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Зеленський присвоїв звання "Герой України" трьом воїнам

Герой України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України воїнам Андрію Головні, Володимиру Міщенку та Олександру Роговському.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать укази №517/2024, №518/2024 та №519/2024 від 23 серпня, опубліковані на сайті глави держави.

Так, Зеленський присвоїв звання звання "Герой України" із врученням ордена "Золота Зірка" молодшому сержанту Андрію Головні, старшому сержанту Володимиру Міщенку та молодшому лейтенанту Олександру Роговському.

Як зазначається, звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" присвоєні "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу".

Читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України сімом воїнам - посмертно

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві чотири вулиці назвали іменами льотчиків - Вадима Благовісного, Геннадія Матуляка, Данила Мурашка, Єгора Середюка. Усі вони - Герої України, нагороджені цим найвищим званням посмертно.

Автор: 

Герой України (313) Зеленський Володимир (23689)


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Взяти з рук цього "пана" щось?
.........
про самоповагу не чули?
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24.08.2024 11:54 Відповісти
по Воронежу вдарила нова наша ракета Паляниця
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24.08.2024 12:13 Відповісти
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24.08.2024 12:17 Відповісти
 
 