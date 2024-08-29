Зеленський зустрівся з рідними Героїв України та вручив ордени "Золота Зірка" і сертифікати на квартири. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський зустрівся з рідними Героїв України та вручив 16 орденів "Золота Зірка" і 22 сертифікати на квартири.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України. Найвищого державного звання удостоєні:

Солдат Віктор Кучук

Сержант Леонід Янголь

Старший сержант Юрій Сікиринський

Старший сержант Олександр Колодяжний

Солдат Павло Думанський

Полковник Сергій Лі

Старший матрос Павло Малофеєнко

Молодший сержант Сергій Яріш

Старший солдат Ілля Долматов

Капітан Едуард Шаран

Штаб-сержант Микола Бомко

Лейтенант Сергій Гриценко

Майор Анатолій Лоюк

Майор Ігор Пугач

Капітан Денис Шевченко

Капітан Сергій Кириленко





Також читайте: Зеленський підписав указ про надання житла Героям України











Президент також вручив сертифікати на квартири родинам 22 загиблих Героїв України. Документи на житло отримали родичі 18 військових ЗСУ, трьох нацгвардійців та одного прикордонника.







Читайте: Зеленський присвоїв звання Герой України 17 воїнам, 14 з них посмертно



