.10.2024 17:01 Ответить
Ну то вже не зеленому недоробленому наполєончику вирішувати , а нашим союзникам вирішувати в якому складі брати Україну до НАТО .
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22.10.2024 17:42 Ответить
Как это забыть про людей которые тоже Украинцы? Если щас отдадим часть страны, через пару лет раша заберёт ВСЁ,и не поможет НАТО,не успеет.
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22.10.2024 20:43 Ответить
 
 