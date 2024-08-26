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Зеленський підписав указ про надання житла Героям України

Героям України надаватимуть житло: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, яким присвоїли звання Герой України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті ОП.

Так, Статут звання Герой України доповнено новим розділом, де передбачено, зокрема, що "особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов".

"У разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєно звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов", - йдеться в указі.

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Допомога надаватиметься в межах встановлених норм забезпечення житлом за рахунок Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, розвідувальних органів, Управління державної охорони та Служби безпеки України, де громадяни проходять або проходили службу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Автор: 

Герой України (313) житло (1061) Зеленський Володимир (23715)


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Топ коментарі
+10
Це все правильно.Але,може краще поки що клепати побільше ракет? То і Героїв буде менше...
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26.08.2024 15:25
+8
Юрі Бойку, Герою України житло надайте. І харчування за державний кошт. На 25 років.
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26.08.2024 15:31
+7
Нарешті в Кошового буде житло)
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26.08.2024 15:38
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Це все правильно.Але,може краще поки що клепати побільше ракет? То і Героїв буде менше...
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26.08.2024 15:25 Відповісти
Все вірно. Це як з виплатами за загибель під час бойових дій: краще мотивувати грошовими виплатами живих, ніж 15млн.родинам загиблих. Більше б добровольців було б й менше смертей виловлених на вулиці.
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26.08.2024 15:42 Відповісти
Та й сума взагалі трохи завелика.Краще б готувались до вторгнення,то й платити стільки б не треба було б. .
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26.08.2024 15:54 Відповісти
Тільки за чий рахунок ?
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26.08.2024 15:28 Відповісти
Юрі Бойку, Герою України житло надайте. І харчування за державний кошт. На 25 років.
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26.08.2024 15:31 Відповісти
Нарешті в Кошового буде житло)
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26.08.2024 15:38 Відповісти
А він досі на вокзалі живе?
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26.08.2024 15:55 Відповісти
Так
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26.08.2024 16:21 Відповісти
о, у лисого і юзіка буде новосілля )) хероїв вони вже давно отримали "тайнопотужним указом" ))
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26.08.2024 15:38 Відповісти
Цікаво, а Героїв він сам буде призначати, ті які "достойні"?
Хто для зеленського герої?
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26.08.2024 15:44 Відповісти
зараз кількість петицій про присвоєння звання героя вдесятериться
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26.08.2024 15:44 Відповісти
О, тепер треба стежити за наближеними та друзями-родичами хрінпіду
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26.08.2024 15:50 Відповісти
А Зеленский когда станет героем Украины?
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26.08.2024 15:56 Відповісти
Так це треба було зробити,
заради сімей загиблих Героїв, ті що робили все можливе, щоб захистити Україну,
може в момент, коли гинули, вони не думали про своє життя і сім'ї., але Держава повинна про них подбати,
пішли найкращі, а скільки піни залишилося, яка нині ними спекулює
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26.08.2024 16:04 Відповісти
Але ж сертифікати на квартири вже видаються з початку року
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26.08.2024 16:04 Відповісти
Зеленський посмертно надав звання Героїв України з врученням ордена "Золота зірка" ДЕВ'ЯТЬОМ членам екіпажу - пілотам і бортпровідникам - літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» з Тегерану до Києва, збитого в Ірані після злету 8 січня 2020 року, своїм указом 29 грудня 2020 р. - як мовилося в документі, «за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку».

За "Статутом звання "Герой України" , воно надається громадянам України «за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень » і може надаватися посмертно.
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26.08.2024 16:14 Відповісти
О, норм. Герой України і депутат від провладної партії ППЗЖ Юрій Бойко нарешті зможе отримати житло.
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26.08.2024 17:26 Відповісти
 
 