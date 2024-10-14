У Києві з’явився новий мурал з очільником ГУР Будановим. ФОТО

У Києві на Подолі з'явився новий мурал, присвячений розвідникам. На ньому зображений очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що стінопис створили сестри Ніколь та Мішель Фельдман. Роботами художниць, лауреаток міжнародних мистецьких нагород прикрашено багато споруд у різних містах.

Ідея муралу — зобразити подвиг бійців ГУР, які ризикують і завжди йдуть уперед, зауважили в пресслужбі.

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Авторки розповіли, що вирішили створити цю роботу як данину поваги українським розвідникам: тим, які сьогодні б’ються за українську незалежність, і тим, хто повернувся з поля бою на щиті.

Як пояснили художниці, обірвані пелюстки на деяких ромашках символізують втрати нашого війська, але українське поле все одно залишається живим і життєдайним.

"Ми заряджаємося від того поля, на якому виросли. Навіть якщо буде буря і град, ми все одно будемо тут рости, тому що є люди, які не бояться дивитися за обрій", - сказала Мішель Фельдман.

Новостворений мурал розташований на стіні будинку за адресою Введенська, 6.

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