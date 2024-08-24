Зеленский присвоил звание "Герой Украины" трем воинам

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины воинам Андрею Головне, Владимиру Мищенко и Александру Роговскому.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют указы №517/2024, №518/2024 и №519/2024 от 23 августа, опубликованные на сайте главы государства.

Так, Зеленский присвоил звание звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" младшему сержанту Андрею Головне, старшему сержанту Владимиру Мищенко и младшему лейтенанту Александру Роговскому.

Как отмечается, звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоены "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

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Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве четыре улицы назвали именами летчиков - Вадима Благовисного, Геннадия Матуляка, Даниила Мурашко, Егора Середюка. Все они - Герои Украины, награжденные этим высшим званием посмертно.