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Новини Війна
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Готовність РФ до переговорів залежатиме, зокрема, від виборів у США, - Зеленський

Зеленський про готовність РФ до переговорів

Президент Володимир Зеленський вважає, що на готовність РФ до переговорів вплинуть, зокрема, вибори у США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив після переговорів з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"На мою думку, по-перше, це залежить від виборів в Сполучених Штатах. Я думаю, що вони будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку", - зазначив він.

Відповідну інформацію він отримував під час зустрічей із кандидатами на пост президента США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

"Я вважаю, що вони не будуть чекати до січня: вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть", - додав Зеленський.

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Другим пунктом є енергетика та вільне судноплавство, сказав президент

"Також, якщо нам вдасться отримати результат по цих двох пунктах, це також буде сигнал, чи готова Росія закінчувати війну", - пояснив він.

Третім пунктом є робота України з деякими країнами Глобального Півдня

"Ми її проводимо. Маємо зустрічі. Різні країни, різні контакти. Сибіга сьогодні поїхав в Туреччину. Завтра Рустем Умєров і Андрій Єрмак поїдуть в іншу країну Глобального Півдня. ... Курська операція на всіх мала великий вплив. Особливо на гравців Глобального Півдня. Для них це, звісно, такий серйозний шок і сигнали, які говорять про стан армії Росії – що протягом кількох місяців їх армія не може витиснути українських військових з території РФ", - підсумував глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24368) США (23417) переговори з Росією (1300)


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Зе - черговий піііііі-лотолог ... Гнида купоросна.
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22.10.2024 14:52 Відповісти
*******.
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22.10.2024 14:59 Відповісти
Які переговори з ворогом який хоче знищити твою країну ? злочинець путін сказав про стамбульські переговори де йдется про капітуляцію, в кращому випадку перетвореня на рашиську маріонетку як білорусь в гіршому це приєднання до фашисько рф. Тому найвеличнішому треба прояснити що ніяких стамбульських переговорів не буде і ніяких рашиських ультиматумів ми не приймаємо Припиненя вогню і вивід рашиських військ з окупованих територій .
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22.10.2024 15:27 Відповісти
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22.10.2024 20:27 Відповісти
Страна, армия которой наступает по всей линии фронта никогда не сядет за стол переговоров! Так уже 3 тысячи лет запросто.И выборы в США за эти 10 лет уже третьи по счёту. Но тут главное иное. Только один вариант когда смогут сесть за стол---это капитуляция. Это когда абсолютно ни каких условий не принимает сторона сильная. Схема старая и работает давно. И чуть в тему ещё. Захват части курской обл козырей не добавили абсолютно. Очевидно стоило всё таки захватить аэс. Тогда был бы козырь сильный. И убогое магате не пикнуло бы из-за такой ситуации с Запорожской АЭС. Эффектом внезапности не воспользовались.
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22.10.2024 15:31 Відповісти
Вумний, аж страшно
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22.10.2024 16:08 Відповісти
дайте йому сільодки - хай замовкне!
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22.10.2024 17:05 Відповісти
 
 