Буданов отримав відзнаку від Кабміну за внесок у боротьбу проти російських окупантів

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов отримав від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР.

"Отримав від Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни.



Подякував Денису Анатолійовичу та усьому українському уряду за визнання результатів роботи ГУР МОУ, а також за всебічну підтримку та зміцнення спецслужби", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Буданов, ця символічна відзнака підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника й розвідниці, які щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором ― сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо.



"Продовжуємо разом захищати нашу державу і українську націю від російських загарбників та воєнних злочинців", - додав очільник ГУР.

