В Киеве переименуют улицу в честь погибшего пилота Андрея Пильщикова (Джуса)

В честь погибшего летчика-истребителя 40 БрТА Воздушных сил ВСУ, майора Андрея Джуса Пильщикова (Джуса) переименуют одну из улиц в Соломенском районе Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе мэра Виталия Кличко на соответствующую петицию.

Автор инициативы предлагал переименовать в честь Джуса улицу Зеленогорскую в Киеве.

По его словам, этот топоним появился в украинской столице в 1955 году в память о российском городе Зеленогорск.

Городские власти поддержали это решение, но объяснили, что происхождение названия этой улицы не установлено и нет официального заключения, относится ли оно к российской имперской символике. То есть решение будут принимать не по закону о декоммунизации.

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Теперь для переименования надо подать предложение с обоснованием, информационную справку об Андрее Пильщикове и письменное согласие родственников.

Напомним, известный летчик Джус погиб в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа 2023 года.

В результате трагедии погибли также двое других пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины - Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

29 августа Джуса похоронили в Киеве.

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