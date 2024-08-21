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У Києві перейменують вулицю на честь загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса)

На честь Джуса перейменують вулицю у Києві

На честь загиблого льотчика-винищувача 40 БрТА Повітряних сил ЗСУ, майора Андрія Джуса Пільщикова (Джуса) перейменують одну з вулиць у Солом'янському районі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться у відповіді мера Віталія Кличка на відповідну петицію.

Автор ініціативи пропонував перейменувати на честь Джуса вулицю Зеленогірську в Києві.

За його словами, цей топонім з'явився в українській столиці в 1955 році на згадку про російське місто Зеленогорськ.

Міська влада підтримала це рішення, але пояснила, що походження назви цієї вулиці не встановлене і немає офіційного висновку, чи належить вона до російської імперської символіки. Тобто рішення ухвалюватимуть не за законом про декомунізацію.

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Тепер для перейменування треба подати пропозицію з обґрунтуванням, інформаційну довідку про Андрія Пільщикова й письмову згоду родичів.

Нагадаємо, відомий льотчик Джус загинув в авіатрощі на Житомирщині 25 серпня 2023 року.

Унаслідок трагедії загинули також двоє інших пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України - В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

29 серпня Джуса поховали у Києві.

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Автор: 

Київ (19400) перейменування (584)


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21.08.2024 15:38 Відповісти
Зеленогорская больше напоминает не улицу,а въезд в какие-то древние гаражи,могли бы найти и поприличнее
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21.08.2024 16:29 Відповісти
Кацапа - мудака - однодневку из ольгино под британским флагом корежит! 👌
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21.08.2024 17:04 Відповісти
Видать знакомые в Киеве при бабках и связях раз с помпой устраивали проводы еще и улицу выбили
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21.08.2024 17:12 Відповісти
кретин !

Джус - вже частина історії ВПС України !
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21.08.2024 19:59 Відповісти
Бидло Антон !
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21.08.2024 23:05 Відповісти
может хватит улицы менять - что за советские методы , других вариантов как увековечить память в мозгах нету? как воровать то целые схемы придумывают , а тут ноль фантазии
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22.08.2024 08:13 Відповісти
 
 