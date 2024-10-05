Буданов нагородив чеського волонтера Веверку. ФОТО

Голова ГУР Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов нагородив чеського волонтера Яна Веверку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

Як зазначається, чеського волонтера та підполковника резерву Сил спеціальних операцій ЗС Чехії Яна Веверку нагороджено медаллю "За сприяння воєнній розвідці України" ІІ ступеня.

Відповідний наказ видано Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України 26 вересня 2024 року. Нагороду вручив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.







"Війна проявляє істинні обличчя людей, і ті, хто допомагає армії, роблять це з великою відданістю та мужністю", - сказав Кирило Буданов.

Ян Веверка - засновник та співвласник крупної інвестиційної компанії Touzimsky Kapital, яка здійснює діяльність у Чехії та Швейцарії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Сумах відвідав поранених воїнів і відзначив їх державними нагородами. ФОТОрепортаж

З початку повномасштабної російської агресії він активно підтримує Україну, організовуючи збори коштів для Сил оборони України, зокрема для ГУР МО. Його внесок у посилення спроможностей української розвідки був високо оцінений керівництвом України.