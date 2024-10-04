УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12576 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 994 69

Курська операція - стратегічна річ, вона додає мотивації партнерам бути більш рішучими, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 954-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні – Сумщина, робота в регіоні. Провів тут засідання Ставки, і головне питання – це захист нашої інфраструктури, нашої енергетики – робота ППО. Була доповідь наших військових – Повітряні сили, командування "Схід", також – доповідь міністра енергетики, були представники державних енергокомпаній, керівники всієї вертикалі між урядом і громадами.

Є рішення, щоб підтримати регіон, і окремо ще будуть наради щодо енергетики Сумщини, інших наших прикордонних областей. Перед зимою найголовніше – резерв міцності. Були доповіді керівника Служби безпеки України, наших правоохоронців. Доповідь Головкома Сирського щодо фронту – це й Донецькі напрямки, це й Харківщина, це і південь держави, прикордоння, Курщина.

Відвідав наших воїнів, які беруть участь у Курській операції, – 82-га бригада. Відзначив державними нагородами. Пишаюся хоробрістю всіх наших хлопців, наших воїнів! І дуже важливо розуміти, що Курська операція – реально стратегічна річ, те, що додає мотивації партнерам, додає мотивації бути з Україною, бути більш рішучими й тиснути на Росію – тиснути так, як це може допомогти нам закінчити війну справедливо", - сказав Зеленський.

Також читайте: Партнери могли б збивати ракети над Україною, як над Ізраїлем, різниці немає, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Сумська область (4142) Курськ (1190)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Партнерам було б набагато легше переконувати своїх виборців витрачатися на Україну, якщо б зелена пліснява не крала і не брехала так несамовито.
показати весь коментар
04.10.2024 18:59 Відповісти
+24
Знову на партнерів скидаєш. А нашу ракетну програму теж партнери мають фінансувати? І озброєння у наших виробників теж партнери мають купувати? То може українці і нормальну владу у партнерів попросять, а не отаке ***** збіговисько..
показати весь коментар
04.10.2024 19:06 Відповісти
+19
Кожні декілька днів нова причина. А куди поділись заяви Пересидента, що атака на Курщину зупинила кацапський наступ на Покровськ? А нещодавнє "Після захоплення Вугледару, у кацапів нема сил на Покровськомц напрямку"? Кацапи вже за 7 км від Покровська.
показати весь коментар
04.10.2024 19:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Партнерам було б набагато легше переконувати своїх виборців витрачатися на Україну, якщо б зелена пліснява не крала і не брехала так несамовито.
показати весь коментар
04.10.2024 18:59 Відповісти
Сьогодні в мережі з'явилася інформація, що 72 бригаду, яка з важкими боями відійшла з Вугледару, зазнавши серйозних втрат, командування не відводить на ротацію, а залишає на позиціях.

Натомість, 123 бригада ТрО з Миколаєва відмовляється заходити на позиції. Начебто піхота втекла, а комбат застрелився.

Стосовно 72 бригади інформацію поки що важко підтвердити.

А от щодо 123 бригади, на жаль, деякі підтвердження вже є. Як зазначає "Суспільне", близько сотні військовослужбовців 123 бригади ТрО "відмовились виконувати бойову задачу та самовільно залишили військову частину на Донбасі".

Натомість, ці військовослужбовці вийшли на мітинг у Вознесенську, аби привернути увагу до недостатньої підготовки та нестачі озброєння для участі в бойових діях на Донецькому напрямку.

Інформація щодо мітингу є вчорашньою. Цілком можливо, що ситуацію вже врегульовано. Але у будь-якому разі вона викриває суттєвий пласт проблем із підготовкою резервів, які планується кидати у бій, аби підтримати знекровлені бригади.

Підписатися на Дозвольте доповісти
показати весь коментар
04.10.2024 19:57 Відповісти
представляю себе состояние бригады, если дезертирство 180 пехотинцев сделали ее небоеспособной.
показати весь коментар
04.10.2024 20:10 Відповісти
Пишуть що в них не було навіть кулеметів,хоча керівництво відрапортувало що бригада забезпечена всім необхідним.
показати весь коментар
04.10.2024 20:12 Відповісти
Дійсно. Саме так і пишуть. Напевно так воно і є
показати весь коментар
04.10.2024 20:16 Відповісти
Таке враження, що всім відомим кротам з ОП надійшов терміновий наказ з центру - негайно розвалити ЗСУ всіми засобами, а цьому презіку в вуха вкладають туфту про важливість провальної курської операції.
показати весь коментар
04.10.2024 20:36 Відповісти
Так і є. Причому кротівня зі шкури лізе, щоб зробити це максимально швидко, до інавгурації президента США. Наказ такий.

