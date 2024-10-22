Украина не обсуждает вступление в НАТО "частями", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал, возможно ли вступление Украины в НАТО в обмен на оккупированные территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны", - ответил он.

Зеленский не исключил, что "такие мысли у некоторых партнеров могут быть".

"Поэтому напрямую они не коммуницируют это со мной эти вопросы, но через медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины", - добавил глава государства.

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Президент отметил, что на всех переговорах сейчас Украина поднимает вопрос гарантий безопасности.

"Лучше всего - это НАТО. Во время войны - приглашение, абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры - что они сильнее, чем Россия, тогда у нас все будет в этом смысле положительно", - пояснил Зеленский.

Отвечая на вопрос, может ли начаться разговор о частичном вступлении в НАТО без оккупированных территорий, Зеленский сказал: "Все понимают, что какой бы путь у нас ни был, юридически никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет".

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По словам Зеленского, он подчеркивает приглашение потому, что оно дается стране в международно признанных границах.

"И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны. Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась. А уже какое вступление, как оно будет происходить, сколько - это следующий шаг, дипломатия. Могут быть разные форматы", - подытожил президент.

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