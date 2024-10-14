У Києві з’явився новий мурал з очільником ГУР Будановим. ФОТО
У Києві на Подолі з'явився новий мурал, присвячений розвідникам. На ньому зображений очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що стінопис створили сестри Ніколь та Мішель Фельдман. Роботами художниць, лауреаток міжнародних мистецьких нагород прикрашено багато споруд у різних містах.
Ідея муралу — зобразити подвиг бійців ГУР, які ризикують і завжди йдуть уперед, зауважили в пресслужбі.
Авторки розповіли, що вирішили створити цю роботу як данину поваги українським розвідникам: тим, які сьогодні б’ються за українську незалежність, і тим, хто повернувся з поля бою на щиті.
Як пояснили художниці, обірвані пелюстки на деяких ромашках символізують втрати нашого війська, але українське поле все одно залишається живим і життєдайним.
"Ми заряджаємося від того поля, на якому виросли. Навіть якщо буде буря і град, ми все одно будемо тут рости, тому що є люди, які не бояться дивитися за обрій", - сказала Мішель Фельдман.
Новостворений мурал розташований на стіні будинку за адресою Введенська, 6.
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Мабуть, фельдмани самі створюють конкуси, сами себе обирають,
А взагалі шо це за уйоб...ще? Аааааа, це шпрехшталмейстер! А чому не у плавках?
Картина фуфло, насправді, кого там вони лауреати, таке могли замовити тільки недруги, точно.
Я скільки лауреаткам років? Якщо 7-8, то супер.... А так: який генерал - такий і портрет.
Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
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4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, або збут чи поширення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією тварини.
{Стаття 299 в редакції Закону https://protocol.ua/go/2120-19 № 2120-VIII від 22.06.2017 ; із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/2617-19 № 2617-VIII від 22.11.2018 ; текст статті 299 в редакції Закону https://protocol.ua/go/1684-20 № 1684-IX від 15.07.2021 - вводиться в дію з 08.11.2021}
Це точно Буданов, з котиком та ще й у ромашках? Я пацталом, ржу німагу
Наші хоч сором'язливо ромашками прикрили кохання до тваринок.
Арестовичу ще мурал забабахайте.
ан, ніт... навіть звільнення має бути цирковою виставою
Ту-лу-ла, ту-лу-лу-ла, ту-лу-лу-ла
Ветром в голову надуло, ла-ла-ла
Ту-лу-ла, ту-лу-лу-ла, ту-лу-лу-ла
В голове моей замкнуло, ла-а
Ту-лу-ла, ту-лу-лу-ла, ту-лу-лу-ла
Ветром в голову надуло, ла-ла-ла