Нам требуется пакет неядерного сдерживания, который может остановить Путина. Он есть в "Плане победы", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский предложил в "Плане победы" Украины пункт о неядерном пакете сдерживания. Он является альтернативой членству страны в НАТО до завершения войны.

Об этом он заявил во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Я сказал: "У нас нет ядерного оружия и мы не в НАТО, и не будем в НАТО до завершения войны. Вот почему мне нужен этот пакет". Нам нужен пакет, который может остановить Путина и снизить его военный потенциал. Я нашел эту альтернативу", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, его позиция четкая: он никогда не просил вернуть Украине ядерное оружие.

"Мы отдали, но ничего не получили взамен. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодня у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина", - резюмировал Зеленский.

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Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.