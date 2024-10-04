Зеленский в Сумах посетил раненых воинов и отметил их государственными наградами. ФОТОрепортаж

В Сумах президент Украины Владимир Зеленский посетил медицинское учреждение, где лечат раненых защитников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства пообщался с воинами, поблагодарил их за службу и отметил орденами "За мужество" III степени и медалью "Защитнику Отечества".







"Спасибо вам за службу. Спасибо за то, что защищаете наше государство, за все шаги для защиты Украины. Желаю вам скорейшего выздоровления", - сказал президент.

Зеленский также пообщался с медиками и поблагодарил их за то, что они спасают жизни воинов.

Напоминаем, 4 октября Зеленский посетил Сумскую область с рабочим визитом.