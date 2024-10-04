РУС
4 994 69

Курская операция – стратегическая вещь, она добавляет мотивации партнерам быть более решительными, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 954-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня - Сумщина, работа в регионе. Провел здесь заседание Ставки, и главный вопрос - это защита нашей инфраструктуры, нашей энергетики - работа ПВО. Был доклад наших военных - Воздушные силы, командование "Схід", также - доклад министра энергетики, были представители государственных энергокомпаний, руководители всей вертикали между правительством и громадами.

Есть решение, чтобы поддержать регион, и отдельно еще будут совещания по энергетике Сумщины, других наших приграничных областей. Перед зимой самое главное - резерв прочности. Были доклады руководителя Службы безопасности Украины, наших правоохранителей. Доклад Главкома Сырского по фронту - это и Донецкие направления, это и Харьковщина, это и юг государства, приграничье, Курщина.

Посетил наших воинов, которые участвуют в Курской операции, - 82-я бригада. Отметил государственными наградами. Горжусь храбростью всех наших ребят, наших воинов! И очень важно понимать, что Курская операция - реально стратегическая вещь, то, что добавляет мотивации партнерам, добавляет мотивации быть с Украиной, быть более решительными и давить на Россию - давить так, как это может помочь нам закончить войну справедливо", - сказал Зеленский.

+24
Партнерам було б набагато легше переконувати своїх виборців витрачатися на Україну, якщо б зелена пліснява не крала і не брехала так несамовито.
04.10.2024 18:59 Ответить
+24
Знову на партнерів скидаєш. А нашу ракетну програму теж партнери мають фінансувати? І озброєння у наших виробників теж партнери мають купувати? То може українці і нормальну владу у партнерів попросять, а не отаке ***** збіговисько..
04.10.2024 19:06 Ответить
+19
Кожні декілька днів нова причина. А куди поділись заяви Пересидента, що атака на Курщину зупинила кацапський наступ на Покровськ? А нещодавнє "Після захоплення Вугледару, у кацапів нема сил на Покровськомц напрямку"? Кацапи вже за 7 км від Покровська.
04.10.2024 19:11 Ответить
Партнерам було б набагато легше переконувати своїх виборців витрачатися на Україну, якщо б зелена пліснява не крала і не брехала так несамовито.
04.10.2024 18:59 Ответить
Сьогодні в мережі з'явилася інформація, що 72 бригаду, яка з важкими боями відійшла з Вугледару, зазнавши серйозних втрат, командування не відводить на ротацію, а залишає на позиціях.

Натомість, 123 бригада ТрО з Миколаєва відмовляється заходити на позиції. Начебто піхота втекла, а комбат застрелився.

Стосовно 72 бригади інформацію поки що важко підтвердити.

А от щодо 123 бригади, на жаль, деякі підтвердження вже є. Як зазначає "Суспільне", близько сотні військовослужбовців 123 бригади ТрО "відмовились виконувати бойову задачу та самовільно залишили військову частину на Донбасі".

Натомість, ці військовослужбовці вийшли на мітинг у Вознесенську, аби привернути увагу до недостатньої підготовки та нестачі озброєння для участі в бойових діях на Донецькому напрямку.

Інформація щодо мітингу є вчорашньою. Цілком можливо, що ситуацію вже врегульовано. Але у будь-якому разі вона викриває суттєвий пласт проблем із підготовкою резервів, які планується кидати у бій, аби підтримати знекровлені бригади.

Підписатися на Дозвольте доповісти
04.10.2024 19:57 Ответить
представляю себе состояние бригады, если дезертирство 180 пехотинцев сделали ее небоеспособной.
04.10.2024 20:10 Ответить
Пишуть що в них не було навіть кулеметів,хоча керівництво відрапортувало що бригада забезпечена всім необхідним.
показать весь комментарий
Дійсно. Саме так і пишуть. Напевно так воно і є
04.10.2024 20:16 Ответить
Таке враження, що всім відомим кротам з ОП надійшов терміновий наказ з центру - негайно розвалити ЗСУ всіми засобами, а цьому презіку в вуха вкладають туфту про важливість провальної курської операції.
04.10.2024 20:36 Ответить
Так і є. Причому кротівня зі шкури лізе, щоб зробити це максимально швидко, до інавгурації президента США. Наказ такий.

