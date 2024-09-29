Зарегистрирована петиция о присвоении звания Героя Украины (посмертно) воину 3-й ОШБр Данилу Буряку (Голливуду)

Зарегистрирована петиция о присвоении звания Героя Украины посмертно Данилу Буряку (Голливуду) - бойцу 3-й Отдельной штурмовой бригады, который погиб в июле 2023 года под Андреевкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую петицию зарегистрировали на сайте ОП.

Что известно о воине?

"Начал свою борьбу за независимость Украины еще в 2014 году. Сначала служил в подразделении ПВО, впоследствии перевелся в состав 28-й ОМБр, участвовал и отличился в боях за Марьинку в 2015 году. С первого дня полномасштабного вторжения россиян вступил в ряды добровольческого подразделения, которое впоследствии стало костяком 3-й Отдельной штурмовой бригады. Участвовал в обороне Киева, в боях вблизи населенных пунктов Мощун и Горенка", - говорится в тексте.

В марте 2022 года без раздумий вызвался лететь в оккупированный Мариуполь, где провел неделю, "изобретательно и дерзко уничтожая вооруженного всем возможным оккупанта";

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Благодаря его отчаянной смелости и профессиональным навыкам бойцы штурмовых групп Сил сопротивления добирались до укрытий после боевых выходов, не неся безвозвратных потерь. Огнем прикрывая эвакуацию тяжелораненых, сам получил тяжелое поражение и был вывезен на безопасную территорию.

"Как только встал на ноги, вернулся в армию уже в составе 3-й штурмовой бригады: сначала тренировал молодых воинов, готовил к будущему аду Бахмута. Зимой 2023 года стал вместе с ними на сопротивление потокам "вагнеров" около Клещиевки. Его знания, стратегический талант и безоговорочное лидерство помогли подразделению стабилизировать линию фронта на отведенном направлении", - говорится в петиции.

В течение всего времени, до последнего вздоха, участвовал во всех штурмовых операциях своей роты с 6 мая по 24 июля 2023 года. Неоднократно в наступательных боях брал в плен военнослужащих российской армии.

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Неизменно выполнял роль командира штурмовой группы. Все его боевые выходы этого периода завершались не только выполнением поставленных задач, но и достижением больших целей, чем было запланировано командованием.

"Голливуд" погиб под Андреевкой, прикрыв собой тяжелораненного побратима.

"Нация каждый раз много теряет, когда уходят такие воины, как Данило Буряк. Своими поступками он доказал, что достоин самого высокого в Украине звания - Герой Украины. Теперь время Государству, за которое он боролся, сделать то, что положено", - подчеркнул автор петиции.

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