P.S. Не здивуюся, якщо "Владімірскій централ" також у темі.
показати весь коментар
04.10.2024 21:04 Відповісти
це одна з 14 бригад, про які просторікував зелений виродок?
показати весь коментар
04.10.2024 21:17 Відповісти
Це вже 1917 тільки без більшовицьких агітаторів
показати весь коментар
05.10.2024 02:15 Відповісти
Циплят по осені рахують
показати весь коментар
04.10.2024 19:02 Відповісти
Стратег!)))
показати весь коментар
04.10.2024 19:03 Відповісти
954 день війни? а він випадково не помилився?
показати весь коментар
04.10.2024 19:03 Відповісти
патужна!
показати весь коментар
04.10.2024 19:03 Відповісти
Цікаво хто розповів Бубочці що то стратегічна річ?
показати весь коментар
04.10.2024 19:06 Відповісти
Знову на партнерів скидаєш. А нашу ракетну програму теж партнери мають фінансувати? І озброєння у наших виробників теж партнери мають купувати? То може українці і нормальну владу у партнерів попросять, а не отаке ***** збіговисько..
показати весь коментар
04.10.2024 19:06 Відповісти
Комусь пора у відставку!
показати весь коментар
04.10.2024 19:10 Відповісти
На шибенецю
показати весь коментар
04.10.2024 19:14 Відповісти
Кожні декілька днів нова причина. А куди поділись заяви Пересидента, що атака на Курщину зупинила кацапський наступ на Покровськ? А нещодавнє "Після захоплення Вугледару, у кацапів нема сил на Покровськомц напрямку"? Кацапи вже за 7 км від Покровська.
показати весь коментар
04.10.2024 19:11 Відповісти
Тобто ,курська операція то тиск не на москалів, а на партнерів?
показати весь коментар
04.10.2024 19:13 Відповісти
А він хіба колись на Московією тиснув ?
показати весь коментар
04.10.2024 20:11 Відповісти
Якось дивно. Петро Порошенко підтримав операцію Збройних сил України у Курській області РФ. А Тарас Чорновіл, навпаки, розкритикував цю операцію. Кому тепер вірити, Петру чи Тарасу?
показати весь коментар
04.10.2024 19:14 Відповісти
Тобто до самого себе в тебе довіри нема...політичний флюгер...
показати весь коментар
04.10.2024 19:20 Відповісти
Політичний флюгер це О.Гончаренко. Так його називають у його рідній Одесі. А я не політик, мені можна радитись із знаючими людьми.
показати весь коментар
04.10.2024 19:35 Відповісти
Тут такий парадокс виникає, що знаючу людину може визначити лише знаюча людина, але якщо ти сам знаюча людина, то нащо тобі з кимось радитись?...а що в Одесі кажуть про Труханова?
показати весь коментар
04.10.2024 19:40 Відповісти
Ну пан Порошенко дав обіцянку не розхитувати зелену владу, і видно що він дотримується обіцяного (на відміну від хрінпіду). Ну а пан Чорновіл-політолог. У них ''свої таргани а голові'', і він зеленим нічого не обіцяв. Тому і такі розбіжності. (Принаймі ''на мій хлопський розум)
показати весь коментар
04.10.2024 19:37 Відповісти
Так і є.

Навіть дивно, що хтось того не розуміє.

(формулювання про 'тарганів' тут не є відповідним, як на мене, але то вже 'таке')
показати весь коментар
04.10.2024 19:58 Відповісти
Ти вір в себе ы свій мозок. ятільки час покаже хо прав, а хто ні. Наступ рашистів свідчить про те що мета відволікти їх сили від Вугледара та Покровська не досягнута
показати весь коментар
04.10.2024 20:14 Відповісти
Є такий вислів - "не сотвори собі кумира" (з біблії щось). Так от він для повсякденного життя дуже корисний.
Вчиться думати своєю головою, аналізувати і робити висновки. Свої. А не слухати якихось там дядєчок (нехай наіть поважних і авторитетних).
показати весь коментар
04.10.2024 20:25 Відповісти
Мене більше цікавить, що говорить генерал Муженко про цю операцію, оскільки саме під його керівництвом здійснювалось звільнення більшої частини окупованого Сходу...
показати весь коментар
04.10.2024 21:47 Відповісти
Може я й не правий, але щось таке, що наче це все й не його...
показати весь коментар
04.10.2024 19:22 Відповісти
Я стратег!
Я збираю інформацію..
Потім кладу її...
Спец службам Франції...

