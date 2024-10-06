Буданов отримав відзнаку від Кабміну за внесок у боротьбу проти російських окупантів
Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов отримав від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР.
"Отримав від Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни.
Подякував Денису Анатолійовичу та усьому українському уряду за визнання результатів роботи ГУР МОУ, а також за всебічну підтримку та зміцнення спецслужби", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Буданов, ця символічна відзнака підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника й розвідниці, які щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором ― сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо.
"Продовжуємо разом захищати нашу державу і українську націю від російських загарбників та воєнних злочинців", - додав очільник ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нєвідімого фронту" не"перекреслено
освіта - політолог .... + бариста (в Криму)
Його випхали з держави.