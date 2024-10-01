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Летчику Воздушных сил ВСУ, майору Андрею Пильщикову (Джусу) присвоено звание Героя Украины (посмертно)

Льотчик Джус отримав звання Героя України посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) летчику-истребителю 40 БрТА Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, майору Андрею Пильщикову (Джусу).

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золота Зірка" ПИЛЬЩИКОВУ Андрею Борисовичу - майору (посмертно)", - говорится в документе.

Андрій Пільщиков Джус отримав звання Героя України посмертно

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Напомним, ранее сообщалось, что президента Зеленского просят присвоить звание Герой Украины (посмертно) Андрею Пильщикову, летчику-истребителю 40 БрТА Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, майору (посмертно).

Известный летчик Джус погиб в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа 2023 года.

В результате трагедии погибли также двое других пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины - Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

29 августа Джуса похоронили в Киеве.

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Автор: 

авиация (2834) Герой Украины (456) Воздушные силы (2340)


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01.10.2024 11:26 Ответить
Треба загинути, щоб у зеленського отримати Героя України.
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01.10.2024 11:29 Ответить
Пільщиков зробив для появи F-16 в Україні в 10 разів більше, ніж все МО, яке було зосереджене на заробітку на яйцях.
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01.10.2024 11:39 Ответить
Вічна пам"ять Героям! Всім! Без виключень. І дякую за мій мирний сон!
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01.10.2024 11:43 Ответить
Мертві герої всім вигідні, живих посилають, як небезпека зникає..
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01.10.2024 11:56 Ответить
Героям Слава! Смерть ворогам! Слава Україні!!
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01.10.2024 11:58 Ответить
Якщо Героя України отримав пілот, що загинув у нещасному випадку під час навчального польоту, то Героя України варті всі без винятку пілоти, які звгинули під час бойових вильотів...
Про кожног можна сказати: проявив "особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".
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01.10.2024 14:48 Ответить
 
 