P.S. Не здивуюся, якщо "Владімірскій централ" також у темі.
04.10.2024 21:04 Ответить
це одна з 14 бригад, про які просторікував зелений виродок?
04.10.2024 21:17 Ответить
Це вже 1917 тільки без більшовицьких агітаторів
05.10.2024 02:15 Ответить
Циплят по осені рахують
04.10.2024 19:02 Ответить
Стратег!)))
04.10.2024 19:03 Ответить
954 день війни? а він випадково не помилився?
04.10.2024 19:03 Ответить
патужна!
04.10.2024 19:03 Ответить
Цікаво хто розповів Бубочці що то стратегічна річ?
04.10.2024 19:06 Ответить
Знову на партнерів скидаєш. А нашу ракетну програму теж партнери мають фінансувати? І озброєння у наших виробників теж партнери мають купувати? То може українці і нормальну владу у партнерів попросять, а не отаке ***** збіговисько..
04.10.2024 19:06 Ответить
Комусь пора у відставку!
04.10.2024 19:10 Ответить
На шибенецю
04.10.2024 19:14 Ответить
Кожні декілька днів нова причина. А куди поділись заяви Пересидента, що атака на Курщину зупинила кацапський наступ на Покровськ? А нещодавнє "Після захоплення Вугледару, у кацапів нема сил на Покровськомц напрямку"? Кацапи вже за 7 км від Покровська.
04.10.2024 19:11 Ответить
Тобто ,курська операція то тиск не на москалів, а на партнерів?
04.10.2024 19:13 Ответить
А він хіба колись на Московією тиснув ?
04.10.2024 20:11 Ответить
Якось дивно. Петро Порошенко підтримав операцію Збройних сил України у Курській області РФ. А Тарас Чорновіл, навпаки, розкритикував цю операцію. Кому тепер вірити, Петру чи Тарасу?
04.10.2024 19:14 Ответить
Тобто до самого себе в тебе довіри нема...політичний флюгер...
04.10.2024 19:20 Ответить
Політичний флюгер це О.Гончаренко. Так його називають у його рідній Одесі. А я не політик, мені можна радитись із знаючими людьми.
04.10.2024 19:35 Ответить
Тут такий парадокс виникає, що знаючу людину може визначити лише знаюча людина, але якщо ти сам знаюча людина, то нащо тобі з кимось радитись?...а що в Одесі кажуть про Труханова?
04.10.2024 19:40 Ответить
Ну пан Порошенко дав обіцянку не розхитувати зелену владу, і видно що він дотримується обіцяного (на відміну від хрінпіду). Ну а пан Чорновіл-політолог. У них ''свої таргани а голові'', і він зеленим нічого не обіцяв. Тому і такі розбіжності. (Принаймі ''на мій хлопський розум)
04.10.2024 19:37 Ответить
Так і є.

Навіть дивно, що хтось того не розуміє.

(формулювання про 'тарганів' тут не є відповідним, як на мене, але то вже 'таке')
04.10.2024 19:58 Ответить
Ти вір в себе ы свій мозок. ятільки час покаже хо прав, а хто ні. Наступ рашистів свідчить про те що мета відволікти їх сили від Вугледара та Покровська не досягнута
04.10.2024 20:14 Ответить
Є такий вислів - "не сотвори собі кумира" (з біблії щось). Так от він для повсякденного життя дуже корисний.
Вчиться думати своєю головою, аналізувати і робити висновки. Свої. А не слухати якихось там дядєчок (нехай наіть поважних і авторитетних).
04.10.2024 20:25 Ответить
Мене більше цікавить, що говорить генерал Муженко про цю операцію, оскільки саме під його керівництвом здійснювалось звільнення більшої частини окупованого Сходу...
04.10.2024 21:47 Ответить
Може я й не правий, але щось таке, що наче це все й не його...
04.10.2024 19:22 Ответить
Я стратег!
Я збираю інформацію..
Потім кладу її...
Спец службам Франції...

