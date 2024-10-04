РУС
Зеленский в Сумах посетил раненых воинов и отметил их государственными наградами. ФОТОрепортаж

В Сумах президент Украины Владимир Зеленский посетил медицинское учреждение, где лечат раненых защитников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства пообщался с воинами, поблагодарил их за службу и отметил орденами "За мужество" III степени и медалью "Защитнику Отечества".

Зеленський відвідав порених у госпіталі в Сумах
Зеленський відвідав порених у госпіталі в Сумах
Зеленський відвідав порених у госпіталі в Сумах

"Спасибо вам за службу. Спасибо за то, что защищаете наше государство, за все шаги для защиты Украины. Желаю вам скорейшего выздоровления", - сказал президент.

нагородження поранених в Сумах

Также смотрите: Зеленский вручил "Золотую Звезду" семье Героя Украины Андрея Субботина, который на "Азовстали" женился с кольцами из фольги и через 2 дня погиб. ФОТОрепортаж


нагородження поранених в Сумах

Зеленский также пообщался с медиками и поблагодарил их за то, что они спасают жизни воинов.

Зеленський у госпіталі в Сумах

Напоминаем, 4 октября Зеленский посетил Сумскую область с рабочим визитом.

Зеленский Владимир награда ранение Сумы
+23
Ішак піариться на біді, яку сам і привів.
04.10.2024 21:09 Ответить
+20
Ухилянт нагороджує справжніх воїнів, сумно це. Краще б у 2014 або 2015 подохло зі своїм підрозділом "юзік" хоча в автокатастрофі абояк.
04.10.2024 21:07 Ответить
+20
Я б йому в морду плюнув.
04.10.2024 21:11 Ответить
🤬 Виснаженій боями у Вугледарі без ротацій 72 бригаді не дали відпочинку і наказали займати нові позиції - військова кореспондентка Юлія Кирієнко-Меринова.

72-ій бригаді сказали зайняти позиції, які "відмовляється" займати 123 миколаївське ТРО.

"Саме цей підрозділ мав підтримати 72 у Вугледарі. Але піхота ТРО десь порозбігалась. А потім ще й комбат застрелився. Через них 72 затримала свій вихід з Вугліка. Бо сподівались", - пише вона.

Відступ пройшов із втратами. Загалом за час служби у 72 бригаді в деяких із 7 батальйонів "не залишилось піхоти". Однак її знову поставили на позиції без відпочинку.
"Думаю, уявляєте, який морально-психологічний стан бійців. Навіть командири пишуть рапорти про усунення їх від командування", - пише Кирієнко-Меринова.
Застрелився 33-річний комбат-підполковник 186-го батальйону 123-ї бригади, коли його підопічні втекли із позицій під Вугледаром, що призвело до остаточної втрати міста, - журналіст Володимир Бойко.
https://t.me/Donbasskiy_front
04.10.2024 21:05 Ответить
Часів Яр...
Відбиває хвилини...

Як дзвін...
По кожній людині...

Що загинула...

Як дар, від солдатів...
Що пішли в небудття...

