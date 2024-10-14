В Киеве появился новый мурал с главой ГУР Будановым. ФОТО
В Киеве на Подоле появился новый мурал, посвященный разведчикам. На нем изображен глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что стенопись создали сестры Николь и Мишель Фельдман. Работами художниц, лауреаток международных художественных наград украшено много сооружений в разных городах.
Идея мурала - изобразить подвиг бойцов ГУР, которые рискуют и всегда идут вперед, отметили в пресс-службе.
Авторы рассказали, что решили создать эту работу как дань уважения украинским разведчикам: тем, которые сегодня сражаются за украинскую независимость, и тем, кто вернулся с поля боя на щите.
Как объяснили художницы, оборванные лепестки на некоторых ромашках символизируют потери нашего войска, но украинское поле все равно остается живым и животворным.
"Мы заряжаемся от того поля, на котором выросли. Даже если будет буря и град, мы все равно будем здесь расти, потому что есть люди, которые не боятся смотреть за горизонт", - сказала Мишель Фельдман.
Новосозданный мурал расположен на стене дома по адресу Введенская, 6.
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Мабуть, фельдмани самі створюють конкуси, сами себе обирають,
А взагалі шо це за уйоб...ще? Аааааа, це шпрехшталмейстер! А чому не у плавках?
Картина фуфло, насправді, кого там вони лауреати, таке могли замовити тільки недруги, точно.
Я скільки лауреаткам років? Якщо 7-8, то супер.... А так: який генерал - такий і портрет.
Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini/ Кримінальний кодекс України (ЗМІСТ) https://protocol.ua/ua/yuridichniy_vsesvit/zakoni/?t=55991 Інши кодекси
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, або збут чи поширення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією тварини.
{Стаття 299 в редакції Закону https://protocol.ua/go/2120-19 № 2120-VIII від 22.06.2017 ; із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/2617-19 № 2617-VIII від 22.11.2018 ; текст статті 299 в редакції Закону https://protocol.ua/go/1684-20 № 1684-IX від 15.07.2021 - вводиться в дію з 08.11.2021}
Це точно Буданов, з котиком та ще й у ромашках? Я пацталом, ржу німагу
Наші хоч сором'язливо ромашками прикрили кохання до тваринок.
Арестовичу ще мурал забабахайте.
ан, ніт... навіть звільнення має бути цирковою виставою
Ту-лу-ла, ту-лу-лу-ла, ту-лу-лу-ла
Ветром в голову надуло, ла-ла-ла
Ту-лу-ла, ту-лу-лу-ла, ту-лу-лу-ла
В голове моей замкнуло, ла-а
Ту-лу-ла, ту-лу-лу-ла, ту-лу-лу-ла
Ветром в голову надуло, ла-ла-ла