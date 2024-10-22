Зеленский: Я не собирался менять Буданова

Президент Владимир Зеленский отрицает, что собирается уволить главу ГУР МО Кирилла Буданова.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", - сказал глава государства.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что руководителя ГУР МО Кирилла Буданова могут уволить с должности.

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