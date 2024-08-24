Зеленський присвоїв звання "Герой України" трьом воїнам

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України воїнам Андрію Головні, Володимиру Міщенку та Олександру Роговському.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать укази №517/2024, №518/2024 та №519/2024 від 23 серпня, опубліковані на сайті глави держави.

Так, Зеленський присвоїв звання звання "Герой України" із врученням ордена "Золота Зірка" молодшому сержанту Андрію Головні, старшому сержанту Володимиру Міщенку та молодшому лейтенанту Олександру Роговському.

Як зазначається, звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" присвоєні "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві чотири вулиці назвали іменами льотчиків - Вадима Благовісного, Геннадія Матуляка, Данила Мурашка, Єгора Середюка. Усі вони - Герої України, нагороджені цим найвищим званням посмертно.