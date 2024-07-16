РУС
Зеленский присвоил звание Героя Украины семи воинам - посмертно

герой

Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" семерым воинам (посмертно).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Награды присвоены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

Звание Герой Украины присвоено:

  • Долматову Илье Александровичу - старшему солдату (посмертно)
  • Янголю Леониду Михайловичу - сержанту (посмертно)
  • Циханюку Алексею Руслановичу - солдату (посмертно)
  • Собченко Артему Юрьевичу - младшему сержанту (посмертно)
  • Рубану Олегу Алексеевичу - младшему сержанту (посмертно)
  • Ли Сергею Георгиевичу - полковнику (посмертно)
  • Костюченко Сергею Петровичу - старшему сержанту (посмертно).

Также смотрите: Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины и семьям павших Героев. ФОТОрепортаж

Герой Украины (489) награда (1851) потери (4566)
+1
Багато Героїів-живі. Але стосовно отого базового твердження : є альтернатива-завжди можна залишатися живим, але-сцикуном.
15.07.2024 21:33 Ответить
15.07.2024 21:33 Ответить
На жаль, як ми всі бачимо, більшість звань «героїв» присвоєно загиблим воїнам.
15.07.2024 21:43 Ответить
Щоб отримати звання Героя України треба загинути? Живих героїв не буває по версії опи? Бо як ще інакше пояснити,що при нагороджені значно більше з припискою"посмертно"? Вічна слава Героям!!!
16.07.2024 07:37 Ответить
 
 