Не заплатять...

Здам більш потужним...

Може Мі-6...

Моє лайно з'їсть?

Ні...?
Більше насру...

Хай це буде Ц"РУ....
показати весь коментар
04.10.2024 19:23 Відповісти
А мене насторожує оце фото біля в'їзду в Суми. Десь я вже схожі фотки з бубою бачив.
показати весь коментар
04.10.2024 19:26 Відповісти
Краще би ЗСУ забезпечував. Де наша зброя ?? Міжнародні партнери теж запитують
показати весь коментар
04.10.2024 19:28 Відповісти
Мародер патужный.
показати весь коментар
04.10.2024 19:33 Відповісти
Вова в паралельному всесвіті. Всі західні видання пишуть, що партнери не задоволені цим вибриком потужного, але йому всеодно, аби сам собі у задзеркаллі подобався.
показати весь коментар
04.10.2024 19:34 Відповісти
Капитан Первого Ранга ВМС США, Табах,
Старший научный сотрудник Вашингтонского аналитического центра Центр политики безопасности, Илларионов ,
Израиль-Иран, война на уничтожение, ничьей не будет.
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-TfJ3yn87l4%26t%3D101s%3AykpARn_iCU_MjV85hrzKLzEvTK0&cuid=7341479 https://www.youtube.com/watch?v=-TfJ3yn87l4&t=101s
...........................................................................................
Цель войны для Израиля: уничтожение режима аятолл.
Последствия для Украины: получает мощного союзника - отвлечение ресурсов Ирана на войну с Израилем (не получение Россией ракет, дронов...) , создание коалиции .....
Премьер Израиля, Нетаниягу - самый выдающийся государственный деятель мира, за последних 15 лет
показати весь коментар
04.10.2024 19:35 Відповісти
Скільки техніки там втратили, про людські втрати можна тільки здогадуватися. Все для рішучості партнерів?
показати весь коментар
04.10.2024 19:36 Відповісти
Курська операція - стратегічна річ . От **** довбень . І яка ж стратегія у цієї операції?
Зв,язування и обезкровлення наших бойових резервів на території яку все одно треба
буде покинути?Подовженя линії бойового зіткненя на кілометрів 100? Збішення обстрілів
до того більш меньш спокійного прикордоння сумської області і міста Суми кабами і рсзо?,
чи стратегія в тому що вже ніхто не віддасть команду на вихід ,як в Угледарі? І якого х...я
це повинно додати мотивації партнерам?.......гнида продажна!!!!!!
показати весь коментар
04.10.2024 19:44 Відповісти
Сьогодні зранку кацапи розбили міст між Охтиркою та Тростянцем. Це була тимчасова дерев яна споруд яку побудували з поруч з основним, який спочатку наші підірвали у 2022, а місяць назад зновуж таки хто? - ьправильно кацапи його добили. Тепер на Суми хер знати як їздити. Спасибо пане резиденте за приїзд до Сум.
показати весь коментар
04.10.2024 21:10 Відповісти
Перебуває в паралельній реальності. А що буде з Донбасом і людьми ?
показати весь коментар
04.10.2024 19:44 Відповісти
Ну, и шо на выходе, стратег?
показати весь коментар
04.10.2024 19:45 Відповісти
Вихід на береги Днепро !
показати весь коментар
04.10.2024 20:07 Відповісти
Не может без гастролей... Гундос зеленый... Да оно просто тупеньке, если думает видосиками оправдать свою вину в полномасштабном вторжении рашоорков. Пожизненное за измену Украине!!!
показати весь коментар
04.10.2024 19:45 Відповісти
Може вже почнемо шукати хоча б старі шилки по світу та засоби пеленгування. Добре задумана операція але просрали підготовку, орківські БПЛА постійно висять над позиціями та коректують Каби і удари Іскандерів.
показати весь коментар
04.10.2024 19:46 Відповісти
Здача Вугледаруиі низки інших НП - теж стратегічна річ? Відколи це клоун почав мислити стратегічно, це ж не його метод мислення?
показати весь коментар
04.10.2024 20:03 Відповісти
Яке марення! Віддати Донбас за 4 процента Курської області.
показати весь коментар
04.10.2024 20:04 Відповісти
Я з самого початку казав що Суджанська операція ( а ніяка не Курська ,бо до Курська від Суджі більше 100 км. ) це військова і політична авантюра ,спеціально проведена для того ,щоб відволікти увагу українців ( і аж ніяк не кацапів ,як це каже наш зелений агітпроп) від Донбасу,Харкова ,Запоріжжя іт.д,а для сумчан ця "операція " обернулась цілодобовими обстрілами і бомбардуваннями. , ( операція ,можливо, навіть спланована в Москві ,недарма зеля обмовився на одній з прес-конференців що "росіяни на Курщині діють за нашим планом",тільки невідомо де і хто цей план складав).
показати весь коментар
04.10.2024 20:07 Відповісти
Дивно, всі авторитетні експерти кажуть що Курська операція це круто. Навіть Порошенко
І тільки нонейм коментари на цензорі строчать пости що зрада і всьопропало )
показати весь коментар
04.10.2024 20:27 Відповісти
Рано чи пізно вся правда про так звану "Курську операйію " стане відома всі і побачимо хто правий, мені просто дивно ,як всемогутнє ЦРУ не зрозуміло що це звичайний "розводняк " а може і зрозуміло ,але мовчить до часу ,в США ж президенські вибори на носі.
показати весь коментар
04.10.2024 20:34 Відповісти
Вибачте це ви телемарафонівських заброньованих диванних "експертів " "авторитетними " називаєте ,так ті "експерти " і не таку маючню розкажуть. Так Порошенко теж робив помилки ,як і кожна людина всвоєму житті.
показати весь коментар
04.10.2024 20:39 Відповісти
Коли Вавася починає когось чи щось нахвалювати, мені вже стрьомно.
показати весь коментар
04.10.2024 20:07 Відповісти
А захисні споруди, окопи, укриття для військових - то стратегичне чи тактичне, може квартально-сміхуйовне???

