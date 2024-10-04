Зеленский в Сумах посетил раненых воинов и отметил их государственными наградами. ФОТОрепортаж
В Сумах президент Украины Владимир Зеленский посетил медицинское учреждение, где лечат раненых защитников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства пообщался с воинами, поблагодарил их за службу и отметил орденами "За мужество" III степени и медалью "Защитнику Отечества".
"Спасибо вам за службу. Спасибо за то, что защищаете наше государство, за все шаги для защиты Украины. Желаю вам скорейшего выздоровления", - сказал президент.
Зеленский также пообщался с медиками и поблагодарил их за то, что они спасают жизни воинов.
Напоминаем, 4 октября Зеленский посетил Сумскую область с рабочим визитом.
72-ій бригаді сказали зайняти позиції, які "відмовляється" займати 123 миколаївське ТРО.
"Саме цей підрозділ мав підтримати 72 у Вугледарі. Але піхота ТРО десь порозбігалась. А потім ще й комбат застрелився. Через них 72 затримала свій вихід з Вугліка. Бо сподівались", - пише вона.
Відступ пройшов із втратами. Загалом за час служби у 72 бригаді в деяких із 7 батальйонів "не залишилось піхоти". Однак її знову поставили на позиції без відпочинку.
"Думаю, уявляєте, який морально-психологічний стан бійців. Навіть командири пишуть рапорти про усунення їх від командування", - пише Кирієнко-Меринова.
Застрелився 33-річний комбат-підполковник 186-го батальйону 123-ї бригади, коли його підопічні втекли із позицій під Вугледаром, що призвело до остаточної втрати міста, - журналіст Володимир Бойко.