Не заплатять...

Здам більш потужним...

Може Мі-6...

Моє лайно з'їсть?

Ні...?
Більше насру...

Хай це буде Ц"РУ....
04.10.2024 19:23 Ответить
А мене насторожує оце фото біля в'їзду в Суми. Десь я вже схожі фотки з бубою бачив.
04.10.2024 19:26 Ответить
Краще би ЗСУ забезпечував. Де наша зброя ?? Міжнародні партнери теж запитують
04.10.2024 19:28 Ответить
Мародер патужный.
04.10.2024 19:33 Ответить
Вова в паралельному всесвіті. Всі західні видання пишуть, що партнери не задоволені цим вибриком потужного, але йому всеодно, аби сам собі у задзеркаллі подобався.
04.10.2024 19:34 Ответить
Капитан Первого Ранга ВМС США, Табах,
Старший научный сотрудник Вашингтонского аналитического центра Центр политики безопасности, Илларионов ,
Израиль-Иран, война на уничтожение, ничьей не будет.
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-TfJ3yn87l4%26t%3D101s%3AykpARn_iCU_MjV85hrzKLzEvTK0&cuid=7341479 https://www.youtube.com/watch?v=-TfJ3yn87l4&t=101s
...........................................................................................
Цель войны для Израиля: уничтожение режима аятолл.
Последствия для Украины: получает мощного союзника - отвлечение ресурсов Ирана на войну с Израилем (не получение Россией ракет, дронов...) , создание коалиции .....
Премьер Израиля, Нетаниягу - самый выдающийся государственный деятель мира, за последних 15 лет
04.10.2024 19:35 Ответить
Скільки техніки там втратили, про людські втрати можна тільки здогадуватися. Все для рішучості партнерів?
04.10.2024 19:36 Ответить
Курська операція - стратегічна річ . От **** довбень . І яка ж стратегія у цієї операції?
Зв,язування и обезкровлення наших бойових резервів на території яку все одно треба
буде покинути?Подовженя линії бойового зіткненя на кілометрів 100? Збішення обстрілів
до того більш меньш спокійного прикордоння сумської області і міста Суми кабами і рсзо?,
чи стратегія в тому що вже ніхто не віддасть команду на вихід ,як в Угледарі? І якого х...я
це повинно додати мотивації партнерам?.......гнида продажна!!!!!!
04.10.2024 19:44 Ответить
Сьогодні зранку кацапи розбили міст між Охтиркою та Тростянцем. Це була тимчасова дерев яна споруд яку побудували з поруч з основним, який спочатку наші підірвали у 2022, а місяць назад зновуж таки хто? - ьправильно кацапи його добили. Тепер на Суми хер знати як їздити. Спасибо пане резиденте за приїзд до Сум.
04.10.2024 21:10 Ответить
Перебуває в паралельній реальності. А що буде з Донбасом і людьми ?
04.10.2024 19:44 Ответить
Ну, и шо на выходе, стратег?
04.10.2024 19:45 Ответить
Вихід на береги Днепро !
04.10.2024 20:07 Ответить
Не может без гастролей... Гундос зеленый... Да оно просто тупеньке, если думает видосиками оправдать свою вину в полномасштабном вторжении рашоорков. Пожизненное за измену Украине!!!
04.10.2024 19:45 Ответить
Може вже почнемо шукати хоча б старі шилки по світу та засоби пеленгування. Добре задумана операція але просрали підготовку, орківські БПЛА постійно висять над позиціями та коректують Каби і удари Іскандерів.
04.10.2024 19:46 Ответить
Здача Вугледаруиі низки інших НП - теж стратегічна річ? Відколи це клоун почав мислити стратегічно, це ж не його метод мислення?
04.10.2024 20:03 Ответить
Яке марення! Віддати Донбас за 4 процента Курської області.
04.10.2024 20:04 Ответить
Я з самого початку казав що Суджанська операція ( а ніяка не Курська ,бо до Курська від Суджі більше 100 км. ) це військова і політична авантюра ,спеціально проведена для того ,щоб відволікти увагу українців ( і аж ніяк не кацапів ,як це каже наш зелений агітпроп) від Донбасу,Харкова ,Запоріжжя іт.д,а для сумчан ця "операція " обернулась цілодобовими обстрілами і бомбардуваннями. , ( операція ,можливо, навіть спланована в Москві ,недарма зеля обмовився на одній з прес-конференців що "росіяни на Курщині діють за нашим планом",тільки невідомо де і хто цей план складав).
04.10.2024 20:07 Ответить
Дивно, всі авторитетні експерти кажуть що Курська операція це круто. Навіть Порошенко
І тільки нонейм коментари на цензорі строчать пости що зрада і всьопропало )
04.10.2024 20:27 Ответить
Рано чи пізно вся правда про так звану "Курську операйію " стане відома всі і побачимо хто правий, мені просто дивно ,як всемогутнє ЦРУ не зрозуміло що це звичайний "розводняк " а може і зрозуміло ,але мовчить до часу ,в США ж президенські вибори на носі.
04.10.2024 20:34 Ответить
Вибачте це ви телемарафонівських заброньованих диванних "експертів " "авторитетними " називаєте ,так ті "експерти " і не таку маючню розкажуть. Так Порошенко теж робив помилки ,як і кожна людина всвоєму житті.
04.10.2024 20:39 Ответить
Коли Вавася починає когось чи щось нахвалювати, мені вже стрьомно.
04.10.2024 20:07 Ответить
А захисні споруди, окопи, укриття для військових - то стратегичне чи тактичне, може квартально-сміхуйовне???

