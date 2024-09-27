Украинские воины отразили три волны механизированного штурма оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО боя

Украинские воины отбили три подряд механизированные атаки российских оккупантов на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для штурма тремя заходами оккупанты привлекли танки, БТР, БМП и МТ-ЛБ. Подразделения Третьей штурмовой сразу ударили по колонне дронами и вывели часть бронетехники из строя. Уцелевший танк, который пытался прорваться - догнали с FPV. Еще два танка и бетеер поразили, остановили движение, и на ходу добили тех, кто хотел убежать.

"Эффективность и профит: многочисленную технику разобрали только беспилотниками, вражеские атаки - успешно отбили! Бойцы "FATUM" с Противотанкового, "Primus" с 1-го штурмового, бойцы 2-го штурмового, "Revenge group" с 1-го механизированного батальонов и наш ББС продолжают уничтожать врага на Харьковщине", пишут бойцы в комментарии к видео фрагментов боя.

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