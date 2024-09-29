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Новини Війна
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Зареєстрована петиція про присвоєння звання Героя України (посмертно) воїну 3 ОШБр Данилу Буряку (Голівуду)

Зеленського просять присвоїти звання Героя України посмертно воїну 3 ОШБр Данилу Буряку

На сайті Офісу президента зареєстровано петицію про присвоєння звання Героя України посмертно Данилу Буряку (Голлівуду) - бійцю 3-ї Окремої штурмової бригади, який загинув у липні 2023 року під Андріївкою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну петицію

Що відомо про воїна?

"Розпочав свою боротьбу за незалежність України ще у 2014 році - спочатку служив в підрозділі ППО, згодом перевівся до складу 28 ОМБр, брав участь і відзначився в боях за Мар’їнку у 2015 році.  З першого дня повномасштабного вторгнення росіян вступив до лав добровольчого підрозділу, який згодом став кістяком 3 окремої штурмової бригади. Брав участь в обороні Києва, в боях поблизу населених пунктів Мощун та Горенка", - йдеться в тексті.

У березні 2022 року без зайвих роздумів і зволікань зголосився летіти в окупований Маріуполь, де провів тиждень, "винахідливо та зухвало знищуючи озброєного всім можливим окупанта";

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Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) воїну 3 ОШБр Данилу Буряку (Голівуду)

Завдяки його відчайдушній сміливості й професійним навичкам бійці штурмових груп сил спротиву добиралися до укриттів після бойових виходів, не зазнаючи безповоротних втрат. Вогнем прикриваючи евакуацію важкопоранених, сам дістав важке ураження і був вивезений на безпечну територію.

"Утім, щойно ставши на ноги, повернувся у військо уже в складі 3 штурмової бригади: спочатку тренував молодих воїнів, готував до майбутнього пекла Бахмуту, і взимку 2023 року став разом з ними на спротив потокам "вагнерів" біля Кліщіївки. Його знання, стратегічний талант та беззаперечне лідерство допомогли підрозділу стабілізувати лінію фронту на відведеному напрямку", - зазначено у петиції.

Упродовж всього часу, до останнього подиху, брав участь у всіх штурмових операціях своєї роти з 06 травня по 24 липня 2023 року. Неодноразово в наступальних боях полонив військовослужбовців російської армії.

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Незмінно виконував роль командира штурмової групи. Всі його бойові виходи цього періоду завершувались не лише виконанням поставлених завдань, але й досягненням більших цілей, ніж було заплановано командуванням.

Голівуд загинув під Андріївкою, прикривши собою важкопораненого побратима.

Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) воїну 3 ОШБр Данилу Буряку (Голівуду)

"Нація щоразу багато втрачає, коли йдуть такі воїни, як Данило Буряк. Своїми вчинками він довів, що гідний найвищого в Україні звання - Герой України. Тепер час Державі, за яку він боровся, зробити те, що належить", - наголосив автор петиції.

Наразі зібрано понад 14 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних.

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Автор: 

Герой України (314) петиція (320) 3 Окрема штурмова бригада (439)


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Топ коментарі
+13
Героям Слава!
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29.09.2024 16:26
+6
Капец. Это что за постанова, что награды нужно выпрашивать?
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29.09.2024 16:48
+4
Слава! Слава! Слава!
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29.09.2024 16:34
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Героям Слава!
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29.09.2024 16:26 Відповісти
Слава! Слава! Слава!
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29.09.2024 16:34 Відповісти
Капец. Это что за постанова, что награды нужно выпрашивать?
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29.09.2024 16:48 Відповісти
Я Закликаю президента України присвоїти звання героя України Єрмаку, обов'язково посмертно!!! Знайти Єрмаку помічника для перепрви через річку Стікс
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29.09.2024 16:49 Відповісти
Готовий вислати поромщику дві монети по 10 гривень.
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29.09.2024 17:04 Відповісти
Кого просять??? Нікчему, мерзотника, злодюгу, брехуна, багаторазового ухилянта від служби в Армії просять присвоїти звання Героя Герою! Бігме ця країна збожеволіла...
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29.09.2024 17:01 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.09.2024 17:46 Відповісти
Слава Герою 🙏🏼🙏🏼🙏🏼😪😪😪
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29.09.2024 18:07 Відповісти
Я підписав!
Слава Герою!
Слава нації!
Смерть ворогам!
УКРАЇНІ-СЛАВА!
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29.09.2024 18:21 Відповісти
Зареєструйте петицію про заборону присвоєння "Героя України" посмертно під час війни. Нам потрібні живі Герої! Після війни можна потрібно буде оцінити вклад кожного, а зараз латентні вороги України намагаються навязати суспільству точку зору згідно якої "Герой України" це обовязково "мертвий Герой". Така точка зору вже поступово охоплює маси населення, що шкодить проведеденню мобілізації. Хто хоче стати "мертвим Героєм"? Древня східна мудрість каже що "Краще бути живою собакою ніж мертвим левом" і саме така "ідея виживання" навязується нам єрмакамі і зєлєнскімі.
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29.09.2024 20:35 Відповісти
Приголомшливий бойовий шлях! Яких людей втрачає країна. Сумно.
Вічна пам'ять Воїну
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30.09.2024 02:32 Відповісти
 
 