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В Киеве переименуют улицу в честь погибшего пилота Андрея Пильщикова (Джуса)

На честь Джуса перейменують вулицю у Києві

В честь погибшего летчика-истребителя 40 БрТА Воздушных сил ВСУ, майора Андрея Джуса Пильщикова (Джуса) переименуют одну из улиц в Соломенском районе Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе мэра Виталия Кличко на соответствующую петицию.

Автор инициативы предлагал переименовать в честь Джуса улицу Зеленогорскую в Киеве.

По его словам, этот топоним появился в украинской столице в 1955 году в память о российском городе Зеленогорск.

Городские власти поддержали это решение, но объяснили, что происхождение названия этой улицы не установлено и нет официального заключения, относится ли оно к российской имперской символике. То есть решение будут принимать не по закону о декоммунизации.

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Теперь для переименования надо подать предложение с обоснованием, информационную справку об Андрее Пильщикове и письменное согласие родственников.

Напомним, известный летчик Джус погиб в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа 2023 года.

В результате трагедии погибли также двое других пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины - Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

29 августа Джуса похоронили в Киеве.

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Автор: 

Киев (25466) переименования (739)


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Хороша новина!
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21.08.2024 15:38 Ответить
Зеленогорская больше напоминает не улицу,а въезд в какие-то древние гаражи,могли бы найти и поприличнее
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21.08.2024 16:29 Ответить
Кацапа - мудака - однодневку из ольгино под британским флагом корежит! 👌
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21.08.2024 17:04 Ответить
Видать знакомые в Киеве при бабках и связях раз с помпой устраивали проводы еще и улицу выбили
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21.08.2024 17:12 Ответить
кретин !

Джус - вже частина історії ВПС України !
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21.08.2024 19:59 Ответить
Бидло Антон !
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21.08.2024 23:05 Ответить
может хватит улицы менять - что за советские методы , других вариантов как увековечить память в мозгах нету? как воровать то целые схемы придумывают , а тут ноль фантазии
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22.08.2024 08:13 Ответить
 
 