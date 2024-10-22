Зеленський: Я не збирався міняти Буданова

Президент Володимир Зеленський заперечив, що збирається звільнити очільника ГУР МО Кирила Буданова.

Про це він сказав під час зустрічі із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання", - сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ із посиланням на джерела повідомила, що керівника ГУР МО Кирила Буданова можуть звільнити із посади.

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