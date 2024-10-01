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Новости Фото Война
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Зеленский вручил "Золоту Зірку" семье Героя Украины Андрея Субботина, который на "Азовстали" женился с кольцами из фольги и через 2 дня погиб. ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Владимир Зеленский вручил "Золоту Зірку" семье павшего Героя Украины Андрея Субботина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, награду от президента Украины получили дочь и отец павшего Героя-пограничника - Диана Субботина и Валерий Субботин, который также является участником российско-украинской войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Летчику Воздушных сил ВСУ, майору Андрею Пильщикову (Джусу) присвоено звание Героя Украины (посмертно)

Золота Зірка для Андрія Суботіна
Золота Зірка для Андрія Суботіна

Что известно о павшем Герое?

Андрей Субботин с апреля 2022 года в составе группы от Донецкого пограничного отряда выполнял боевые задачи на территории "Азовстали". Несмотря на полученные пулевые ранения воин продолжал борьбу, в частности, активно участвовал в эвакуации с "Азовстали" гражданских с детьми. 7 мая 2022 года офицер попал под обстрел и получил ранения, не совместимые с жизнью.

Андрій Суботін

"На вручении награды также присутствовали мать и жена Андрея - Людмила и Валерия Субботины. Два года назад история любви Валерии и Андрея облетела весь мир. Пара обручилась во время обороны "Азовстали", обменявшись кольцами из фольги. Через два дня мужчина, к сожалению, погиб", - напоминают в Госпогранслужбе.

Андрій та Валерія Суботіни

Ранее Цензор.НЕТ также публиковал интервью с Валерией Субботиной.

Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20511) награда (1802)


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Топ комментарии
+15
Налив та пом'янув побратимів,всіх кого знав та всіх кого не знав,Господь дав мені ще пожити,навіть не розумію чому -Вічна Вам пам'ять,всі Ви -Герої ,та Царство вам Небесне,Воїни...
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01.10.2024 11:38
+14
Боляче.. Вічна слава полеглим Героям! Вічна пам"ять..
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01.10.2024 11:41
+11
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01.10.2024 11:56
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Хто кого закопав?! Думай шо кажеш!! Кацапсяче ***** зі своїми підорами прийшло нас вбивати!
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01.10.2024 11:35 Ответить
Мало восклицательных знаков, я тебе не верю
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01.10.2024 11:40 Ответить
Меня ваши сексуальные фантазии не интересуют. Зовите меня хоть Адольфом, если вы от этого мокреете.
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01.10.2024 12:15 Ответить
Може згадаєш, хто розмінував Чонгар та підступи до Маріуполя? Хто прибрав бригади з під Миколаїва? Хто зупинив всі ракетні і артилерійські програми з переозброєння? Хто заборонив аеророзвідку? Безліч питань можна продовжувати... Може кацапня все це зробила? Так, але чиїми рукаи? Вбивати приходять тих, хто не дасть спротиву. На готових до опору не нападають.
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01.10.2024 12:28 Ответить
уничтожил миллионы противопехотных мин, которых на фронте сейчас остро не хватает
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01.10.2024 12:52 Ответить
Виновен ху йло, Байден с американским народом и Порошенко с военным производством . ну и кучма немного. Они сорвали планы зеленского по инфраструктуре, шашлыкам, миллиарду гундосов и оккупации Украины .
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01.10.2024 12:32 Ответить
Не згадуй чучму! Це його наіпали стосовно ЯЗ, а може і не наіпали. Це його багатовекторна політика та дружба з кацапами виростила в Україні олігархізм та наплодили прокацаплених підарасів які за ********** гранти знищили ВПК України та розвалили армію, а бєглий зечара напхав в силові структури кацапів навіть українських паспортів їм не видавши.
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01.10.2024 12:44 Ответить
Кацапоїдів на лайно крутить від лише спогадів героїв Азову!
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01.10.2024 12:52 Ответить
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01.10.2024 11:37 Ответить
Налив та пом'янув побратимів,всіх кого знав та всіх кого не знав,Господь дав мені ще пожити,навіть не розумію чому -Вічна Вам пам'ять,всі Ви -Герої ,та Царство вам Небесне,Воїни...
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01.10.2024 11:38 Ответить
Боляче.. Вічна слава полеглим Героям! Вічна пам"ять..
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01.10.2024 11:41 Ответить
А скільки у полоні азовців? Всі вже забули за них. Де Азов? Зелені, де азов?
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01.10.2024 11:42 Ответить
Недавно був обмін..Трохи Азовців всеж виміняли.."Дядю Колю" виміняли..Харків..
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01.10.2024 22:21 Ответить
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01.10.2024 11:56 Ответить
Мудак,а чего же не выходит на митинги жён Азова,а только пиарнулся и в норку.
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01.10.2024 13:09 Ответить
 
 