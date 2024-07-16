Зеленский присвоил звание Героя Украины семи воинам - посмертно

Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" семерым воинам (посмертно).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Награды присвоены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

Звание Герой Украины присвоено:

Долматову Илье Александровичу - старшему солдату (посмертно)

Янголю Леониду Михайловичу - сержанту (посмертно)

Циханюку Алексею Руслановичу - солдату (посмертно)

Собченко Артему Юрьевичу - младшему сержанту (посмертно)

Рубану Олегу Алексеевичу - младшему сержанту (посмертно)

Ли Сергею Георгиевичу - полковнику (посмертно)

Костюченко Сергею Петровичу - старшему сержанту (посмертно).

Также смотрите: Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины и семьям павших Героев. ФОТОрепортаж