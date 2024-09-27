Українські воїни відбили три хвилі механізованого штурму окупантів на Харківщині. ВIДЕО бою
Українські воїни відбили три поспіль механізовані атаки російських окупантів на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для штурму трьома заходами окупанти залучили танки, БТР, БМП та МТ-ЛБ. Підрозділи Третьої штурмової відразу вдарили по колоні дронами і вивели частину бронетехніки з ладу. Вцілілий танк, який намагався прорватися - наздогнали з FPV. Ще два танки та бетер уразили, зупинили рух, і на ходу добили тих, хто хотів утекти.
"Ефективність і профіт: чисельну техніку розібрали лише безпілотниками, ворожі атаки - успішно відбили! Бійці "FATUM" з Протитанкового, "Primus" з 1-го штурмового, бійці 2-го штурмового, "Revenge group" з 1-го механізованого батальйонів та наш ББС продовжують нищити ворога на Харківщині", пишуть бійці у коментарі до відео фрагментів бою.
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