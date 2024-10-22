Зеленский: Я не собирался менять Буданова
Президент Владимир Зеленский отрицает, что собирается уволить главу ГУР МО Кирилла Буданова.
Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", - сказал глава государства.
Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что руководителя ГУР МО Кирилла Буданова могут уволить с должности.
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+10 Rostyslav Komarnytsky
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+10 Ole Lahti
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+7 Hulio
показать весь комментарий22.10.2024 14:40 Ответить Ссылка
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ну і буй із тим будангою.
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Як тільки рейтинг Буданова твій перевищить - зразу "зазбираєшся" його поміняти!
А обійти тебе по рейтингу зараз може БУДЬ ХТО - доказано псом Патроном.
А что, сразу нельзя было сказать?
Или ермак не разрешал? Все выжидал, каким боком все это повернется.
Що це за країна...