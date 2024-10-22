Готовність РФ до переговорів залежатиме, зокрема, від виборів у США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що на готовність РФ до переговорів вплинуть, зокрема, вибори у США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив після переговорів з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"На мою думку, по-перше, це залежить від виборів в Сполучених Штатах. Я думаю, що вони будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку", - зазначив він.

Відповідну інформацію він отримував під час зустрічей із кандидатами на пост президента США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

"Я вважаю, що вони не будуть чекати до січня: вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть", - додав Зеленський.

Читайте: Зеленський: Я не збирався міняти Буданова

Другим пунктом є енергетика та вільне судноплавство, сказав президент

"Також, якщо нам вдасться отримати результат по цих двох пунктах, це також буде сигнал, чи готова Росія закінчувати війну", - пояснив він.

Третім пунктом є робота України з деякими країнами Глобального Півдня

"Ми її проводимо. Маємо зустрічі. Різні країни, різні контакти. Сибіга сьогодні поїхав в Туреччину. Завтра Рустем Умєров і Андрій Єрмак поїдуть в іншу країну Глобального Півдня. ... Курська операція на всіх мала великий вплив. Особливо на гравців Глобального Півдня. Для них це, звісно, такий серйозний шок і сигнали, які говорять про стан армії Росії – що протягом кількох місяців їх армія не може витиснути українських військових з території РФ", - підсумував глава держави.

Дивіться: Команда Зеленського принесла очищення в систему влади. Він є феноменом європейської політики, - Стефанішина. ВIДЕО