Буданов отримав відзнаку від Кабміну за внесок у боротьбу проти російських окупантів

Буданов отримав відзнаку

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов отримав від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР.

"Отримав від Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни.

Подякував Денису Анатолійовичу та усьому українському уряду за визнання результатів роботи ГУР МОУ, а також за всебічну підтримку та зміцнення спецслужби", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський нагородив 3 ОШБр відзнакою "За мужність та відвагу"

Як зазначив Буданов, ця символічна відзнака підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника й розвідниці, які щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором ― сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо.

"Продовжуємо разом захищати нашу державу і українську націю від російських загарбників та воєнних злочинців", - додав очільник ГУР.

Дивіться: Буданов нагородив чеського волонтера Веверку. ФОТО

+17
герої зебілів - Боневтік Криворіжський, Татаров Чеченський, Баріста Буданга👏
06.10.2024 13:43 Відповісти
+14
За останні 50 років, всі разом взяті керівники військових розвідок світу не дали стільки інтерв'ю, відосиків і прогнозів, як Буданов....можемо пишатися ...
06.10.2024 13:46 Відповісти
+11
А точно "за внесок", чи за відосики?
06.10.2024 13:42 Відповісти
Значить все погано. Знімуть
06.10.2024 13:37 Відповісти
А чому ПОГАНО? Медіапростір втратить "бійця нє відімого фронту"
06.10.2024 14:15 Відповісти
Якраз таки дуже "відімого"
06.10.2024 14:58 Відповісти
в мене "не" перекреслено
06.10.2024 15:23 Відповісти
сорян, недобачаю трохи
06.10.2024 15:36 Відповісти
+ +
06.10.2024 15:42 Відповісти
Зайшов шоб написати комент "значить будут знімати", але я вже не перший)
06.10.2024 16:53 Відповісти
Подяка якась не в маштабах зелених послідовників януковича, чому не три на три метра ?, чому не в золотій рамі ? ну як така заслужена людина яка ризикуя життям пригріла в хаті Машу зеленського разом з гогі і досі не дае гогі померти з голоду може приймати подяку маленьку та ще і в деревяній рамкі .
06.10.2024 17:59 Відповісти
А точно "за внесок", чи за відосики?
06.10.2024 13:42 Відповісти
герої зебілів - Боневтік Криворіжський, Татаров Чеченський, Баріста Буданга👏
06.10.2024 13:43 Відповісти
Буданга Кримський
06.10.2024 17:24 Відповісти
Залужному вже вручали
06.10.2024 13:43 Відповісти
Клоуни,один однову відзнаки вручають.Цирк і фарс.
06.10.2024 13:45 Відповісти
За останні 50 років, всі разом взяті керівники військових розвідок світу не дали стільки інтерв'ю, відосиків і прогнозів, як Буданов....можемо пишатися ...
06.10.2024 13:46 Відповісти
Прощальний презент?
06.10.2024 13:47 Відповісти
на спину таку грамоту кожному урядовцю
06.10.2024 13:56 Відповісти
Щоб ще й залізно-дорожними костилями поприбивати до спин. Єх,мрії, мрії ....
06.10.2024 14:00 Відповісти
Плохой знак. Похоже, таки уволят.
06.10.2024 13:57 Відповісти
Уволят 100%, только вот "плохой знак" для кого? Для Буданги? Так ему уже пришили сзади "золотой парашют", грамоту на стенку прибьет, будет рассказывать, как он "чеченцев в Киеве ганял"
06.10.2024 15:09 Відповісти
Для Украины. ГУР - это одна из структур, которая показывает эфективность.
06.10.2024 15:41 Відповісти
То той буданову, що (сам розповідав) в ніч на велике вторгнення лежав з жінкою і гадав на квітці: нападуть - не нападуть?
06.10.2024 14:13 Відповісти
Йому ще дєрьмак дзвонив зі словами "А може пронесе? Ну так ..їх всіх "пронесло" в сортирі. Оце така влада. І призначили на командування ЗСУ таких самих. Мотивація гнити в окопі просто зашкалює.🥴
06.10.2024 14:16 Відповісти
Ще б провести розслідування, що стороння особа робила у режимному приміщенні, яким є кабінет глави ГУРа.
06.10.2024 16:54 Відповісти
Нууу...Пора тепер і у відставку.
06.10.2024 14:13 Відповісти
Рамка замала для такої відзнаки треба було вставити в 2 на 2 метри.
06.10.2024 14:15 Відповісти
О, тепер вже вручають нагороди за блогерство?
06.10.2024 14:16 Відповісти
хоббі бАданова - блогерство...
освіта - політолог .... + бариста (в Криму)
06.10.2024 15:27 Відповісти
Цирк продовжується!
06.10.2024 14:19 Відповісти
Тобто Залужний , який фактично врятував країну від навали, не отримав нічого.
Його випхали з держави.
06.10.2024 14:34 Відповісти
А можна оголосити весь список його заслуг?
06.10.2024 14:40 Відповісти
Ну от, відзнаку дали, подякували, тепер у відставку. Всі, хто представляє з себе хоч якусь особистість декому дуже заважає.
06.10.2024 14:57 Відповісти
нагородили за операцію з"вагнером" поверненням Цімаха рашистам ,а також за те,що за 13 годин до нападу рашиста,Буданов,як шеф розвідки ."першим" довідався про це
06.10.2024 15:00 Відповісти
Єдиний керівник, який розробляв та ходив разом на операції з хлопцями в тил ворогу зі зброєю в руках. Його заслуги видно по знищенню кораблів кацапського флоту, по знищених НПЗ, аеродромах та других військових об'єктах в кацапії.
06.10.2024 16:15 Відповісти
І по "флаговтику" в Криму і на Зміїному, де заради піару загинули люди.
06.10.2024 16:56 Відповісти
хорошо воровал из бюджета, незаметно
06.10.2024 16:42 Відповісти
Не вистачає ше оберемка троянд,як в часи якуневича...
06.10.2024 17:02 Відповісти
.... напевно міняти будуть, якщо дякують .
06.10.2024 20:36 Відповісти
 
 