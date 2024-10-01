Летчику Воздушных сил ВСУ, майору Андрею Пильщикову (Джусу) присвоено звание Героя Украины (посмертно)
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) летчику-истребителю 40 БрТА Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, майору Андрею Пильщикову (Джусу).
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте ОП.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золота Зірка" ПИЛЬЩИКОВУ Андрею Борисовичу - майору (посмертно)", - говорится в документе.
Напомним, ранее сообщалось, что президента Зеленского просят присвоить звание Герой Украины (посмертно) Андрею Пильщикову, летчику-истребителю 40 БрТА Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, майору (посмертно).
Известный летчик Джус погиб в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа 2023 года.
В результате трагедии погибли также двое других пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины - Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
29 августа Джуса похоронили в Киеве.
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Про кожног можна сказати: проявив "особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".