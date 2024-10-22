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Новости Война
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Нам требуется пакет неядерного сдерживания, который может остановить Путина. Он есть в "Плане победы", - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский предложил в "Плане победы" Украины пункт о неядерном пакете сдерживания. Он является альтернативой членству страны в НАТО до завершения войны.

Об этом он заявил во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Я сказал: "У нас нет ядерного оружия и мы не в НАТО, и не будем в НАТО до завершения войны. Вот почему мне нужен этот пакет". Нам нужен пакет, который может остановить Путина и снизить его военный потенциал. Я нашел эту альтернативу", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, его позиция четкая: он никогда не просил вернуть Украине ядерное оружие.

"Мы отдали, но ничего не получили взамен. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодня у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина", - резюмировал Зеленский.

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Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) План победы (85)


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Топ комментарии
+4
План перемоги зеленського є свідчення того, що Зе просрав підготовку до вторгнення та наплював на чисельні попередження про нього.

Тому що з жодного пункту перемоги немає що залежить від зеленського - тільки від Заходу.

Тобто обраний мудрим нарідом головнокомандувач зеленський особисто не може зробити для перемоги НІЧОГО!

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22.10.2024 15:18 Ответить
+2
Вова!!! Бери "асхвальт та шашлікі в пащеку" !!! І-І-І -----УПЕРДЬОД !!!!!!!
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22.10.2024 15:10 Ответить
+2
неядерное стрімування - єто баллистика, єто авиация около 500 шт, єто танки штук 2000, єто ОТРК, єто собственное производство, єто армия 1,5 миллиона ну и конечно отсутствие коррупции
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22.10.2024 15:10 Ответить
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Вова!!! Бери "асхвальт та шашлікі в пащеку" !!! І-І-І -----УПЕРДЬОД !!!!!!!
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22.10.2024 15:10 Ответить
неядерное стрімування - єто баллистика, єто авиация около 500 шт, єто танки штук 2000, єто ОТРК, єто собственное производство, єто армия 1,5 миллиона ну и конечно отсутствие коррупции
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22.10.2024 15:10 Ответить
це з якогось фантастичного фільму? цього ніколи не буде, нам потрібно тільки високоточна далекобійна зброя..., я бачила пошкодження якось заводу з виробництва мікросхем на рашкє..., так, влучили, так, це далеко..., але якихось 2 вікна вилетіли, через 3 дні відновлять..., а я хочу, щоб на місті цієї будівлі була вирва й все..., як на місці наших будинків на Донбасі, наприклад, чи на місці інших будинків у Сумах, у Вовчанську у Херсоні та Одесі...
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22.10.2024 15:25 Ответить
ну вот они нас обстреливают кинжалами, цирконами, которые не быстро но производят, массами допотопных авиационными ракетами, стратегическая авиация, кошмарят пво шахедами, а толку -то по большому счету??? ЮМЗ стоит, хоть и пару зданий без окон, надеюсь ЛУЧ с Мотр-Сичью вывезли... кабами кошмарят-то да..это варварство и терроризм.
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22.10.2024 16:09 Ответить
НУ чи слабо , чи всрався... . Ну то таке - якби там не бУло --- падло повинно здохнути !!!
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22.10.2024 15:15 Ответить
План перемоги зеленського є свідчення того, що Зе просрав підготовку до вторгнення та наплював на чисельні попередження про нього.

Тому що з жодного пункту перемоги немає що залежить від зеленського - тільки від Заходу.

Тобто обраний мудрим нарідом головнокомандувач зеленський особисто не може зробити для перемоги НІЧОГО!

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22.10.2024 15:18 Ответить
Одне цікаво, в яких кордонах він хоче стримувати путіна? Якщо в кордонах 91-го року, то перед стримуванням треба ще мати чим вибити звідти ворога. А якщо на теперішній лінії, то якого чорта демонструє таку потужну незламність?
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22.10.2024 15:37 Ответить
Томагавки проси , они быстро успокоят путина
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22.10.2024 15:49 Ответить
а нахуа цього Бєніного нацюцюрника в кожну другу новину пхати?

у нас тут сайт новин чи наркодиспансера?
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22.10.2024 17:04 Ответить
 
 