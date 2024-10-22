Украина не обсуждает вступление в НАТО "частями", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал, возможно ли вступление Украины в НАТО в обмен на оккупированные территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны", - ответил он.
Зеленский не исключил, что "такие мысли у некоторых партнеров могут быть".
"Поэтому напрямую они не коммуницируют это со мной эти вопросы, но через медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины", - добавил глава государства.
Президент отметил, что на всех переговорах сейчас Украина поднимает вопрос гарантий безопасности.
"Лучше всего - это НАТО. Во время войны - приглашение, абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры - что они сильнее, чем Россия, тогда у нас все будет в этом смысле положительно", - пояснил Зеленский.
Отвечая на вопрос, может ли начаться разговор о частичном вступлении в НАТО без оккупированных территорий, Зеленский сказал: "Все понимают, что какой бы путь у нас ни был, юридически никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет".
По словам Зеленского, он подчеркивает приглашение потому, что оно дается стране в международно признанных границах.
"И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны. Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась. А уже какое вступление, как оно будет происходить, сколько - это следующий шаг, дипломатия. Могут быть разные форматы", - подытожил президент.
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Краще щоб частина України була під руснею, а другу частину русня кожного дня бомбила шахедами і ракетами.
"І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. Я вважаю, що це сильна частина пакету, який ми пропонуємо. Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилась."
А цей бородатий пан в курсі, що запрошення не дає жодних гарантій? Прямо як Будапештський меморандум.
Але звісно нашій владі таке не підходить, бо тоді вибори, цілий список питань, на які треба буде відповідати і за війною вже не сховаєшся. Хоча могли б і не дуже хвилюватися, в нас не прийнято карати владу за злочини.