Зеленський підписав указ про надання житла Героям України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, яким присвоїли звання Герой України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті ОП.

Так, Статут звання Герой України доповнено новим розділом, де передбачено, зокрема, що "особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов".

"У разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєно звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов", - йдеться в указі.

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Допомога надаватиметься в межах встановлених норм забезпечення житлом за рахунок Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, розвідувальних органів, Управління державної охорони та Служби безпеки України, де громадяни проходять або проходили службу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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