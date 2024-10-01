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Зеленський вручив "Золоту Зірку" родині Героя України Андрія Суботіна, який на "Азовсталі" одружився з обручками з фольги і за 2 дні загинув. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 жовтня 2024 року в День захисників і захисниць, Володимир Зеленський вручив "Золоту Зірку" родині полеглого Героя України Андрія Суботіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, нагороду від президента України отримали донька і батько полеглого Героя-прикордонника - Діана Суботіна та Валерій Суботін, який також є учасником російсько-української війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Льотчику Повітряних сил ЗСУ, майору Андрію Пільщикову (Джусу) присвоєно звання Героя України (посмертно)

Золота Зірка для Андрія Суботіна
Золота Зірка для Андрія Суботіна

Що відомо про полеглого Героя?

Андрій Суботін із квітня 2022 року в складі групи від Донецького прикордонного загону виконував бойові завдання на території "Азовсталі". Попри отримані кульові поранення воїн продовжував боротьбу, зокрема активно брав участь в евакуації з "Азовсталі" цивільних з дітьми. 7 травня 2022 року офіцер потрапив під обстріл та отримав поранення, не сумісні з життям.

Андрій Суботін

"На врученні нагороди також були присутні мати та дружина Андрія - Людмила і Валерія Суботіни. Два роки тому історія кохання Валерії та Андрія облетіла весь світ. Пара побралася під час оборони "Азовсталі", обмінявшись обручками із фольги. За два дні чоловік, на жаль, загинув", - нагадують у Держприкордонслужбі.

Андрій та Валерія Суботіни

Раніше Цензор.НЕТ також публікував інтерв'ю з Валерією Суботіною.

Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23984) нагорода (1264)


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Топ коментарі
+15
Налив та пом'янув побратимів,всіх кого знав та всіх кого не знав,Господь дав мені ще пожити,навіть не розумію чому -Вічна Вам пам'ять,всі Ви -Герої ,та Царство вам Небесне,Воїни...
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01.10.2024 11:38
+14
Боляче.. Вічна слава полеглим Героям! Вічна пам"ять..
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01.10.2024 11:41
+11
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01.10.2024 11:56
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Хто кого закопав?! Думай шо кажеш!! Кацапсяче ***** зі своїми підорами прийшло нас вбивати!
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01.10.2024 11:35 Відповісти
Мало восклицательных знаков, я тебе не верю
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01.10.2024 11:40 Відповісти
Меня ваши сексуальные фантазии не интересуют. Зовите меня хоть Адольфом, если вы от этого мокреете.
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01.10.2024 12:15 Відповісти
Може згадаєш, хто розмінував Чонгар та підступи до Маріуполя? Хто прибрав бригади з під Миколаїва? Хто зупинив всі ракетні і артилерійські програми з переозброєння? Хто заборонив аеророзвідку? Безліч питань можна продовжувати... Може кацапня все це зробила? Так, але чиїми рукаи? Вбивати приходять тих, хто не дасть спротиву. На готових до опору не нападають.
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01.10.2024 12:28 Відповісти
уничтожил миллионы противопехотных мин, которых на фронте сейчас остро не хватает
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01.10.2024 12:52 Відповісти
Виновен ху йло, Байден с американским народом и Порошенко с военным производством . ну и кучма немного. Они сорвали планы зеленского по инфраструктуре, шашлыкам, миллиарду гундосов и оккупации Украины .
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01.10.2024 12:32 Відповісти
Не згадуй чучму! Це його наіпали стосовно ЯЗ, а може і не наіпали. Це його багатовекторна політика та дружба з кацапами виростила в Україні олігархізм та наплодили прокацаплених підарасів які за ********** гранти знищили ВПК України та розвалили армію, а бєглий зечара напхав в силові структури кацапів навіть українських паспортів їм не видавши.
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01.10.2024 12:44 Відповісти
Кацапоїдів на лайно крутить від лише спогадів героїв Азову!
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01.10.2024 12:52 Відповісти
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01.10.2024 11:37 Відповісти
Налив та пом'янув побратимів,всіх кого знав та всіх кого не знав,Господь дав мені ще пожити,навіть не розумію чому -Вічна Вам пам'ять,всі Ви -Герої ,та Царство вам Небесне,Воїни...
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01.10.2024 11:38 Відповісти
Боляче.. Вічна слава полеглим Героям! Вічна пам"ять..
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01.10.2024 11:41 Відповісти
А скільки у полоні азовців? Всі вже забули за них. Де Азов? Зелені, де азов?
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01.10.2024 11:42 Відповісти
Недавно був обмін..Трохи Азовців всеж виміняли.."Дядю Колю" виміняли..Харків..
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01.10.2024 22:21 Відповісти
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01.10.2024 11:56 Відповісти
Мудак,а чего же не выходит на митинги жён Азова,а только пиарнулся и в норку.
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01.10.2024 13:09 Відповісти
 
 