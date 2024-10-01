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Льотчику Повітряних сил ЗСУ, майору Андрію Пільщикову (Джусу) присвоєно звання Героя України (посмертно)

Льотчик Джус отримав звання Героя України посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) льотчику-винищувачу 40 БрТА Повітряних сил Збройних Сил України, майору Андрію Пільщикову (Джусу).

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ опублікований на сайті ОП.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ПІЛЬЩИКОВУ Андрію Борисовичу – майору (посмертно)", - йдеться в документі.

Андрій Пільщиков Джус отримав звання Героя України посмертно

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президента Зеленського просять присвоїти звання Герой України  Андрію Пільщикову, льотчику-винищувачу 40 БрТА Повітряних сил Збройних Сил України, майору (посмертно).

Відомий льотчик Джус загинув в авіатрощі на Житомирщині 25 серпня 2023 року.

Унаслідок трагедії загинули також двоє інших пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України - В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

29 серпня Джуса поховали у Києві.

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Автор: 

авіація (4137) Герой України (314) Повітряні сили (2680)


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01.10.2024 11:26 Відповісти
Треба загинути, щоб у зеленського отримати Героя України.
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01.10.2024 11:29 Відповісти
Пільщиков зробив для появи F-16 в Україні в 10 разів більше, ніж все МО, яке було зосереджене на заробітку на яйцях.
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01.10.2024 11:39 Відповісти
Вічна пам"ять Героям! Всім! Без виключень. І дякую за мій мирний сон!
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01.10.2024 11:43 Відповісти
Мертві герої всім вигідні, живих посилають, як небезпека зникає..
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01.10.2024 11:56 Відповісти
Героям Слава! Смерть ворогам! Слава Україні!!
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01.10.2024 11:58 Відповісти
Якщо Героя України отримав пілот, що загинув у нещасному випадку під час навчального польоту, то Героя України варті всі без винятку пілоти, які звгинули під час бойових вильотів...
Про кожног можна сказати: проявив "особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".
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01.10.2024 14:48 Відповісти
 
 