Льотчику Повітряних сил ЗСУ, майору Андрію Пільщикову (Джусу) присвоєно звання Героя України (посмертно)

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) льотчику-винищувачу 40 БрТА Повітряних сил Збройних Сил України, майору Андрію Пільщикову (Джусу).

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ опублікований на сайті ОП.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ПІЛЬЩИКОВУ Андрію Борисовичу – майору (посмертно)", - йдеться в документі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президента Зеленського просять присвоїти звання Герой України Андрію Пільщикову, льотчику-винищувачу 40 БрТА Повітряних сил Збройних Сил України, майору (посмертно).

Відомий льотчик Джус загинув в авіатрощі на Житомирщині 25 серпня 2023 року.

Унаслідок трагедії загинули також двоє інших пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України - В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

29 серпня Джуса поховали у Києві.

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