Куди вийшли військові з Вугледару - їм є тепер за що зачепитись, за якісь фортифікації???
04.10.2024 20:09 Ответить
Стратегічна?
Ну ти диви!
З'явилось забагато вільного часу в потужного-Зе, напевно, та не розуміє сенс того, що гундосить, бо раніше було:

- в мене нема часу думати стратегічно
04.10.2024 20:11 Ответить
в мене нема часу думати стратегічно

(с) було-було... цікаво про що ж він думав...
04.10.2024 20:16 Ответить
А щодо втрати власної території? Як там з мотивацією? Сильно додає?
04.10.2024 20:28 Ответить
На хєра ці пустопоржні понти? Коли тим часом за Вугледаром і під Торецьком, наприклад, фактично обвал фронту. А орки вже готуються заходити на Дніпропетровщину...
Яка в хєра Курщина, коли пухнасте звірятко вже маячить!
04.10.2024 20:31 Ответить
Ішак тішить сам себе.
04.10.2024 20:34 Ответить
Падлюка зелена
04.10.2024 20:36 Ответить
А, коли і там ЗЄ обісреться, кому що ця операція буде додавати?
04.10.2024 20:39 Ответить
Як сказав Портніков-вони живуть у власному інформаційному просторі
04.10.2024 20:41 Ответить
а про вугледар анічирк!! ****** зелена ****, невже ти спокійно здохнеш на свої віллі в італії?!
04.10.2024 21:20 Ответить
Виродок зелений, а може спочатку дерьмак з татаровим під сраку виженеш?
04.10.2024 22:09 Ответить
Колись в 1914 російська імперія теж кинула два корпуси у Східну Прусію у болота й ліси. Все заради того щоб показати партнерам по Антанті які ми круті.
А ще раніше Святослав ходив воювати Болгарію. Печенізький хан Куря підтвердить що це була погана затія.
05.10.2024 02:21 Ответить
 
 