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Зеленский: Я не собирался менять Буданова

Зеленський не збирається звільняти Буданова

Президент Владимир Зеленский отрицает, что собирается уволить главу ГУР МО Кирилла Буданова.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", - сказал глава государства.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что руководителя ГУР МО Кирилла Буданова могут уволить с должности.

Читайте: В Киеве появился новый мурал с главой ГУР Будановым. ФОТО

Автор: 

Буданов Кирилл (459) Зеленский Владимир (20873) увольнение (2685)


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Топ комментарии
+10
Так він і Залужного не збирався міняти. 😟 Просто Єрмак команду отримав. Не від Зєлєнского.
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22.10.2024 14:49 Ответить
+10
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22.10.2024 14:59 Ответить
+7
Х** з ним а от Залужного шкода.
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22.10.2024 14:40 Ответить
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Х** з ним а от Залужного шкода.
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22.10.2024 14:40 Ответить
Так він і Залужного не збирався міняти. 😟 Просто Єрмак команду отримав. Не від Зєлєнского.
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22.10.2024 14:49 Ответить
послухався союзників..
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22.10.2024 14:41 Ответить
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22.10.2024 14:41 Ответить
Біс з нею, з Ерікою. А от сержанта Журавля....
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22.10.2024 14:51 Ответить
А як його замінити, Він же памятник.
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22.10.2024 14:43 Ответить
значить звільнить...

ну і буй із тим будангою.

.
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22.10.2024 14:44 Ответить
Ню-ню...
Як тільки рейтинг Буданова твій перевищить - зразу "зазбираєшся" його поміняти!
А обійти тебе по рейтингу зараз може БУДЬ ХТО - доказано псом Патроном.
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22.10.2024 14:44 Ответить
Де, до речі, ця симпатична собака? Щось Патрона не чути.
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22.10.2024 15:16 Ответить
ну так рейтинг перевищив у "найвеличнишого" - його і звільнили...
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22.10.2024 16:33 Ответить
Звідки звільнили? З собак? 0_о
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22.10.2024 18:29 Ответить
З "новино-мейкерів" українських ЗМІ.
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22.10.2024 20:53 Ответить
Херпіда говорить а потім робить на оборот, значить буде міняти.
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22.10.2024 14:45 Ответить
Боїться, як би Буданов не поміняв його, Вовку (Александровича) **********.
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22.10.2024 14:45 Ответить
верніть Залужного ляді
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22.10.2024 14:47 Ответить
Та ти б і Баканова не міняв, аби це залежало від тебе.
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22.10.2024 14:48 Ответить
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22.10.2024 14:50 Ответить
та ти сам вже просрачений, вже майже рік, без кількох місяців.. сракою вже прикипів до трону... однаково сидітимеш за усі "подвиги", за трагедію України... мародер, йуда безродна брехлива-зрадлива..
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22.10.2024 14:51 Ответить
Що оце, що буданов - одна банда.
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22.10.2024 14:53 Ответить
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22.10.2024 14:59 Ответить
Вірю, я повірив! Він так і про Залужного казав!
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22.10.2024 15:15 Ответить
Не впевнений, що "не збирався" це добре...
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22.10.2024 15:17 Ответить
Поки у тебе в помічниках дЄрьмак - не бачити нам ні НАТО, ні перемоги!(((
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22.10.2024 15:24 Ответить
Зєля має йти геть. Довіри до нього НУЛЬ. Залужний переможе на виборах ще у першому турі
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22.10.2024 15:26 Ответить
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22.10.2024 15:54 Ответить
Про звільнення Залужного ці ***** так само відхрещувалися спочатку.
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22.10.2024 15:55 Ответить
Сказав би просто: "Я нє прі дєлах!"
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22.10.2024 15:56 Ответить
Виждав, побачив реакцію публіки і сказав...
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22.10.2024 16:09 Ответить
Як завжди сказав "правду" Найшашличніший ніколи не бреше, це вам будь який єрмак підтвердить
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22.10.2024 16:28 Ответить
Месяц прошел и вдруг вспомнил.
А что, сразу нельзя было сказать?
Или ермак не разрешал? Все выжидал, каким боком все это повернется.
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22.10.2024 16:31 Ответить
Бум меняться, бум! АркадІй РайкІн - к/ф "ЧАРІВНА СИЛА МИСТЕЦТВА"
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22.10.2024 16:31 Ответить
Яка пекельна ганьба! Бойового заслуженого офіцера може "міняти" нікчемний недоумок.
Що це за країна...
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22.10.2024 16:34 Ответить
Залужного теж не збирався міняти. Та через тиждень звільнив.
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22.10.2024 17:18 Ответить
Як дЄрмак скаже, так і буде! Від боневтіка нічого не залежить. Були вже прециденти з Залужним!
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22.10.2024 20:00 Ответить
 
 