Зеленський: Я не збирався міняти Буданова
Президент Володимир Зеленський заперечив, що збирається звільнити очільника ГУР МО Кирила Буданова.
Про це він сказав під час зустрічі із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання", - сказав глава держави.
Нагадаємо, раніше низка ЗМІ із посиланням на джерела повідомила, що керівника ГУР МО Кирила Буданова можуть звільнити із посади.
Топ коментарі
+10 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар22.10.2024 14:49 Відповісти Посилання
+10 Ole Lahti
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+7 Hulio
показати весь коментар22.10.2024 14:40 Відповісти Посилання
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ну і буй із тим будангою.
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Як тільки рейтинг Буданова твій перевищить - зразу "зазбираєшся" його поміняти!
А обійти тебе по рейтингу зараз може БУДЬ ХТО - доказано псом Патроном.
А что, сразу нельзя было сказать?
Или ермак не разрешал? Все выжидал, каким боком все это повернется.
Що це за країна...