Зеленский подписал указ о предоставлении жилья Героям Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья гражданам, которым присвоили звание Герой Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте ОП.

Так, Устав звания Герой Украины дополнен новым разделом, где предусмотрено, в частности, что "лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", может предоставляться единовременная адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий".

"В случае присвоения звания Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" посмертно или в случае смерти лица, которому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", единовременная адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания может предоставляться членам семей таких лиц независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий", - говорится в указе.

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Помощь будет предоставляться в пределах установленных норм обеспечения жильем за счет Министерства обороны, Министерства внутренних дел, разведывательных органов, Управления государственной охраны и Службы безопасности Украины, где граждане проходят или проходили службу.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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