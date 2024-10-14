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В Киеве появился новый мурал с главой ГУР Будановым. ФОТО

В Киеве на Подоле появился новый мурал, посвященный разведчикам. На нем изображен глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стенопись создали сестры Николь и Мишель Фельдман. Работами художниц, лауреаток международных художественных наград украшено много сооружений в разных городах.

Идея мурала - изобразить подвиг бойцов ГУР, которые рискуют и всегда идут вперед, отметили в пресс-службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве создали самый большой в Украине мурал, посвященный Залужному. ФОТО

У Києві з’явився мурал, на якому зображений очільник ГУР Кирило Буданов

Авторы рассказали, что решили создать эту работу как дань уважения украинским разведчикам: тем, которые сегодня сражаются за украинскую независимость, и тем, кто вернулся с поля боя на щите.

Как объяснили художницы, оборванные лепестки на некоторых ромашках символизируют потери нашего войска, но украинское поле все равно остается живым и животворным.

"Мы заряжаемся от того поля, на котором выросли. Даже если будет буря и град, мы все равно будем здесь расти, потому что есть люди, которые не боятся смотреть за горизонт", - сказала Мишель Фельдман.

Новосозданный мурал расположен на стене дома по адресу Введенская, 6.

Смотрите: Россияне уничтожили последний украинский мурал в оккупированном Мариуполе. ФОТО

Автор: 

Буданов Кирилл (458) Киев (25660) мурал (7) ГУР (455)


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Топ комментарии
+40
Краще , створіть полковнику Червінському , якого переслідують ЗЕКРОТІВНЯ
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14.10.2024 16:05
+33
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14.10.2024 15:56
+17
Клетчатый!!!
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14.10.2024 16:00
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Не поможе. Все одно знімуть.
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14.10.2024 15:54 Ответить
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14.10.2024 15:56 Ответить
Клетчатый!!!
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14.10.2024 16:00 Ответить
Краще , створіть полковнику Червінському , якого переслідують ЗЕКРОТІВНЯ
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14.10.2024 16:05 Ответить
Неа. Это фюрер.
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14.10.2024 18:05 Ответить
НИК НИКОЛС!
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14.10.2024 16:01 Ответить
Во-во.... лауретки міжнародних мистецьких нагород
Мабуть, фельдмани самі створюють конкуси, сами себе обирають,
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14.10.2024 16:04 Ответить
Супер!
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14.10.2024 17:08 Ответить
Він більше на Гомера Самсона схожий
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14.10.2024 15:56 Ответить
А як по менi, то вiн бiльше на китайця зхож...🙄😏😁
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14.10.2024 18:25 Ответить
Щось він дуже схожий тут на ординця!
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14.10.2024 15:56 Ответить
Це шо за чупа - чупс?
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14.10.2024 15:56 Ответить
так видят буданова художники
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14.10.2024 17:50 Ответить
Залишилося з"ясувати, що вони курять щоб таке побачити
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15.10.2024 09:07 Ответить
Задум гарний. Виконання ну ......, так собі.
А взагалі шо це за уйоб...ще? Аааааа, це шпрехшталмейстер! А чому не у плавках?
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14.10.2024 15:58 Ответить
з прихованим сенсом?? Ромашки це до того що він по них гадае...а кот чеширських до чого??
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14.10.2024 15:58 Ответить
Кіт чеширський - бо Аліса теж гадала, з якої сторони гриба відкусити..
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14.10.2024 16:20 Ответить
*****
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14.10.2024 16:00 Ответить
Без ансам***, один ***....
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14.10.2024 16:07 Ответить
Квадробер...
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14.10.2024 16:01 Ответить
"Я твой дом труба мурал!"
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14.10.2024 16:02 Ответить
Стінопис створили сестри Ніколь та Мішель Фельдман, на замовлення колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-полковника В.В.Бурби.
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14.10.2024 16:03 Ответить
Ахаха, смішно, ржака, ніхто ваш жарт не оцінив.
Картина фуфло, насправді, кого там вони лауреати, таке могли замовити тільки недруги, точно.
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14.10.2024 16:10 Ответить
Для мурала- нормально. Прикрасил стіну будинку.
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14.10.2024 16:32 Ответить
Правильно писати "покрасіл"
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14.10.2024 16:34 Ответить
приголомшлива схожість.
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14.10.2024 16:03 Ответить
Ги, ги...😁😂👍
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14.10.2024 18:27 Ответить
"...лауреаток міжнародних мистецьких нагород..." Джерело:

Я скільки лауреаткам років? Якщо 7-8, то супер.... А так: який генерал - такий і портрет.
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14.10.2024 16:04 Ответить
ставте вже пам'ятник, чого соромитися
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14.10.2024 16:05 Ответить
Такий?!

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14.10.2024 16:24 Ответить
Монумент сексуального насилля над тваринами. Фу.
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14.10.2024 16:33 Ответить

Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами

https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini/ Кримінальний кодекс України (ЗМІСТ) https://protocol.ua/ua/yuridichniy_vsesvit/zakoni/?t=55991 Інши кодекси

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, або збут чи поширення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією тварини.

