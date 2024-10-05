УКР
Буданов нагородив чеського волонтера Веверку. ФОТО

Голова ГУР Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов нагородив чеського волонтера Яна Веверку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

Як зазначається, чеського волонтера та підполковника резерву Сил спеціальних операцій ЗС Чехії Яна Веверку нагороджено медаллю "За сприяння воєнній розвідці України" ІІ ступеня.

Відповідний наказ видано Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України 26 вересня 2024 року. Нагороду вручив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Буданов нагородив Веверку

"Війна проявляє істинні обличчя людей, і ті, хто допомагає армії, роблять це з великою відданістю та мужністю", - сказав Кирило Буданов.

Ян Веверка - засновник та співвласник крупної інвестиційної компанії Touzimsky Kapital, яка здійснює діяльність у Чехії та Швейцарії.

З початку повномасштабної російської агресії він активно підтримує Україну, організовуючи збори коштів для Сил оборони України, зокрема для ГУР МО. Його внесок у посилення спроможностей української розвідки був високо оцінений керівництвом України.

Буданов Кирило нагорода
+11
такого медійного розвідника немає ніде у всьому світі.
05.10.2024 09:58 Відповісти
+5
Как понять работает у нас разведка, или только медиа развлечением занимается?
05.10.2024 10:02 Відповісти
+5
Дякуємо за допомогу, пане Яне.
05.10.2024 10:07 Відповісти
Зате є водонтер, якого потрібно ставити у приклад. Для інших. Тих, які не розуміють, що відбувається.
05.10.2024 10:33 Відповісти
медаллю "За сприяння воєнній розвідці України ІІ ступеня". дрібниця в порівняні із таємною "бляхою" куйла "За службу рабсєї" із грошовим підтвердженням....,котрою мабуть нагороджені де-які "зелені.опівські"
05.10.2024 09:59 Відповісти
работает на "невидимом фронте" ...
05.10.2024 11:52 Відповісти
Авжеж, це ж не зелені крадії-запроданці!
05.10.2024 10:07 Відповісти
а тамадою на весілля можна замовити Буданова?
05.10.2024 10:18 Відповісти
дороговато обійдеться!
05.10.2024 11:54 Відповісти
Мабуть теж до виборів готується
05.10.2024 10:45 Відповісти
Дякуємо за допомогу Яну!
Російських і Подоляцьких тролів- у топку .
05.10.2024 10:55 Відповісти
Здав агента.
05.10.2024 11:00 Відповісти
Що-то за розвідка що відкрито відзначає свій персонал і Буданов світиться не гірше 95 кварталу.
05.10.2024 11:24 Відповісти
 
 