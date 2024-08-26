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Зеленский подписал указ о предоставлении жилья Героям Украины

Героям України надаватимуть житло: Зеленський підписав указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья гражданам, которым присвоили звание Герой Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте ОП.

Так, Устав звания Герой Украины дополнен новым разделом, где предусмотрено, в частности, что "лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", может предоставляться единовременная адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий".

"В случае присвоения звания Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" посмертно или в случае смерти лица, которому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", единовременная адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания может предоставляться членам семей таких лиц независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий", - говорится в указе.

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Помощь будет предоставляться в пределах установленных норм обеспечения жильем за счет Министерства обороны, Министерства внутренних дел, разведывательных органов, Управления государственной охраны и Службы безопасности Украины, где граждане проходят или проходили службу.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Автор: 

Герой Украины (455) жилье (907) Зеленский Владимир (20246)


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Топ комментарии
+10
Це все правильно.Але,може краще поки що клепати побільше ракет? То і Героїв буде менше...
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26.08.2024 15:25
+8
Юрі Бойку, Герою України житло надайте. І харчування за державний кошт. На 25 років.
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26.08.2024 15:31
+7
Нарешті в Кошового буде житло)
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26.08.2024 15:38
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Це все правильно.Але,може краще поки що клепати побільше ракет? То і Героїв буде менше...
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26.08.2024 15:25 Ответить
Все вірно. Це як з виплатами за загибель під час бойових дій: краще мотивувати грошовими виплатами живих, ніж 15млн.родинам загиблих. Більше б добровольців було б й менше смертей виловлених на вулиці.
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26.08.2024 15:42 Ответить
Та й сума взагалі трохи завелика.Краще б готувались до вторгнення,то й платити стільки б не треба було б. .
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26.08.2024 15:54 Ответить
Тільки за чий рахунок ?
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26.08.2024 15:28 Ответить
Юрі Бойку, Герою України житло надайте. І харчування за державний кошт. На 25 років.
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26.08.2024 15:31 Ответить
Нарешті в Кошового буде житло)
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26.08.2024 15:38 Ответить
А він досі на вокзалі живе?
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26.08.2024 15:55 Ответить
Так
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26.08.2024 16:21 Ответить
о, у лисого і юзіка буде новосілля )) хероїв вони вже давно отримали "тайнопотужним указом" ))
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26.08.2024 15:38 Ответить
Цікаво, а Героїв він сам буде призначати, ті які "достойні"?
Хто для зеленського герої?
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26.08.2024 15:44 Ответить
зараз кількість петицій про присвоєння звання героя вдесятериться
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26.08.2024 15:44 Ответить
О, тепер треба стежити за наближеними та друзями-родичами хрінпіду
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26.08.2024 15:50 Ответить
А Зеленский когда станет героем Украины?
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26.08.2024 15:56 Ответить
Так це треба було зробити,
заради сімей загиблих Героїв, ті що робили все можливе, щоб захистити Україну,
може в момент, коли гинули, вони не думали про своє життя і сім'ї., але Держава повинна про них подбати,
пішли найкращі, а скільки піни залишилося, яка нині ними спекулює
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26.08.2024 16:04 Ответить
Але ж сертифікати на квартири вже видаються з початку року
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26.08.2024 16:04 Ответить
Зеленський посмертно надав звання Героїв України з врученням ордена "Золота зірка" ДЕВ'ЯТЬОМ членам екіпажу - пілотам і бортпровідникам - літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» з Тегерану до Києва, збитого в Ірані після злету 8 січня 2020 року, своїм указом 29 грудня 2020 р. - як мовилося в документі, «за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку».

За "Статутом звання "Герой України" , воно надається громадянам України «за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень » і може надаватися посмертно.
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26.08.2024 16:14 Ответить
О, норм. Герой України і депутат від провладної партії ППЗЖ Юрій Бойко нарешті зможе отримати житло.
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26.08.2024 17:26 Ответить
 
 