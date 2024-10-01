Зеленский вручил "Золоту Зірку" семье Героя Украины Андрея Субботина, который на "Азовстали" женился с кольцами из фольги и через 2 дня погиб. ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Владимир Зеленский вручил "Золоту Зірку" семье павшего Героя Украины Андрея Субботина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, награду от президента Украины получили дочь и отец павшего Героя-пограничника - Диана Субботина и Валерий Субботин, который также является участником российско-украинской войны.

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Что известно о павшем Герое?

Андрей Субботин с апреля 2022 года в составе группы от Донецкого пограничного отряда выполнял боевые задачи на территории "Азовстали". Несмотря на полученные пулевые ранения воин продолжал борьбу, в частности, активно участвовал в эвакуации с "Азовстали" гражданских с детьми. 7 мая 2022 года офицер попал под обстрел и получил ранения, не совместимые с жизнью.

"На вручении награды также присутствовали мать и жена Андрея - Людмила и Валерия Субботины. Два года назад история любви Валерии и Андрея облетела весь мир. Пара обручилась во время обороны "Азовстали", обменявшись кольцами из фольги. Через два дня мужчина, к сожалению, погиб", - напоминают в Госпогранслужбе.

Ранее Цензор.НЕТ также публиковал интервью с Валерией Субботиной.