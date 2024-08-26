Зеленский подписал указ о предоставлении жилья Героям Украины
Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья гражданам, которым присвоили звание Герой Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте ОП.
Так, Устав звания Герой Украины дополнен новым разделом, где предусмотрено, в частности, что "лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", может предоставляться единовременная адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий".
"В случае присвоения звания Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" посмертно или в случае смерти лица, которому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", единовременная адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания может предоставляться членам семей таких лиц независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий", - говорится в указе.
Помощь будет предоставляться в пределах установленных норм обеспечения жильем за счет Министерства обороны, Министерства внутренних дел, разведывательных органов, Управления государственной охраны и Службы безопасности Украины, где граждане проходят или проходили службу.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Хто для зеленського герої?
заради сімей загиблих Героїв, ті що робили все можливе, щоб захистити Україну,
може в момент, коли гинули, вони не думали про своє життя і сім'ї., але Держава повинна про них подбати,
пішли найкращі, а скільки піни залишилося, яка нині ними спекулює
За "Статутом звання "Герой України" , воно надається громадянам України «за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень » і може надаватися посмертно.