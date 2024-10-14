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У Києві з’явився новий мурал з очільником ГУР Будановим. ФОТО

У Києві на Подолі з'явився новий мурал, присвячений розвідникам. На ньому зображений очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що стінопис створили сестри Ніколь та Мішель Фельдман. Роботами художниць, лауреаток міжнародних мистецьких нагород прикрашено багато споруд у різних містах.

Ідея муралу — зобразити подвиг бійців ГУР, які ризикують і завжди йдуть уперед, зауважили в пресслужбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві створили найбільший в Україні мурал, присвячений Залужному. ФОТО 

У Києві з’явився мурал, на якому зображений очільник ГУР Кирило Буданов

Авторки розповіли, що вирішили створити цю роботу як данину поваги українським розвідникам: тим, які сьогодні б’ються за українську незалежність, і тим, хто повернувся з поля бою на щиті.

Як пояснили художниці, обірвані пелюстки на деяких ромашках символізують втрати нашого війська, але українське поле все одно залишається живим і життєдайним.

"Ми заряджаємося від того поля, на якому виросли. Навіть якщо буде буря і град, ми все одно будемо тут рости, тому що є люди, які не бояться дивитися за обрій", - сказала Мішель Фельдман.

Новостворений мурал розташований на стіні будинку за адресою Введенська, 6.

Читайте також: Буданов отримав відзнаку від Кабміну за внесок у боротьбу проти російських окупантів

Автор: 

Буданов Кирило (494) Київ (19636) мурал (8) ГУР (535)


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Топ коментарі
+40
Краще , створіть полковнику Червінському , якого переслідують ЗЕКРОТІВНЯ
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14.10.2024 16:05
+33
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14.10.2024 15:56
+17
Клетчатый!!!
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14.10.2024 16:00
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Не поможе. Все одно знімуть.
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14.10.2024 15:54 Відповісти
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14.10.2024 15:56 Відповісти
Клетчатый!!!
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14.10.2024 16:00 Відповісти
Краще , створіть полковнику Червінському , якого переслідують ЗЕКРОТІВНЯ
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14.10.2024 16:05 Відповісти
Неа. Это фюрер.
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14.10.2024 18:05 Відповісти
НИК НИКОЛС!
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14.10.2024 16:01 Відповісти
Во-во.... лауретки міжнародних мистецьких нагород
Мабуть, фельдмани самі створюють конкуси, сами себе обирають,
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14.10.2024 16:04 Відповісти
Супер!
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14.10.2024 17:08 Відповісти
Він більше на Гомера Самсона схожий
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14.10.2024 15:56 Відповісти
А як по менi, то вiн бiльше на китайця зхож...🙄😏😁
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14.10.2024 18:25 Відповісти
Щось він дуже схожий тут на ординця!
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14.10.2024 15:56 Відповісти
Це шо за чупа - чупс?
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14.10.2024 15:56 Відповісти
так видят буданова художники
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14.10.2024 17:50 Відповісти
Залишилося з"ясувати, що вони курять щоб таке побачити
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15.10.2024 09:07 Відповісти
Задум гарний. Виконання ну ......, так собі.
А взагалі шо це за уйоб...ще? Аааааа, це шпрехшталмейстер! А чому не у плавках?
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14.10.2024 15:58 Відповісти
з прихованим сенсом?? Ромашки це до того що він по них гадае...а кот чеширських до чого??
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14.10.2024 15:58 Відповісти
Кіт чеширський - бо Аліса теж гадала, з якої сторони гриба відкусити..
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14.10.2024 16:20 Відповісти
*****
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14.10.2024 16:00 Відповісти
Без ансам***, один ***....
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14.10.2024 16:07 Відповісти
Квадробер...
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14.10.2024 16:01 Відповісти
"Я твой дом труба мурал!"
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14.10.2024 16:02 Відповісти
Стінопис створили сестри Ніколь та Мішель Фельдман, на замовлення колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-полковника В.В.Бурби.
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14.10.2024 16:03 Відповісти
Ахаха, смішно, ржака, ніхто ваш жарт не оцінив.
Картина фуфло, насправді, кого там вони лауреати, таке могли замовити тільки недруги, точно.
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14.10.2024 16:10 Відповісти
Для мурала- нормально. Прикрасил стіну будинку.
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14.10.2024 16:32 Відповісти
Правильно писати "покрасіл"
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14.10.2024 16:34 Відповісти
приголомшлива схожість.
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14.10.2024 16:03 Відповісти
Ги, ги...😁😂👍
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14.10.2024 18:27 Відповісти
"...лауреаток міжнародних мистецьких нагород..." Джерело:

Я скільки лауреаткам років? Якщо 7-8, то супер.... А так: який генерал - такий і портрет.
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14.10.2024 16:04 Відповісти
ставте вже пам'ятник, чого соромитися
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14.10.2024 16:05 Відповісти
Такий?!

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14.10.2024 16:24 Відповісти
Монумент сексуального насилля над тваринами. Фу.
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14.10.2024 16:33 Відповісти

Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами

https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini/ Кримінальний кодекс України (ЗМІСТ) https://protocol.ua/ua/yuridichniy_vsesvit/zakoni/?t=55991 Інши кодекси

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, або збут чи поширення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією тварини.

