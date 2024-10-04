Курська операція - стратегічна річ, вона додає мотивації партнерам бути більш рішучими, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 954-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні – Сумщина, робота в регіоні. Провів тут засідання Ставки, і головне питання – це захист нашої інфраструктури, нашої енергетики – робота ППО. Була доповідь наших військових – Повітряні сили, командування "Схід", також – доповідь міністра енергетики, були представники державних енергокомпаній, керівники всієї вертикалі між урядом і громадами.
Є рішення, щоб підтримати регіон, і окремо ще будуть наради щодо енергетики Сумщини, інших наших прикордонних областей. Перед зимою найголовніше – резерв міцності. Були доповіді керівника Служби безпеки України, наших правоохоронців. Доповідь Головкома Сирського щодо фронту – це й Донецькі напрямки, це й Харківщина, це і південь держави, прикордоння, Курщина.
Відвідав наших воїнів, які беруть участь у Курській операції, – 82-га бригада. Відзначив державними нагородами. Пишаюся хоробрістю всіх наших хлопців, наших воїнів! І дуже важливо розуміти, що Курська операція – реально стратегічна річ, те, що додає мотивації партнерам, додає мотивації бути з Україною, бути більш рішучими й тиснути на Росію – тиснути так, як це може допомогти нам закінчити війну справедливо", - сказав Зеленський.
Натомість, 123 бригада ТрО з Миколаєва відмовляється заходити на позиції. Начебто піхота втекла, а комбат застрелився.
Стосовно 72 бригади інформацію поки що важко підтвердити.
А от щодо 123 бригади, на жаль, деякі підтвердження вже є. Як зазначає "Суспільне", близько сотні військовослужбовців 123 бригади ТрО "відмовились виконувати бойову задачу та самовільно залишили військову частину на Донбасі".
Натомість, ці військовослужбовці вийшли на мітинг у Вознесенську, аби привернути увагу до недостатньої підготовки та нестачі озброєння для участі в бойових діях на Донецькому напрямку.
Інформація щодо мітингу є вчорашньою. Цілком можливо, що ситуацію вже врегульовано. Але у будь-якому разі вона викриває суттєвий пласт проблем із підготовкою резервів, які планується кидати у бій, аби підтримати знекровлені бригади.
P.S. Не здивуюся, якщо "Владімірскій централ" також у темі.
Навіть дивно, що хтось того не розуміє.
(формулювання про 'тарганів' тут не є відповідним, як на мене, але то вже 'таке')
Вчиться думати своєю головою, аналізувати і робити висновки. Свої. А не слухати якихось там дядєчок (нехай наіть поважних і авторитетних).
Старший научный сотрудник Вашингтонского аналитического центра Центр политики безопасности, Илларионов ,
Израиль-Иран, война на уничтожение, ничьей не будет.
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-TfJ3yn87l4%26t%3D101s%3AykpARn_iCU_MjV85hrzKLzEvTK0&cuid=7341479 https://www.youtube.com/watch?v=-TfJ3yn87l4&t=101s
Цель войны для Израиля: уничтожение режима аятолл.
Последствия для Украины: получает мощного союзника - отвлечение ресурсов Ирана на войну с Израилем (не получение Россией ракет, дронов...) , создание коалиции .....
Премьер Израиля, Нетаниягу - самый выдающийся государственный деятель мира, за последних 15 лет
Зв,язування и обезкровлення наших бойових резервів на території яку все одно треба
буде покинути?Подовженя линії бойового зіткненя на кілометрів 100? Збішення обстрілів
до того більш меньш спокійного прикордоння сумської області і міста Суми кабами і рсзо?,
чи стратегія в тому що вже ніхто не віддасть команду на вихід ,як в Угледарі? І якого х...я
це повинно додати мотивації партнерам?.......гнида продажна!!!!!!
І тільки нонейм коментари на цензорі строчать пости що зрада і всьопропало )
Куди вийшли військові з Вугледару - їм є тепер за що зачепитись, за якісь фортифікації???
Ну ти диви!
З'явилось забагато вільного часу в потужного-Зе, напевно, та не розуміє сенс того, що гундосить, бо раніше було:
- в мене нема часу думати стратегічно
(с) було-було... цікаво про що ж він думав...
Яка в хєра Курщина, коли пухнасте звірятко вже маячить!
А ще раніше Святослав ходив воювати Болгарію. Печенізький хан Куря підтвердить що це була погана затія.