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Новини
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Зеленський: Я не збирався міняти Буданова

Зеленський не збирається звільняти Буданова

Президент Володимир Зеленський заперечив, що збирається звільнити очільника ГУР МО Кирила Буданова.

Про це він сказав під час зустрічі із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання", - сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ із посиланням на джерела повідомила, що керівника ГУР МО Кирила Буданова можуть звільнити із посади.

Читайте: У Києві з’явився новий мурал з очільником ГУР Будановим. ФОТО

Автор: 

Буданов Кирило (496) Зеленський Володимир (24368) звільнення (2690)


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Топ коментарі
+10
Так він і Залужного не збирався міняти. 😟 Просто Єрмак команду отримав. Не від Зєлєнского.
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22.10.2024 14:49 Відповісти
+10
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22.10.2024 14:59 Відповісти
+7
Х** з ним а от Залужного шкода.
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22.10.2024 14:40 Відповісти
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Х** з ним а от Залужного шкода.
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22.10.2024 14:40 Відповісти
Так він і Залужного не збирався міняти. 😟 Просто Єрмак команду отримав. Не від Зєлєнского.
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22.10.2024 14:49 Відповісти
послухався союзників..
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22.10.2024 14:41 Відповісти
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22.10.2024 14:41 Відповісти
Біс з нею, з Ерікою. А от сержанта Журавля....
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22.10.2024 14:51 Відповісти
А як його замінити, Він же памятник.
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22.10.2024 14:43 Відповісти
значить звільнить...

ну і буй із тим будангою.

.
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22.10.2024 14:44 Відповісти
Ню-ню...
Як тільки рейтинг Буданова твій перевищить - зразу "зазбираєшся" його поміняти!
А обійти тебе по рейтингу зараз може БУДЬ ХТО - доказано псом Патроном.
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22.10.2024 14:44 Відповісти
Де, до речі, ця симпатична собака? Щось Патрона не чути.
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22.10.2024 15:16 Відповісти
ну так рейтинг перевищив у "найвеличнишого" - його і звільнили...
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22.10.2024 16:33 Відповісти
Звідки звільнили? З собак? 0_о
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22.10.2024 18:29 Відповісти
З "новино-мейкерів" українських ЗМІ.
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22.10.2024 20:53 Відповісти
Херпіда говорить а потім робить на оборот, значить буде міняти.
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22.10.2024 14:45 Відповісти
Боїться, як би Буданов не поміняв його, Вовку (Александровича) **********.
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22.10.2024 14:45 Відповісти
верніть Залужного ляді
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22.10.2024 14:47 Відповісти
Та ти б і Баканова не міняв, аби це залежало від тебе.
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22.10.2024 14:48 Відповісти
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22.10.2024 14:50 Відповісти
та ти сам вже просрачений, вже майже рік, без кількох місяців.. сракою вже прикипів до трону... однаково сидітимеш за усі "подвиги", за трагедію України... мародер, йуда безродна брехлива-зрадлива..
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22.10.2024 14:51 Відповісти
Що оце, що буданов - одна банда.
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22.10.2024 14:53 Відповісти
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22.10.2024 14:59 Відповісти
Вірю, я повірив! Він так і про Залужного казав!
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22.10.2024 15:15 Відповісти
Не впевнений, що "не збирався" це добре...
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22.10.2024 15:17 Відповісти
Поки у тебе в помічниках дЄрьмак - не бачити нам ні НАТО, ні перемоги!(((
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22.10.2024 15:24 Відповісти
Зєля має йти геть. Довіри до нього НУЛЬ. Залужний переможе на виборах ще у першому турі
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22.10.2024 15:26 Відповісти
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22.10.2024 15:54 Відповісти
Про звільнення Залужного ці ***** так само відхрещувалися спочатку.
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22.10.2024 15:55 Відповісти
Сказав би просто: "Я нє прі дєлах!"
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22.10.2024 15:56 Відповісти
Виждав, побачив реакцію публіки і сказав...
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22.10.2024 16:09 Відповісти
Як завжди сказав "правду" Найшашличніший ніколи не бреше, це вам будь який єрмак підтвердить
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22.10.2024 16:28 Відповісти
Месяц прошел и вдруг вспомнил.
А что, сразу нельзя было сказать?
Или ермак не разрешал? Все выжидал, каким боком все это повернется.
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22.10.2024 16:31 Відповісти
Бум меняться, бум! АркадІй РайкІн - к/ф "ЧАРІВНА СИЛА МИСТЕЦТВА"
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22.10.2024 16:31 Відповісти
Яка пекельна ганьба! Бойового заслуженого офіцера може "міняти" нікчемний недоумок.
Що це за країна...
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22.10.2024 16:34 Відповісти
Залужного теж не збирався міняти. Та через тиждень звільнив.
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22.10.2024 17:18 Відповісти
Як дЄрмак скаже, так і буде! Від боневтіка нічого не залежить. Були вже прециденти з Залужним!
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22.10.2024 20:00 Відповісти
 
 