РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10528 посетителей онлайн
Новости Фото
3 571 14

Буданов наградил чешского волонтера Веверку. ФОТО

Глава ГУР Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов наградил чешского волонтера Яна Веверку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Как отмечается, чешский волонтер и подполковник резерва Сил специальных операций ВС Чехии Ян Веверка награжден медалью "За содействие военной разведке Украины II степени".

Соответствующий приказ издан Главным управлением разведки Министерства обороны Украины 26 сентября 2024 года. Награду вручил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Буданов нагородив Веверку
Буданов нагородив Веверку
Буданов нагородив Веверку

"Война проявляет истинные лица людей, и те, кто помогает армии, делают это с большой преданностью и мужеством", - сказал Кирилл Буданов.

Ян Веверка - основатель и совладелец крупной инвестиционной компании Touzimsky Kapital, которая осуществляет деятельность в Чехии и Швейцарии.

Также смотрите: Зеленский в Сумах посетил раненых воинов и отметил их государственными наградами. ФОТОрепортаж

С начала полномасштабной российской агрессии он активно поддерживает Украину, организуя сборы средств для Сил обороны Украины, в частности для ГУР МО. Его вклад в усиление возможностей украинской разведки был высоко оценен руководством Украины.

Автор: 

Буданов Кирилл (484) награда (1841)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
такого медійного розвідника немає ніде у всьому світі.
показать весь комментарий
05.10.2024 09:58 Ответить
+5
Как понять работает у нас разведка, или только медиа развлечением занимается?
показать весь комментарий
05.10.2024 10:02 Ответить
+5
Дякуємо за допомогу, пане Яне.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
такого медійного розвідника немає ніде у всьому світі.
показать весь комментарий
05.10.2024 09:58 Ответить
Зате є водонтер, якого потрібно ставити у приклад. Для інших. Тих, які не розуміють, що відбувається.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:33 Ответить
медаллю "За сприяння воєнній розвідці України ІІ ступеня". дрібниця в порівняні із таємною "бляхою" куйла "За службу рабсєї" із грошовим підтвердженням....,котрою мабуть нагороджені де-які "зелені.опівські"
показать весь комментарий
05.10.2024 09:59 Ответить
Как понять работает у нас разведка, или только медиа развлечением занимается?
показать весь комментарий
05.10.2024 10:02 Ответить
работает на "невидимом фронте" ...
показать весь комментарий
05.10.2024 11:52 Ответить
Дякуємо за допомогу, пане Яне.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:07 Ответить
Авжеж, це ж не зелені крадії-запроданці!
показать весь комментарий
05.10.2024 10:07 Ответить
а тамадою на весілля можна замовити Буданова?
показать весь комментарий
05.10.2024 10:18 Ответить
дороговато обійдеться!
показать весь комментарий
05.10.2024 11:54 Ответить
Мабуть теж до виборів готується
показать весь комментарий
05.10.2024 10:45 Ответить
Дякуємо за допомогу Яну!
Російських і Подоляцьких тролів- у топку .
показать весь комментарий
05.10.2024 10:55 Ответить
Здав агента.
показать весь комментарий
05.10.2024 11:00 Ответить
Що-то за розвідка що відкрито відзначає свій персонал і Буданов світиться не гірше 95 кварталу.
показать весь комментарий
05.10.2024 11:24 Ответить
 
 