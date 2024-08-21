У Києві перейменують вулицю на честь загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса)

На честь загиблого льотчика-винищувача 40 БрТА Повітряних сил ЗСУ, майора Андрія Джуса Пільщикова (Джуса) перейменують одну з вулиць у Солом'янському районі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться у відповіді мера Віталія Кличка на відповідну петицію.

Автор ініціативи пропонував перейменувати на честь Джуса вулицю Зеленогірську в Києві.

За його словами, цей топонім з'явився в українській столиці в 1955 році на згадку про російське місто Зеленогорськ.

Міська влада підтримала це рішення, але пояснила, що походження назви цієї вулиці не встановлене і немає офіційного висновку, чи належить вона до російської імперської символіки. Тобто рішення ухвалюватимуть не за законом про декомунізацію.

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Тепер для перейменування треба подати пропозицію з обґрунтуванням, інформаційну довідку про Андрія Пільщикова й письмову згоду родичів.

Нагадаємо, відомий льотчик Джус загинув в авіатрощі на Житомирщині 25 серпня 2023 року.

Унаслідок трагедії загинули також двоє інших пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України - В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

29 серпня Джуса поховали у Києві.

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