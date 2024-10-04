Курская операция – стратегическая вещь, она добавляет мотивации партнерам быть более решительными, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 954-го дня войны с РФ.

"Сегодня - Сумщина, работа в регионе. Провел здесь заседание Ставки, и главный вопрос - это защита нашей инфраструктуры, нашей энергетики - работа ПВО. Был доклад наших военных - Воздушные силы, командование "Схід", также - доклад министра энергетики, были представители государственных энергокомпаний, руководители всей вертикали между правительством и громадами.

Есть решение, чтобы поддержать регион, и отдельно еще будут совещания по энергетике Сумщины, других наших приграничных областей. Перед зимой самое главное - резерв прочности. Были доклады руководителя Службы безопасности Украины, наших правоохранителей. Доклад Главкома Сырского по фронту - это и Донецкие направления, это и Харьковщина, это и юг государства, приграничье, Курщина.

Посетил наших воинов, которые участвуют в Курской операции, - 82-я бригада. Отметил государственными наградами. Горжусь храбростью всех наших ребят, наших воинов! И очень важно понимать, что Курская операция - реально стратегическая вещь, то, что добавляет мотивации партнерам, добавляет мотивации быть с Украиной, быть более решительными и давить на Россию - давить так, как это может помочь нам закончить войну справедливо", - сказал Зеленский.

