Курская операция – стратегическая вещь, она добавляет мотивации партнерам быть более решительными, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 954-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня - Сумщина, работа в регионе. Провел здесь заседание Ставки, и главный вопрос - это защита нашей инфраструктуры, нашей энергетики - работа ПВО. Был доклад наших военных - Воздушные силы, командование "Схід", также - доклад министра энергетики, были представители государственных энергокомпаний, руководители всей вертикали между правительством и громадами.
Есть решение, чтобы поддержать регион, и отдельно еще будут совещания по энергетике Сумщины, других наших приграничных областей. Перед зимой самое главное - резерв прочности. Были доклады руководителя Службы безопасности Украины, наших правоохранителей. Доклад Главкома Сырского по фронту - это и Донецкие направления, это и Харьковщина, это и юг государства, приграничье, Курщина.
Посетил наших воинов, которые участвуют в Курской операции, - 82-я бригада. Отметил государственными наградами. Горжусь храбростью всех наших ребят, наших воинов! И очень важно понимать, что Курская операция - реально стратегическая вещь, то, что добавляет мотивации партнерам, добавляет мотивации быть с Украиной, быть более решительными и давить на Россию - давить так, как это может помочь нам закончить войну справедливо", - сказал Зеленский.
Натомість, 123 бригада ТрО з Миколаєва відмовляється заходити на позиції. Начебто піхота втекла, а комбат застрелився.
Стосовно 72 бригади інформацію поки що важко підтвердити.
А от щодо 123 бригади, на жаль, деякі підтвердження вже є. Як зазначає "Суспільне", близько сотні військовослужбовців 123 бригади ТрО "відмовились виконувати бойову задачу та самовільно залишили військову частину на Донбасі".
Натомість, ці військовослужбовці вийшли на мітинг у Вознесенську, аби привернути увагу до недостатньої підготовки та нестачі озброєння для участі в бойових діях на Донецькому напрямку.
Інформація щодо мітингу є вчорашньою. Цілком можливо, що ситуацію вже врегульовано. Але у будь-якому разі вона викриває суттєвий пласт проблем із підготовкою резервів, які планується кидати у бій, аби підтримати знекровлені бригади.
Підписатися на Дозвольте доповісти
P.S. Не здивуюся, якщо "Владімірскій централ" також у темі.
Навіть дивно, що хтось того не розуміє.
(формулювання про 'тарганів' тут не є відповідним, як на мене, але то вже 'таке')
Вчиться думати своєю головою, аналізувати і робити висновки. Свої. А не слухати якихось там дядєчок (нехай наіть поважних і авторитетних).
Старший научный сотрудник Вашингтонского аналитического центра Центр политики безопасности, Илларионов ,
Израиль-Иран, война на уничтожение, ничьей не будет.
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-TfJ3yn87l4%26t%3D101s%3AykpARn_iCU_MjV85hrzKLzEvTK0&cuid=7341479 https://www.youtube.com/watch?v=-TfJ3yn87l4&t=101s
...........................................................................................
Цель войны для Израиля: уничтожение режима аятолл.
Последствия для Украины: получает мощного союзника - отвлечение ресурсов Ирана на войну с Израилем (не получение Россией ракет, дронов...) , создание коалиции .....
Премьер Израиля, Нетаниягу - самый выдающийся государственный деятель мира, за последних 15 лет
Зв,язування и обезкровлення наших бойових резервів на території яку все одно треба
буде покинути?Подовженя линії бойового зіткненя на кілометрів 100? Збішення обстрілів
до того більш меньш спокійного прикордоння сумської області і міста Суми кабами і рсзо?,
чи стратегія в тому що вже ніхто не віддасть команду на вихід ,як в Угледарі? І якого х...я
це повинно додати мотивації партнерам?.......гнида продажна!!!!!!
І тільки нонейм коментари на цензорі строчать пости що зрада і всьопропало )
Куди вийшли військові з Вугледару - їм є тепер за що зачепитись, за якісь фортифікації???
Ну ти диви!
З'явилось забагато вільного часу в потужного-Зе, напевно, та не розуміє сенс того, що гундосить, бо раніше було:
- в мене нема часу думати стратегічно
(с) було-було... цікаво про що ж він думав...
Яка в хєра Курщина, коли пухнасте звірятко вже маячить!
А ще раніше Святослав ходив воювати Болгарію. Печенізький хан Куря підтвердить що це була погана затія.