{Стаття 299 в редакції Закону https://protocol.ua/go/2120-19 № 2120-VIII від 22.06.2017 ; із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/2617-19 № 2617-VIII від 22.11.2018 ; текст статті 299 в редакції Закону https://protocol.ua/go/1684-20 № 1684-IX від 15.07.2021 - вводиться в дію з 08.11.2021}
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14.10.2024 16:56 Відповісти
А хто це його тримає на руках?...
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14.10.2024 16:05 Відповісти
Я как увидел, то первая мысль была что это Гогишвили (или как там его "сожителя" звать)... А Буданов в образе собачки.
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14.10.2024 18:30 Відповісти
Мабуть китаєць, бо узбека ніби приліпити ні до чого.
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14.10.2024 20:06 Відповісти
А де тарілка із мівіною???
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14.10.2024 16:06 Відповісти
Тьху,плять...
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14.10.2024 16:07 Відповісти
ну вилитий гоміашвілі! вилитий!!
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14.10.2024 16:07 Відповісти
Точно - у буданги ніс кривий, хтось йому підправив хуком зліва. "Ой, нє пахож, ой, халтура..." (с)
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14.10.2024 17:25 Відповісти
Що це за карикатура? і за чий рахунок ця бездарність?
Це точно Буданов, з котиком та ще й у ромашках? Я пацталом, ржу німагу
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14.10.2024 16:10 Відповісти
із чашкою кави на березі моря у Криму я теж його не взнаю....
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14.10.2024 16:20 Відповісти
Ось в Криму кацапи котика "*******" не в ромашках, а привселюдно під декілька гвоздик

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14.10.2024 16:28 Відповісти
памятник згвалтованому коту
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14.10.2024 17:03 Відповісти
Я теж...😁😂
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14.10.2024 18:29 Відповісти
Оголосіть кошторис та хто сплатив за цей "шедевр", на часі
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14.10.2024 16:13 Відповісти
Та соже навіть сам забашляв, аби його увіковічили..пшонка теж себе любого замовляв..правда на картинах))
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14.10.2024 16:22 Відповісти
Хтоб здогадався, що це Буданов
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14.10.2024 16:25 Відповісти
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14.10.2024 16:49 Відповісти
А це напевно труси Буданова?
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14.10.2024 17:00 Відповісти
До виклика "на ковер" в опє
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14.10.2024 17:18 Відповісти
В кацапів перейняли?! Ті теж подібний "шедевр" в Криму "сваялі", але то кацапи, що з них візьмеш.
Наші хоч сором'язливо ромашками прикрили кохання до тваринок.

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14.10.2024 16:23 Відповісти
Будинок під знос??
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14.10.2024 16:23 Відповісти
після такого надругатєльства - да !
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14.10.2024 17:04 Відповісти
Впешті, не зрозуміло, чому ці фельдмани не запитали киян, чи хочуть вони бачити такі "шедеври" хто їм надав дозвіл розмальовувати будинки, коли фарба почне облазити це буде взагалі жах
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14.10.2024 17:40 Відповісти
Ось ще трохи подібної краси:
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14.10.2024 16:26 Відповісти
А де краса?
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14.10.2024 17:19 Відповісти
А ці сестри не родичи харківського авторітета Фельмана,який тримав ринок на барабашова.Де він зараз,невже боронить Харків.
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14.10.2024 16:27 Відповісти
такого скритного та таємничого начальника ГУР немає в жодній країні. це вперше, дуже потужно, і головне - це незламно
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14.10.2024 16:28 Відповісти
Так видит хрипатый клоунятко своего начальника ГУРа.
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14.10.2024 16:32 Відповісти
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14.10.2024 16:49 Відповісти
Тільки майстерним макіяжем можна з гогіашвілі зробити кота, мабуть гример 95-го кварталу і "сватів" попрацював.
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14.10.2024 16:50 Відповісти
За ВАГНЕРГЕЙТ вже забули? ГУПІКІ?
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14.10.2024 16:55 Відповісти
Блд, ну немає слів просто. Цей нарід невиліковний - чим більше йому сцють у вічі, тим більше він фанатіє від сцикунів.
Арестовичу ще мурал забабахайте.
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14.10.2024 17:02 Відповісти
думав, що цирк з цим "генералом тік-тока" скінчився з його звільненням

ан, ніт... навіть звільнення має бути цирковою виставою
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14.10.2024 17:03 Відповісти
А що символізує на тому маралі у лівому нижньому куті зовнішній блок кондиціонера? Усе рівно здує?
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14.10.2024 17:16 Відповісти
Мабуть ось це :

Ту-лу-ла, ту-лу-лу-ла, ту-лу-лу-ла
Ветром в голову надуло, ла-ла-ла
Ту-лу-ла, ту-лу-лу-ла, ту-лу-лу-ла
В голове моей замкнуло, ла-а
Ту-лу-ла, ту-лу-лу-ла, ту-лу-лу-ла
Ветром в голову надуло, ла-ла-ла
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14.10.2024 17:50 Відповісти
- Вижу, что фотонный отражатель, а почему не покрашен? ©
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14.10.2024 18:33 Відповісти
Добре , що сказали хто зображений на цьому муралі ...
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14.10.2024 17:49 Відповісти
А наступною буде ікона ''святий Буданга''.
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14.10.2024 17:59 Відповісти
А мурал с ермаком когда нарисуют?
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14.10.2024 21:00 Відповісти
Райдуги не хватає.
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15.10.2024 13:29 Відповісти
Теперь Буданова точно снимут.
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16.10.2024 22:59 Відповісти
 
 