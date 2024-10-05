Буданов наградил чешского волонтера Веверку. ФОТО

Глава ГУР Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов наградил чешского волонтера Яна Веверку.

Как отмечается, чешский волонтер и подполковник резерва Сил специальных операций ВС Чехии Ян Веверка награжден медалью "За содействие военной разведке Украины II степени".

Соответствующий приказ издан Главным управлением разведки Министерства обороны Украины 26 сентября 2024 года. Награду вручил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.







"Война проявляет истинные лица людей, и те, кто помогает армии, делают это с большой преданностью и мужеством", - сказал Кирилл Буданов.

Ян Веверка - основатель и совладелец крупной инвестиционной компании Touzimsky Kapital, которая осуществляет деятельность в Чехии и Швейцарии.

С начала полномасштабной российской агрессии он активно поддерживает Украину, организуя сборы средств для Сил обороны Украины, в частности для ГУР МО. Его вклад в усиление возможностей украинской разведки был высоко оценен руководством Украины.