Я сприймаю життя...
04.10.2024 21:21 Ответить
04.10.2024 21:38 Ответить
Комбат застрелився, бо був відповідальним за свій батальйон. Він тим самим відповів за тих, що розбіглися, за тих, хто послав туди неьоєздатний підрозділ, за тих, хто розмінквав Чонгар, розвів війська у Станиці-Луганській, залишив армію без ракет, без ППО, без резервів, за тих, кому не вистачило духу і совісті зробити те саме і які в рази більше за нього винні в цій ситуації. 33 роки. Навіть не пожив. І напевне половину життя віддав армії. Тій армії, яка так і щалишилась напівсовковою. Вічного спочинку, Солдате!
05.10.2024 00:17 Ответить
Біду та ішгака привели невигласи у 2019
04.10.2024 21:28 Ответить
До речі, 3 з 4 у цій палаті голосували за ішака
05.10.2024 07:32 Ответить
«Ішак»- не заслужений комплемент
04.10.2024 21:52 Ответить
Я б йому в морду плюнув.
04.10.2024 21:11 Ответить
Я теж
04.10.2024 21:12 Ответить
Там морди немає, там не брита жопа
04.10.2024 21:29 Ответить
А я б його до каштана прив'язав. За ноги.
04.10.2024 22:03 Ответить
Ні стида ні совісті у зеленського, здав пів країни, тисячі загиблих і поранених з вени цього бородатого і воно ще не соромиться в очі солдатам дивитися😡
04.10.2024 21:11 Ответить
У 2019 73% не соромились вимазувати брехливим брудом, то і не дивно кого вони вибрали
04.10.2024 21:31 Ответить
Ну і де тепер буде слідуючий прильот?
04.10.2024 21:11 Ответить
Жалко шо не знайшлось народного героя....
04.10.2024 21:12 Ответить
Та там прошманали та перетрясли усе та усіх, аби не вляпатися у "нєштатную сітуацию"
04.10.2024 22:08 Ответить
А з бійцями 72-ки не хочеш селфі зробити Вова?
💩 ти зелене!
04.10.2024 21:12 Ответить
Зеленський та інваліди війни:
04.10.2024 21:14 Ответить
це НЕ хєрня! Це знущання над всіма, роса в очі
04.10.2024 22:17 Ответить
Нічого дивного; буратінка ненавидить українців та Україну. А зіграти патріота цьому актору хисту не вистачає.
04.10.2024 22:19 Ответить
Воно фотографується на фоні стелли міста, то є a bad sign 🛑 Сигналізує про наступне здане місто?
04.10.2024 21:15 Ответить
(уміляіццо)
04.10.2024 21:15 Ответить
Ля, цуко! Знов за піаром передвиборчим катався... Яке ж воно жалюгідне на фоні наших захісників!
04.10.2024 21:18 Ответить
падло а під вугледар до воїнів 72 бригади бубочка і не поїхав може хоч пристрелили.
04.10.2024 21:19 Ответить
На місці хлопців. Я б вже валив з того місця.
04.10.2024 21:30 Ответить
ермака не видно,наверное вышел позвонить,доложитьна лубянку.
04.10.2024 21:30 Ответить
Так ермак його й направив у Суми, щоб не заважав добити ситуацію на Сході...
04.10.2024 21:46 Ответить
Що тут скажеш..... Без слів ! Для них ( багатьох держиморд і різних " еліт" ) війна - це ідеальна каса, яка підвертається раз у житті, й іншої такої нагоди більше не буде - стати доларовими мільйонерами на рівному місці, не особливо то й напружуючись.....
04.10.2024 21:50 Ответить
Сумы на очереди на сдачу?
С учётом сложившейся традиции - приехал, сфоткался, сдали.
04.10.2024 21:58 Ответить
Ой, ці флешбекі .... За тиждень до навали ця мавпочка єрмака у Херсон приїзжала... Результат всі пам'ятають.
П.с. от би військовим треба бойкот йому об'явити! Не пускати на жодний об'єкт. Просто вмикати сирену, чи імітувати атаку дрона, все аби Чмоню поздихатись !!!
04.10.2024 22:16 Ответить
Йолоп здав точку. Тепер туди ракета прилетить.
04.10.2024 22:06 Ответить
сьогодні у Антиколорадоса читав, як Залужного і НГШ намагалися вбити - на позиціях раптово дзвінок із ОП і через хвилину удар! Обійшлося ....
04.10.2024 22:13 Ответить
Яку точку , йолопе - ти знаєш де це було знято ?
04.10.2024 22:26 Ответить
Йолопе, російська агентура в Сумах може запросто вичислити, де був твій брат
04.10.2024 22:43 Ответить
твой Зе знает кацапура...\ты гнида не куоси под украинца...\
05.10.2024 01:50 Ответить
Їдь с люсєй селфитись! Та забери назавжди свою протерміновану скумбрію
04.10.2024 22:11 Ответить
Не в ту він лікарню зайшов - раджу познімати в Сумській обласній - там значно цікавіше ..((
04.10.2024 22:25 Ответить
Там ще 4-та є не дуже. А 5 -а і центральна міська , і там і там поряд уже прилітало. На фото може й обласна, новий корпус.
04.10.2024 23:29 Ответить
навряд чи ...
05.10.2024 06:46 Ответить
ты кацап за своих чмоней переживай...
05.10.2024 01:51 Ответить
Ще трохи і цей виродок буде робити селфі на військових цвинтарях, як доказ виконання завдань.
04.10.2024 23:08 Ответить
Таке вже було, коли вони вдвох із козирем були у Львові на кладовищі.
05.10.2024 06:09 Ответить
Просрочений п...р.
04.10.2024 23:17 Ответить
Медіашльондра.
05.10.2024 00:01 Ответить
пацанам с костюмчиками повезло
05.10.2024 00:23 Ответить
 
 