Куди вийшли військові з Вугледару - їм є тепер за що зачепитись, за якісь фортифікації???
показати весь коментар
04.10.2024 20:09 Відповісти
Стратегічна?
Ну ти диви!
З'явилось забагато вільного часу в потужного-Зе, напевно, та не розуміє сенс того, що гундосить, бо раніше було:

- в мене нема часу думати стратегічно
показати весь коментар
04.10.2024 20:11 Відповісти
в мене нема часу думати стратегічно

(с) було-було... цікаво про що ж він думав...
показати весь коментар
04.10.2024 20:16 Відповісти
А щодо втрати власної території? Як там з мотивацією? Сильно додає?
показати весь коментар
04.10.2024 20:28 Відповісти
На хєра ці пустопоржні понти? Коли тим часом за Вугледаром і під Торецьком, наприклад, фактично обвал фронту. А орки вже готуються заходити на Дніпропетровщину...
Яка в хєра Курщина, коли пухнасте звірятко вже маячить!
показати весь коментар
04.10.2024 20:31 Відповісти
Ішак тішить сам себе.
показати весь коментар
04.10.2024 20:34 Відповісти
Падлюка зелена
показати весь коментар
04.10.2024 20:36 Відповісти
А, коли і там ЗЄ обісреться, кому що ця операція буде додавати?
показати весь коментар
04.10.2024 20:39 Відповісти
Як сказав Портніков-вони живуть у власному інформаційному просторі
показати весь коментар
04.10.2024 20:41 Відповісти
а про вугледар анічирк!! ****** зелена ****, невже ти спокійно здохнеш на свої віллі в італії?!
показати весь коментар
04.10.2024 21:20 Відповісти
Виродок зелений, а може спочатку дерьмак з татаровим під сраку виженеш?
показати весь коментар
04.10.2024 22:09 Відповісти
Колись в 1914 російська імперія теж кинула два корпуси у Східну Прусію у болота й ліси. Все заради того щоб показати партнерам по Антанті які ми круті.
А ще раніше Святослав ходив воювати Болгарію. Печенізький хан Куря підтвердить що це була погана затія.
показати весь коментар
05.10.2024 02:21 Відповісти
 
 