Зеленский присвоил звание Героя Украины семи воинам - посмертно
Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" семерым воинам (посмертно).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Награды присвоены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.
Звание Герой Украины присвоено:
- Долматову Илье Александровичу - старшему солдату (посмертно)
- Янголю Леониду Михайловичу - сержанту (посмертно)
- Циханюку Алексею Руслановичу - солдату (посмертно)
- Собченко Артему Юрьевичу - младшему сержанту (посмертно)
- Рубану Олегу Алексеевичу - младшему сержанту (посмертно)
- Ли Сергею Георгиевичу - полковнику (посмертно)
- Костюченко Сергею Петровичу - старшему сержанту (посмертно).