{Стаття 299 в редакції Закону https://protocol.ua/go/2120-19 № 2120-VIII від 22.06.2017 ; із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/2617-19 № 2617-VIII від 22.11.2018 ; текст статті 299 в редакції Закону https://protocol.ua/go/1684-20 № 1684-IX від 15.07.2021 - вводиться в дію з 08.11.2021}
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14.10.2024 16:56 Ответить
А хто це його тримає на руках?...
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14.10.2024 16:05 Ответить
Я как увидел, то первая мысль была что это Гогишвили (или как там его "сожителя" звать)... А Буданов в образе собачки.
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14.10.2024 18:30 Ответить
Мабуть китаєць, бо узбека ніби приліпити ні до чого.
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14.10.2024 20:06 Ответить
А де тарілка із мівіною???
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14.10.2024 16:06 Ответить
Тьху,плять...
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14.10.2024 16:07 Ответить
ну вилитий гоміашвілі! вилитий!!
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14.10.2024 16:07 Ответить
Точно - у буданги ніс кривий, хтось йому підправив хуком зліва. "Ой, нє пахож, ой, халтура..." (с)
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14.10.2024 17:25 Ответить
Що це за карикатура? і за чий рахунок ця бездарність?
Це точно Буданов, з котиком та ще й у ромашках? Я пацталом, ржу німагу
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14.10.2024 16:10 Ответить
із чашкою кави на березі моря у Криму я теж його не взнаю....
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14.10.2024 16:20 Ответить
Ось в Криму кацапи котика "*******" не в ромашках, а привселюдно під декілька гвоздик

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14.10.2024 16:28 Ответить
памятник згвалтованому коту
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14.10.2024 17:03 Ответить
Я теж...😁😂
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14.10.2024 18:29 Ответить
Оголосіть кошторис та хто сплатив за цей "шедевр", на часі
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14.10.2024 16:13 Ответить
Та соже навіть сам забашляв, аби його увіковічили..пшонка теж себе любого замовляв..правда на картинах))
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14.10.2024 16:22 Ответить
Хтоб здогадався, що це Буданов
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14.10.2024 16:25 Ответить
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14.10.2024 16:49 Ответить
А це напевно труси Буданова?
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14.10.2024 17:00 Ответить
До виклика "на ковер" в опє
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14.10.2024 17:18 Ответить
В кацапів перейняли?! Ті теж подібний "шедевр" в Криму "сваялі", але то кацапи, що з них візьмеш.
Наші хоч сором'язливо ромашками прикрили кохання до тваринок.

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14.10.2024 16:23 Ответить
Будинок під знос??
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14.10.2024 16:23 Ответить
після такого надругатєльства - да !
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14.10.2024 17:04 Ответить
Впешті, не зрозуміло, чому ці фельдмани не запитали киян, чи хочуть вони бачити такі "шедеври" хто їм надав дозвіл розмальовувати будинки, коли фарба почне облазити це буде взагалі жах
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14.10.2024 17:40 Ответить
Ось ще трохи подібної краси:
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14.10.2024 16:26 Ответить
А де краса?
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14.10.2024 17:19 Ответить
А ці сестри не родичи харківського авторітета Фельмана,який тримав ринок на барабашова.Де він зараз,невже боронить Харків.
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14.10.2024 16:27 Ответить
такого скритного та таємничого начальника ГУР немає в жодній країні. це вперше, дуже потужно, і головне - це незламно
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14.10.2024 16:28 Ответить
Так видит хрипатый клоунятко своего начальника ГУРа.
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14.10.2024 16:32 Ответить
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14.10.2024 16:49 Ответить
Тільки майстерним макіяжем можна з гогіашвілі зробити кота, мабуть гример 95-го кварталу і "сватів" попрацював.
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14.10.2024 16:50 Ответить
За ВАГНЕРГЕЙТ вже забули? ГУПІКІ?
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14.10.2024 16:55 Ответить
Блд, ну немає слів просто. Цей нарід невиліковний - чим більше йому сцють у вічі, тим більше він фанатіє від сцикунів.
Арестовичу ще мурал забабахайте.
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14.10.2024 17:02 Ответить
думав, що цирк з цим "генералом тік-тока" скінчився з його звільненням

ан, ніт... навіть звільнення має бути цирковою виставою
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14.10.2024 17:03 Ответить
А що символізує на тому маралі у лівому нижньому куті зовнішній блок кондиціонера? Усе рівно здує?
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14.10.2024 17:16 Ответить
Мабуть ось це :

Ту-лу-ла, ту-лу-лу-ла, ту-лу-лу-ла
Ветром в голову надуло, ла-ла-ла
Ту-лу-ла, ту-лу-лу-ла, ту-лу-лу-ла
В голове моей замкнуло, ла-а
Ту-лу-ла, ту-лу-лу-ла, ту-лу-лу-ла
Ветром в голову надуло, ла-ла-ла
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14.10.2024 17:50 Ответить
- Вижу, что фотонный отражатель, а почему не покрашен? ©
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14.10.2024 18:33 Ответить
Добре , що сказали хто зображений на цьому муралі ...
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14.10.2024 17:49 Ответить
А наступною буде ікона ''святий Буданга''.
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14.10.2024 17:59 Ответить
А мурал с ермаком когда нарисуют?
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14.10.2024 21:00 Ответить
Райдуги не хватає.
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15.10.2024 13:29 Ответить
Теперь Буданова точно снимут.
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16.10.2024 22:59 Ответить
 
 