Зеленський зустрівся з рідними Героїв України та вручив ордени "Золота Зірка" і сертифікати на квартири. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський зустрівся з рідними Героїв України та вручив 16 орденів "Золота Зірка" і 22 сертифікати на квартири.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Президент вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України. Найвищого державного звання удостоєні:
- Солдат Віктор Кучук
- Сержант Леонід Янголь
- Старший сержант Юрій Сікиринський
- Старший сержант Олександр Колодяжний
- Солдат Павло Думанський
- Полковник Сергій Лі
- Старший матрос Павло Малофеєнко
- Молодший сержант Сергій Яріш
- Старший солдат Ілля Долматов
- Капітан Едуард Шаран
- Штаб-сержант Микола Бомко
- Лейтенант Сергій Гриценко
- Майор Анатолій Лоюк
- Майор Ігор Пугач
- Капітан Денис Шевченко
- Капітан Сергій Кириленко
Президент також вручив сертифікати на квартири родинам 22 загиблих Героїв України. Документи на житло отримали родичі 18 військових ЗСУ, трьох нацгвардійців та одного прикордонника.
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Но хотелось бы уточнить, кто там застройщик и во сколько они обошлись бюджету.