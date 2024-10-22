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Новости Война
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Готовность РФ к переговорам будет зависеть, в частности, от выборов в США, - Зеленский

Зеленський про готовність РФ до переговорів

Президент Владимир Зеленский считает, что на готовность РФ к переговорам повлияют, в частности, выборы в США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава государства заявил после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином.

"По моему мнению, во-первых, это зависит от выборов в Соединенных Штатах. Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению", - отметил он.

Соответствующую информацию он получал во время встреч с кандидатами на пост президента США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

"Я считаю, что они не будут ждать до января: они что-то не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут", - добавил Зеленский.

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Вторым пунктом является энергетика и свободное судоходство, сказал президент

"Также, если нам удастся получить результат по этим двум пунктам, это также будет сигнал, готова ли Россия заканчивать войну", - пояснил он.

Третьим пунктом является работа Украины с некоторыми странами Глобального Юга

"Мы ее проводим. Есть встречи. Разные страны, разные контакты. Сибига сегодня уехал в Турцию. Завтра Рустем Умеров и Андрей Ермак поедут в другую страну Глобального Юга. ... Курская операция на всех оказала большое влияние. Особенно на игроков Глобального Юга. Для них это, конечно, такой серьезный шок и сигналы, которые говорят о состоянии армии России - что в течение нескольких месяцев их армия не может вытеснить украинских военных с территории РФ", - подытожил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20873) США (27149) переговоры с Россией (1184)


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Зе - черговий піііііі-лотолог ... Гнида купоросна.
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22.10.2024 14:52 Ответить
*******.
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22.10.2024 14:59 Ответить
Які переговори з ворогом який хоче знищити твою країну ? злочинець путін сказав про стамбульські переговори де йдется про капітуляцію, в кращому випадку перетвореня на рашиську маріонетку як білорусь в гіршому це приєднання до фашисько рф. Тому найвеличнішому треба прояснити що ніяких стамбульських переговорів не буде і ніяких рашиських ультиматумів ми не приймаємо Припиненя вогню і вивід рашиських військ з окупованих територій .
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22.10.2024 15:27 Ответить
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22.10.2024 20:27 Ответить
Страна, армия которой наступает по всей линии фронта никогда не сядет за стол переговоров! Так уже 3 тысячи лет запросто.И выборы в США за эти 10 лет уже третьи по счёту. Но тут главное иное. Только один вариант когда смогут сесть за стол---это капитуляция. Это когда абсолютно ни каких условий не принимает сторона сильная. Схема старая и работает давно. И чуть в тему ещё. Захват части курской обл козырей не добавили абсолютно. Очевидно стоило всё таки захватить аэс. Тогда был бы козырь сильный. И убогое магате не пикнуло бы из-за такой ситуации с Запорожской АЭС. Эффектом внезапности не воспользовались.
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22.10.2024 15:31 Ответить
Вумний, аж страшно
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22.10.2024 16:08 Ответить
дайте йому сільодки - хай замовкне!
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22.10.2024 17:05 Ответить
 
 