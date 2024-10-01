Льотчику Повітряних сил ЗСУ, майору Андрію Пільщикову (Джусу) присвоєно звання Героя України (посмертно)
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) льотчику-винищувачу 40 БрТА Повітряних сил Збройних Сил України, майору Андрію Пільщикову (Джусу).
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ опублікований на сайті ОП.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ПІЛЬЩИКОВУ Андрію Борисовичу – майору (посмертно)", - йдеться в документі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президента Зеленського просять присвоїти звання Герой України Андрію Пільщикову, льотчику-винищувачу 40 БрТА Повітряних сил Збройних Сил України, майору (посмертно).
Відомий льотчик Джус загинув в авіатрощі на Житомирщині 25 серпня 2023 року.
Унаслідок трагедії загинули також двоє інших пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України - В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.
29 серпня Джуса поховали у Києві.
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Про кожног можна сказати: проявив "особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".