Зеленський вручив "Золоту Зірку" родині Героя України Андрія Суботіна, який на "Азовсталі" одружився з обручками з фольги і за 2 дні загинув. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 жовтня 2024 року в День захисників і захисниць, Володимир Зеленський вручив "Золоту Зірку" родині полеглого Героя України Андрія Суботіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, нагороду від президента України отримали донька і батько полеглого Героя-прикордонника - Діана Суботіна та Валерій Суботін, який також є учасником російсько-української війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Льотчику Повітряних сил ЗСУ, майору Андрію Пільщикову (Джусу) присвоєно звання Героя України (посмертно)





Що відомо про полеглого Героя?

Андрій Суботін із квітня 2022 року в складі групи від Донецького прикордонного загону виконував бойові завдання на території "Азовсталі". Попри отримані кульові поранення воїн продовжував боротьбу, зокрема активно брав участь в евакуації з "Азовсталі" цивільних з дітьми. 7 травня 2022 року офіцер потрапив під обстріл та отримав поранення, не сумісні з життям.

"На врученні нагороди також були присутні мати та дружина Андрія - Людмила і Валерія Суботіни. Два роки тому історія кохання Валерії та Андрія облетіла весь світ. Пара побралася під час оборони "Азовсталі", обмінявшись обручками із фольги. За два дні чоловік, на жаль, загинув", - нагадують у Держприкордонслужбі.

Раніше Цензор.НЕТ також публікував інтерв'ю з Валерією Суботіною.