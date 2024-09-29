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Новости Война
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Зарегистрирована петиция о присвоении звания Героя Украины (посмертно) воину 3-й ОШБр Данилу Буряку (Голливуду)

Зеленського просять присвоїти звання Героя України посмертно воїну 3 ОШБр Данилу Буряку

Зарегистрирована петиция о присвоении звания Героя Украины посмертно Данилу Буряку (Голливуду) - бойцу 3-й Отдельной штурмовой бригады, который погиб в июле 2023 года под Андреевкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую петицию зарегистрировали на сайте ОП.

Что известно о воине?

"Начал свою борьбу за независимость Украины еще в 2014 году. Сначала служил в подразделении ПВО, впоследствии перевелся в состав 28-й ОМБр, участвовал и отличился в боях за Марьинку в 2015 году. С первого дня полномасштабного вторжения россиян вступил в ряды добровольческого подразделения, которое впоследствии стало костяком 3-й Отдельной штурмовой бригады. Участвовал в обороне Киева, в боях вблизи населенных пунктов Мощун и Горенка", - говорится в тексте.

В марте 2022 года без раздумий вызвался лететь в оккупированный Мариуполь, где провел неделю, "изобретательно и дерзко уничтожая вооруженного всем возможным оккупанта";

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Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) воїну 3 ОШБр Данилу Буряку (Голівуду)

Благодаря его отчаянной смелости и профессиональным навыкам бойцы штурмовых групп Сил сопротивления добирались до укрытий после боевых выходов, не неся безвозвратных потерь. Огнем прикрывая эвакуацию тяжелораненых, сам получил тяжелое поражение и был вывезен на безопасную территорию.

"Как только встал на ноги, вернулся в армию уже в составе 3-й штурмовой бригады: сначала тренировал молодых воинов, готовил к будущему аду Бахмута. Зимой 2023 года стал вместе с ними на сопротивление потокам "вагнеров" около Клещиевки. Его знания, стратегический талант и безоговорочное лидерство помогли подразделению стабилизировать линию фронта на отведенном направлении", - говорится в петиции.

В течение всего времени, до последнего вздоха, участвовал во всех штурмовых операциях своей роты с 6 мая по 24 июля 2023 года. Неоднократно в наступательных боях брал в плен военнослужащих российской армии.

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Неизменно выполнял роль командира штурмовой группы. Все его боевые выходы этого периода завершались не только выполнением поставленных задач, но и достижением больших целей, чем было запланировано командованием.

"Голливуд" погиб под Андреевкой, прикрыв собой тяжелораненного побратима.

Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) воїну 3 ОШБр Данилу Буряку (Голівуду)

"Нация каждый раз много теряет, когда уходят такие воины, как Данило Буряк. Своими поступками он доказал, что достоин самого высокого в Украине звания - Герой Украины. Теперь время Государству, за которое он боролся, сделать то, что положено", - подчеркнул автор петиции.

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Автор: 

Герой Украины (456) петиция (356) 3-я Отдельная штурмовая бригада (426)


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Топ комментарии
+13
Героям Слава!
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29.09.2024 16:26
+6
Капец. Это что за постанова, что награды нужно выпрашивать?
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29.09.2024 16:48
+4
Слава! Слава! Слава!
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29.09.2024 16:34
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Героям Слава!
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29.09.2024 16:26 Ответить
Слава! Слава! Слава!
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29.09.2024 16:34 Ответить
Капец. Это что за постанова, что награды нужно выпрашивать?
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29.09.2024 16:48 Ответить
Я Закликаю президента України присвоїти звання героя України Єрмаку, обов'язково посмертно!!! Знайти Єрмаку помічника для перепрви через річку Стікс
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29.09.2024 16:49 Ответить
Готовий вислати поромщику дві монети по 10 гривень.
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29.09.2024 17:04 Ответить
Кого просять??? Нікчему, мерзотника, злодюгу, брехуна, багаторазового ухилянта від служби в Армії просять присвоїти звання Героя Герою! Бігме ця країна збожеволіла...
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29.09.2024 17:01 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.09.2024 17:46 Ответить
Слава Герою 🙏🏼🙏🏼🙏🏼😪😪😪
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29.09.2024 18:07 Ответить
Я підписав!
Слава Герою!
Слава нації!
Смерть ворогам!
УКРАЇНІ-СЛАВА!
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29.09.2024 18:21 Ответить
Зареєструйте петицію про заборону присвоєння "Героя України" посмертно під час війни. Нам потрібні живі Герої! Після війни можна потрібно буде оцінити вклад кожного, а зараз латентні вороги України намагаються навязати суспільству точку зору згідно якої "Герой України" це обовязково "мертвий Герой". Така точка зору вже поступово охоплює маси населення, що шкодить проведеденню мобілізації. Хто хоче стати "мертвим Героєм"? Древня східна мудрість каже що "Краще бути живою собакою ніж мертвим левом" і саме така "ідея виживання" навязується нам єрмакамі і зєлєнскімі.
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29.09.2024 20:35 Ответить
Приголомшливий бойовий шлях! Яких людей втрачає країна. Сумно.
Вічна пам'ять Воїну
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30.09.2024 02:32 Ответить
 
 