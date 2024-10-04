Курська операція - стратегічна річ, вона додає мотивації партнерам бути більш рішучими, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 954-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні – Сумщина, робота в регіоні. Провів тут засідання Ставки, і головне питання – це захист нашої інфраструктури, нашої енергетики – робота ППО. Була доповідь наших військових – Повітряні сили, командування "Схід", також – доповідь міністра енергетики, були представники державних енергокомпаній, керівники всієї вертикалі між урядом і громадами.

Є рішення, щоб підтримати регіон, і окремо ще будуть наради щодо енергетики Сумщини, інших наших прикордонних областей. Перед зимою найголовніше – резерв міцності. Були доповіді керівника Служби безпеки України, наших правоохоронців. Доповідь Головкома Сирського щодо фронту – це й Донецькі напрямки, це й Харківщина, це і південь держави, прикордоння, Курщина.

Відвідав наших воїнів, які беруть участь у Курській операції, – 82-га бригада. Відзначив державними нагородами. Пишаюся хоробрістю всіх наших хлопців, наших воїнів! І дуже важливо розуміти, що Курська операція – реально стратегічна річ, те, що додає мотивації партнерам, додає мотивації бути з Україною, бути більш рішучими й тиснути на Росію – тиснути так, як це може допомогти нам закінчити війну справедливо", - сказав Зеленський.

Також читайте: Партнери могли б збивати ракети над Україною, як над Ізраїлем, різниці немає, - Зеленський